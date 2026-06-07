Mennyire jó a memóriád? Ez a szórakoztató képes teszt komolyan próbára teszi az agyadat

Úgy érzed, kiemelkedő az emlékezőképességed? Rövid távon bármit képes vagy hibátlanul megjegyezni? Most kiderítheted, jól gondolod-e! Egyetlen képet kell alaposan megfigyelned, de a feladat nem lesz egyszerű! Mindössze 30 másodperced lesz memorizálni minden apró részletet. Csak kevesen képesek 100%-os teljesítményre. Készen állsz egy egyszerű memóriateszt segítségével kideríteni, milyen jó a memóriád?

Villámgyors memóriateszt: most kiderül, milyen jó a memóriád, és milyen éles a szemed!

Fotó: 123rf

Egy állatkerti jelenetet kell megfigyelned.

Vigyázz: sok szokatlan részletet is rejt a képen látható jelenet.

A teszt ezekre az apróságokra kérdez majd rá.

Csak a legjobb megfigyelők tudnak hibátlanul teljesíteni.

Képes memóriateszt: te hány részletet tudsz megjegyezni fél perc alatt?

Most egy trükkös memóriafeladatra invitálunk, de mielőtt belevágnánk, képzeld el, hogy az állatkertben sétálsz. Első blikkre minden a megszokottnak tűnik: állatok, családok és gyereksereg. De amint közelebb érsz, egyre több részletet veszel észre, és rájössz, hogy valami nem stimmel: szokatlan színek és oda nem illő tárgyak.

Ezt látod majd a feladványban is. A feladatod egyszerű lesz: szúrj ki mindent, ami nem hétköznapi, mert a teszt során bármire rákérdezhetünk!

Ne feledd: a sikerhez kiváló megfigyelőképességre, koncentrációra és nem utolsósorban kiemelkedő rövid távú memóriára lesz szükséged.

Ne csalj! Nézd a képet 30 másodpercig, és próbálj meg minél több részletet megjegyezni! Görgess lejjebb, és válaszolj a kérdésekre!

Íme a kép:

Most hunyd le a szemed néhány másodpercre, és próbáld felidézni mindazt, amit láttál! Ki mit csinált? Melyik állaton láttál valami furcsát? Milyen különleges tárgyakat vettél észre?

Ha készen állsz, indulhat a memóriateszt!