Készen állsz megtudni, hogyan ért véget az előző életed? Ezzel a személyiségteszttel kiderítheted

Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet a teszt során!

Fotó: 123RF

Legtöbb A) válasz: az önfeláldozás végzete

Válaszaidból egyértelműen kirajzolódik, hogy korábbi életedben rendszeresen másokat helyeztél saját magad elé. Döntéseid alapján számodra a bizalom, a segítség és az erkölcsi szabályok fontosabbak voltak, mint az egyéni céljaid és biztonságod.

Életed egy olyan pontnál érhetett véget, ahol egyetlen döntésed mások sorsát is meghatározta, így a jelenben is erősen él benned a felelősségérzet. Akkor is segítesz, ha tudod, hogy neked nem származik előnyöd belőle. Sőt!

Legtöbb B) válasz: az óvatos túlélő végzete

Úgy tűnik, korábbi életedben hajlamos voltál hirtelen, meggondolatlan döntéseket hozni, amelyeket később megbántál. Nem figyeltél eléggé, és hajlamos voltál fejest ugrani az ismeretlenbe.

Egy elhamarkodott cselekedet okozhatta előző életed végét is, ezért a jelenben próbálsz óvatosabb lenni, alkalmazkodni és minimalizálni a veszteségeket. Nem szeretsz kockáztatni, mert azt tanultad, nem éri meg.

Legtöbb C) válasz: a sorsfordítók végzete

A reinkarnációs teszt alapján a te természetedre korábban egy erős bizonytalanság volt jellemző, mert ódzkodtál attól, hogy olyan döntéseket hozz, amelyek másokra negatív hatást gyakorolhatnak. Féltél kimondani az igazságot, vagy vállalni az esetleges következményeket.