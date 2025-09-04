Te mennyire vagy érzelmileg intelligens? – 10 kérdés, amiből megtudhatod

Biztos te is hallottad már az IQ fogalmát, de tudtad, hogy az érzelmi intelligencia (EQ) sokszor még fontosabb lehet a mindennapokban? Az EQ szintje azt mutatja, mennyire ismered fel és érted meg a saját érzéseidet, hogyan reagálsz mások érzelmeire, és képes vagy-e empatikusan kapcsolódni másokhoz. Ha kitöltöd ezt a személyiségtesztet, kiderülhet, mennyire vagy tisztában a saját érzelmi működéseddel.

Az érzelmileg intelligens emberek általában jobban boldogulnak a párkapcsolatokban, barátságokban, sőt a munkahelyen is. Nem azért, mert „túl kedvesek”, hanem mert tudják, hogyan oldjanak meg konfliktusokat, hogyan kommunikáljanak őszintén, és hogyan maradjanak higgadtak egy stresszhelyzetben. Bár van, akinek ösztönösen jobban megy, az érzelmi intelligencia fejleszthető.

Ha kíváncsi vagy, te hol tartasz ezen az úton, végezd el a tesztet!

Személyiségteszt: mennyire vagy érzelmileg intelligens?

Olvasd el a személyiségteszt kérdéseit és válaszd ki mindenhol azt a betűjelet, amely állítás a legközelebb áll hozzád! A teszt segít, hogy egy kicsit jobban megismerd önmagad, de csak akkor, ha őszintén válaszolsz a kérdésekre.

Ha vitába keveredsz valakivel, mi az első reakciód?

a) Megpróbálom gyorsan lezárni, hogy ne fajuljon el.

b) Elmondom, mit érzek, de figyelek a másikra is.

c) Hevesen reagálok, de később átgondolom. Ha valaki megbánt, hogyan dolgozod fel?

a) Napokig emésztem magam rajta.

b) Megpróbálom megérteni, miért mondta.

c) Inkább túllépek rajta, hogy ne eméssze fel az energiám, és tudjak másra is koncentrálni. Amikor rossz napod van, mit teszel?

a) Bezárkózom, és inkább nem beszélek senkivel.

b) Megosztom valakivel, akiben bízom.

c) Elterelem a figyelmem – sporttal, filmmel, bármi mással. Hogyan fogadsz egy építő jellegű kritikát?

a) Először rosszul esik, de később hasznosítom.

b) Kíváncsi vagyok rá, mert fejlődni akarok.

c) Meghallgatom, de belül általában érzékenyen érint. Ha valaki sír melletted, mit csinálsz?

a) Megpróbálom megvigasztalni, még ha ügyetlenül is.

b) Inkább csak ott vagyok mellette, hallgatok.

c) Zavarba jövök, nem tudom, mit kellene mondanom. Hogyan hozol döntést nehéz helyzetben?

a) Elsősorban az érzelmeimre hallgatok.

b) Megpróbálok az érvek és érzések között lavírozni, egyensúlyozni.

c) Inkább a logikára és tényekre támaszkodom. Ha stresszes vagy, hogyan reagálsz másokra?

a) Türelmetlenebb vagyok, könnyebben ingerültté válok.

b) Tudatosan próbálok nyugodt maradni.

c) Elvonulok, hogy ne terheljek másokat. Mennyire szoktad felismerni, ha valaki körülötted nincs jól?

a) Csak akkor, ha látványosan kimutatja vagy el is mondja.

b) Sokszor észreveszem a legapróbb jeleket is.

c) Néha érzem, de nem mindig vagyok biztos benne. Ha hibázol, hogyan reagálsz?

a) Bosszant, de elismerem.

b) Megpróbálok tanulni belőle.

c) Inkább nem beszélek róla, nehogy rossz fényben tűnjek fel. Mi motivál jobban a mindennapokban?

a) Az, hogy én és a körülöttem lévők is jól érezzék magukat.

b) Az elért eredmények és a fejlődés.

c) Az elismerés, amit másoktól kapok.

Értékelés