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A naplementében álló emberaak a személyiségtesztben.

Készen állsz megtudni, hogyan ért véget az előző életed? Ezzel a személyiségteszttel kiderítheted

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors reinkarnáció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 16:30
lélekvándorlásszemélyiségtesztteszt
Vannak visszatérő álmaid? Megmagyarázhatatlan félelmeid? Ismerős a déjà vu furcsa érzése? Hidd el, ezek nem a véletlen művei! Ez a személyiségteszt segíthet kideríteni, honnan erednek. Töltsd ki, és máris megtudod, hogyan búcsúztál a földi léttől korábbi életedben!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ez a személyiségteszt nem azoknak szól, akik nem hisznek a reinkarnációban. Amennyiben ez nem az első életed a Földön, azt pontosan tudod, érzed vagy legalábbis sejted. Ugyanis vannak jelek, melyek megmutatják neked, mitől kell tartanod, merre kell indulnod, merre húz a szíved. Ezek egyszerű megérzéseknek tűnhetnek, de valójában komoly élettapasztalatok állnak mögöttük. Csak nem jelen életedé! Ha szeretnéd megtudni, honnan erednek, válaszolj a következő kérdésekre!

Jógázó nő a naplementében a személyiségtesztben.
Te tudod, hogyan ért véget az előző életed? A reinkarnációs személyiségteszt elárulja!
Fotó: 123RF
  • Lelkünk több alkalommal születhet a Földre.
  • A megmagyarázhatatlan megérzéseink és félelmeink előző létezésünkre utalhatnak vissza.
  • A személyiségteszt segítségével bepillantást nyerhetsz egy korábbi életedbe.
  • Megtudhatod, hogyan búcsúztál el a földi világtól legutoljára.

Reinkarnációs személyiségteszt: most kiderül, hogyan ért véget előző életed

A reinkarnáció tanításai alapján lelkünk több életen át vándorol egyik testből a másikba. Minden alkalommal fejlődik, tanul és magával visz valamilyen tapasztalatot. Azok a félelmek, amelyek most benned vannak, talán előző életed fenyegetettségeiből adódnak. Ha készen állsz megtudni az igazságot, válaszolj a személyiségteszt minden kérdésére!

  1. Saját utadat járod, de egy idegen arra figyelmeztet téged, hogy ha bemész az ajtón, többé nem jössz ki élve. Mit teszel?
    A) Bízom benne, és másik irányt választok.
    B) Bemegyek, de felkészülök a legrosszabbra.
    C) Csak magamban bízom. Nem hiszek neki.
  2. Valaki rád bíz egy sötét titkot, amiről tudod, hogy rengeteg ember életét megváltoztathatná. Mit teszel?
    A) Megőrzöm, bármi történjen. Biztosan megvan az oka annak, miért titok.
    B) Rám bízhatja a titkát, de ha később azt tapasztalom, jobb lenne, ha kiderülne, nem tétovázom.
    C) Elmondom, az igazság mindig a legfontosabb.
  3. Döntést kell hoznod, de tudod, hogy ezzel valaki érzelmeit megsebzed majd. Mit teszel? Mi alapján mérlegelsz?
    A) A legjobb, ha még nem lépek.
    B) Azt az utat választom, amelyik a kisebb rosszal jár másoknak.
    C) A cél fontosabb, mint az érzelmek. Objektíven mérlegelek, majd döntök.
  4. Egy ismeretlen ember a segítségedet kéri, de ha kezet nyújtasz neki, kockára teszed saját biztonságodat. Mit teszel?
    A) Segítek. Ez egyértelmű.
    B) Segítek, de a lehető legnagyobb óvatossággal és távolságtartással.
    C) Nem segítek, túl rizikós.
  5. Lehetőséged van megváltoztatni egy múltbeli hibádat, de ezzel egy másik, szép emlék eltűnik az életedből. Mit választasz?
    A) Helyrehozom, amit elrontottam, nem érdekel az ára.
    B) Inkább megtartom a hibámat és az emlékemet is. Ebből tanulunk.
    C) Csak akkor változtatnám meg, ha nagyon súlyos hibát követtem el, ami máig kihatással van az életemre.
  6. Életed szerelme bűnös útra téved, hogy elérje céljait. Mit teszel?
    A) Megpróbálom megállítani.
    B) Támogatom, amíg nem árt vele másoknak.
    C) Elengedem, mindenki a saját útját járja.
  7. Egy idegen érkezik hozzád a jövőből, és azt mondja, a cselekedeted tragikus következményekhez vezet, még akkor is, ha most úgy érzed, ez az egyetlen helyes lépés. Mit teszel?
    A) Nem tudom, ki ez, és azt sem, bízhatok-e benne. Megteszem.
    B) Nem teszem meg.
    C) Más megoldást keresek.

Értékelés:

Lélekvándorló nő az erdőben a személyiségtesztben.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet a teszt során!
Fotó: 123RF

Legtöbb A) válasz: az önfeláldozás végzete

Válaszaidból egyértelműen kirajzolódik, hogy korábbi életedben rendszeresen másokat helyeztél saját magad elé. Döntéseid alapján számodra a bizalom, a segítség és az erkölcsi szabályok fontosabbak voltak, mint az egyéni céljaid és biztonságod.

Életed egy olyan pontnál érhetett véget, ahol egyetlen döntésed mások sorsát is meghatározta, így a jelenben is erősen él benned a felelősségérzet. Akkor is segítesz, ha tudod, hogy neked nem származik előnyöd belőle. Sőt!

Legtöbb B) válasz: az óvatos túlélő végzete

Úgy tűnik, korábbi életedben hajlamos voltál hirtelen, meggondolatlan döntéseket hozni, amelyeket később megbántál. Nem figyeltél eléggé, és hajlamos voltál fejest ugrani az ismeretlenbe.

Egy elhamarkodott cselekedet okozhatta előző életed végét is, ezért a jelenben próbálsz óvatosabb lenni, alkalmazkodni és minimalizálni a veszteségeket. Nem szeretsz kockáztatni, mert azt tanultad, nem éri meg.

Legtöbb C) válasz: a sorsfordítók végzete

A reinkarnációs teszt alapján a te természetedre korábban egy erős bizonytalanság volt jellemző, mert ódzkodtál attól, hogy olyan döntéseket hozz, amelyek másokra negatív hatást gyakorolhatnak. Féltél kimondani az igazságot, vagy vállalni az esetleges következményeket.

Határozatlanságod egy olyan végkifejlethez vezetett, amely során valaki más döntött az életedről. Most már tudod: a sorsod a te kezedben van. Erős benned a vágy a függetlenségre, nem engeded, hogy mások hozzák meg helyetted a fontos döntéseket, és nem riadsz vissza a vezetői szereptől sem.

Az alábbi videóból megismerheted a reinkarnáció 11 legegyértelműbb jelét:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

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