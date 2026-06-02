BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Kármen, Anita névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Férfi és nő a naplementében a tesztben.

Csak képzelődsz, vagy tényleg tetszel neki? Töltsd ki a tesztet, és megtudod, vonzódik-e hozzád

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vonzalom
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 10:45
jelekteszt
Elkapott pillantások, rövid érintések és apró, alig észrevehető jelek. Vajon csak barátságos veled, vagy erős vonzalmat érez irántad? Töltsd ki ezt a tesztet, hogy megtudd az igazat a valódi szándékairól!
Boncza Léda
A szerző cikkei

A jóképű kolléga az irodában vagy az ismerős férfi, akivel minden reggel összenéztek a buszmegállóban. Bárkiről is van szó, ezzel a teszttel most kiderítheted az igazat, ugyanis vannak jelek, amelyek tagadhatatlanul arra utalnak: vonzódik hozzád. Kíváncsi vagy, hogy jók-e a megérzéseid? Járj utána cikkünk segítségével!

Férfi és nő beszélget a tesztben.
Vonzalom teszt: tényleg tetszel neki? 7 kérdésből kiderül! / Fotó: New Africa / shutterstock
  • Bizonytalan vagy, hogy valóban van-e köztetek valami?
  • Néha egy-két észrevehetetlen gesztus többet mond a szavaknál.
  • A teszt segítségével kiderítheted, valóban érdeklődik-e irántad.

Teszt: tényleg tetszel neki? Ezek a vonzalom jelei

Az érzelmek világa egy veszélyes útvesztő. Sokszor nehéz eldönteni, hogy valakinek valóban felkeltettük-e a figyelmét, vagy csak mi szeretnénk többet látni egy-egy érintésbe, pillantásba, kedves közeledésnek szánt kérdésbe. A vonzalomnak azonban vannak egyértelmű jelei, amelyek közel sem konkrét vallomások formájában érkeznek irányunkba. Ha készen állsz megtudni az igazat, ez a teszt most segít eldönteni, hogy a kiszemelted valóban érdeklődik-e irántad!

Csak barátságos veled, vagy ennél többet érez? A vonzalom tesztből kiderül!

  1. Előfordult már, hogy azon kaptad magad, hogy téged néz?
    A) Néha, de nem volt különösebben feltűnő vagy hosszas a pillantása
    B) Igen, és egyre gyakrabban
    C) Folyamatosan érzem a tekintetét magamon
  2. Mit csinál, amikor beszélgettek?
    A) Kedves, de kicsit távolságtartó
    B) Figyel rám, és felém fordul
    C) Csak rám koncentrál
  3. Zavarban van körülötted?
    A) Nem vettem észre
    B) Talán igen, néha mintha feszültebb lenne körülöttem, mint mások előtt
    C) Szerintem igen, teljesen másképp viselkedik mellettem
  4. Keresi a fizikai közelséget?
    A) Nem igazán
    B) Néha „véletlenül” hozzám ér
    C) Rendszeresen talál valami ürügyet arra, hogy megérinthessen
  5. Másképp viselkedik veled, mint másokkal?
    A) Nem vettem észre különbséget
    B) Talán figyelmesebb velem
    C) Egyértelműen különleges bánásmódban részesít
  6. Próbál lenyűgözni?
    A) Nem igazán
    B) Néha mintha kicsit fel akarna vágni
    C) Igen, láthatóan szeretne imponálni nekem
  7. Keresi az alkalmat, hogy a közeledben legyen?
    A) Nem különösebben
    B) Úgy érzem, elég sűrűn felbukkan a közelemben
    C) Ha én ott vagyok, ő is előbb-utóbb megjelenik

Értékelés:

Fiatal férfi és nő ül a padon a tesztben.
Számold össze, melyik betűjelből gyűjtötted a legtöbbet a teszt során! / Fotó: Geraldo Hernandez / shutterstock

Legtöbb A) válasz: valószínűleg csak barátkozik

Biztosan kedvel téged, szimpatizál veled, de egyelőre nem látszanak az egyértelmű vonzalom jelei. Ez még nem jelenti azt, hogy később nem alakulhat ki. Az is lehet, hogy ő egy visszafogottabb személyiség.

Legtöbb B) válasz: itt már izzik a levegő

A tesztre adott válaszaid alapján látszanak az érdeklődés jelei: figyel rád, keresi a tekinteted, a társaságod, próbál közelebb kerülni hozzád. Lehet, hogy épp csak arra vár, hogy zöld utat kapjon, és te is nyiss felé egy kicsit.

Legtöbb C) válasz: ne is kételkedj! Oda van érted!

Nem kérdés: a szemkontaktus, a testbeszéde és a viselkedése alapján szinte biztos, hogy erős vonzalmat érez irányodba. Ennél több árulkodó jelet nehezen tudna küldeni. Maximum, ha konkrétan kimondaná, mit érez.

A következő videóból megismerhetsz 5 jelet, ami a tagadhatatlan kémiára utal két ember között:

Töltsd ki a következő tesztjeinket is:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu