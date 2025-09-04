Te mennyire vagy érzelmileg intelligens? – 10 kérdés, amiből megtudhatod

Biztos te is hallottad már az IQ fogalmát, de tudtad, hogy az érzelmi intelligencia (EQ) sokszor még fontosabb lehet a mindennapokban? Az EQ szintje azt mutatja, mennyire ismered fel és érted meg a saját érzéseidet, hogyan reagálsz mások érzelmeire, és képes vagy-e empatikusan kapcsolódni másokhoz. Ha kitöltöd ezt a személyiségtesztet, kiderülhet, mennyire vagy tisztában a saját érzelmi működéseddel.
Az érzelmileg intelligens emberek általában jobban boldogulnak a párkapcsolatokban, barátságokban, sőt a munkahelyen is. Nem azért, mert „túl kedvesek”, hanem mert tudják, hogyan oldjanak meg konfliktusokat, hogyan kommunikáljanak őszintén, és hogyan maradjanak higgadtak egy stresszhelyzetben. Bár van, akinek ösztönösen jobban megy, az érzelmi intelligencia fejleszthető.
Ha kíváncsi vagy, te hol tartasz ezen az úton, végezd el a tesztet!
Olvasd el a személyiségteszt kérdéseit és válaszd ki mindenhol azt a betűjelet, amely állítás a legközelebb áll hozzád! A teszt segít, hogy egy kicsit jobban megismerd önmagad, de csak akkor, ha őszintén válaszolsz a kérdésekre.
Az érzelmi intelligenciád stabil alapokon áll, de hajlamos vagy magadba fojtani dolgokat. Ha jobban figyelsz az érzéseid kifejezésére, sokat fejlődhetsz.
Magas érzelmi intelligenciával rendelkezel. Jól kezeled a saját és mások érzéseit, és tudsz egyensúlyt tartani helyzetekben.
Az érzelmeid felismeréséhez sokszor időre van szükséged. Van, hogy teljesen elrejted azokat. Ez nem gyengeség, de érdemes tudatosabban figyelni rájuk, mert így könnyebb lesz kapcsolódni másokhoz.
