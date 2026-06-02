Csak képzelődsz, vagy tényleg tetszel neki? Töltsd ki a tesztet, és megtudod, vonzódik-e hozzád

A jóképű kolléga az irodában vagy az ismerős férfi, akivel minden reggel összenéztek a buszmegállóban. Bárkiről is van szó, ezzel a teszttel most kiderítheted az igazat, ugyanis vannak jelek, amelyek tagadhatatlanul arra utalnak: vonzódik hozzád. Kíváncsi vagy, hogy jók-e a megérzéseid? Járj utána cikkünk segítségével!

Az érzelmek világa egy veszélyes útvesztő. Sokszor nehéz eldönteni, hogy valakinek valóban felkeltettük-e a figyelmét, vagy csak mi szeretnénk többet látni egy-egy érintésbe, pillantásba, kedves közeledésnek szánt kérdésbe. A vonzalomnak azonban vannak egyértelmű jelei, amelyek közel sem konkrét vallomások formájában érkeznek irányunkba. Ha készen állsz megtudni az igazat, ez a teszt most segít eldönteni, hogy a kiszemelted valóban érdeklődik-e irántad!

Csak barátságos veled, vagy ennél többet érez? A vonzalom tesztből kiderül!

Előfordult már, hogy azon kaptad magad, hogy téged néz?

A) Néha, de nem volt különösebben feltűnő vagy hosszas a pillantása

B) Igen, és egyre gyakrabban

C) Folyamatosan érzem a tekintetét magamon Mit csinál, amikor beszélgettek?

A) Kedves, de kicsit távolságtartó

B) Figyel rám, és felém fordul

C) Csak rám koncentrál Zavarban van körülötted?

A) Nem vettem észre

B) Talán igen, néha mintha feszültebb lenne körülöttem, mint mások előtt

C) Szerintem igen, teljesen másképp viselkedik mellettem Keresi a fizikai közelséget?

A) Nem igazán

B) Néha „véletlenül” hozzám ér

C) Rendszeresen talál valami ürügyet arra, hogy megérinthessen Másképp viselkedik veled, mint másokkal?

A) Nem vettem észre különbséget

B) Talán figyelmesebb velem

C) Egyértelműen különleges bánásmódban részesít Próbál lenyűgözni?

A) Nem igazán

B) Néha mintha kicsit fel akarna vágni

C) Igen, láthatóan szeretne imponálni nekem Keresi az alkalmat, hogy a közeledben legyen?

A) Nem különösebben

B) Úgy érzem, elég sűrűn felbukkan a közelemben

C) Ha én ott vagyok, ő is előbb-utóbb megjelenik

Értékelés: