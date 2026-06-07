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Fa dobókockák a memóriatesztben.

Mennyire jó a memóriád? Ez a szórakoztató képes teszt komolyan próbára teszi az agyadat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors memória
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 12:15
memóriajátéktesztkvíz
Hány apró részletet tudsz megjegyezni fél perc alatt? Ennyi időd lesz megfigyelni a képet. Legújabb memóriatesztünkben 7 kérdésre kell tökéletes választ adnod, hogy bebizonyítsd, jobb vagy az átlagnál! Hibátlan megoldásra csak az emberek pár százaléka képes. Te közéjük tartozol?
Boncza Léda
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Úgy érzed, kiemelkedő az emlékezőképességed? Rövid távon bármit képes vagy hibátlanul megjegyezni? Most kiderítheted, jól gondolod-e! Egyetlen képet kell alaposan megfigyelned, de a feladat nem lesz egyszerű! Mindössze 30 másodperced lesz memorizálni minden apró részletet. Csak kevesen képesek 100%-os teljesítményre. Készen állsz egy egyszerű memóriateszt segítségével kideríteni, milyen jó a memóriád?

Egy nő tollal tölti ki a memóriatesztet.
Villámgyors memóriateszt: most kiderül, milyen jó a memóriád, és milyen éles a szemed!
Fotó: 123rf
  • Egy állatkerti jelenetet kell megfigyelned.
  • Vigyázz: sok szokatlan részletet is rejt a képen látható jelenet.
  • A teszt ezekre az apróságokra kérdez majd rá.
  • Csak a legjobb megfigyelők tudnak hibátlanul teljesíteni.

Képes memóriateszt: te hány részletet tudsz megjegyezni fél perc alatt?

Most egy trükkös memóriafeladatra invitálunk, de mielőtt belevágnánk, képzeld el, hogy az állatkertben sétálsz. Első blikkre minden a megszokottnak tűnik: állatok, családok és gyereksereg. De amint közelebb érsz, egyre több részletet veszel észre, és rájössz, hogy valami nem stimmel: szokatlan színek és oda nem illő tárgyak.

Ezt látod majd a feladványban is. A feladatod egyszerű lesz: szúrj ki mindent, ami nem hétköznapi, mert a teszt során bármire rákérdezhetünk!

Ne feledd: a sikerhez kiváló megfigyelőképességre, koncentrációra és nem utolsósorban kiemelkedő rövid távú memóriára lesz szükséged.

Ne csalj! Nézd a képet 30 másodpercig, és próbálj meg minél több részletet megjegyezni! Görgess lejjebb, és válaszolj a kérdésekre!

Íme a kép:

Most hunyd le a szemed néhány másodpercre, és próbáld felidézni mindazt, amit láttál! Ki mit csinált? Melyik állaton láttál valami furcsát? Milyen különleges tárgyakat vettél észre?

Ha készen állsz, indulhat a memóriateszt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Az állatkert egyik lakója kreatív kedvében van. Egy képet festeget. Melyik állatról van szó?

Kattints az alábbi videóra, és végezz el 7 agytorna-gyakorlatot:

Teszteld magad a következő feladványok segítségével is:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu