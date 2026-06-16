Túlgondoskodás, fárasztó védelmezés, tolakodó segítségnyújtás? Ez a lúdmama-effektus!

Habár sztereotípiának tűnhet, a túlgondoskodás jelensége többnyire azért idősebb korban jelenik meg, mert ez az az életszakasz, amikor bizonyos szinten újra kell építeni az identitást. Amíg együtt élnek a szülők a gyerekekkel, addig az értékesség érzését részben azáltal élheti meg az anyuka, hogy megállás nélkül gondoskodik utódairól. Ám miután ők kirepülnek, és főleg, amikor beköszöntenek a nyugdíjas évek, a nő azt veheti észre, hogy egyre kevésbé van rá szükség.

A túlgondoskodás kifejezetten terhes lehet, főleg, ha gyerekminőségbe helyezi a felnőtt személyt

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Álarc mögé bújtatott érzések és a túlgondoskodás

Ennek az élethelyzetnek a nyomán válnak sokan újra, vagy éppen életükben először szélsőséges anyaszemélyiséggé, mindezzel általában azt ellensúlyozzák, hogy nem találják a helyüket a világban.

– A pszichológiai jelenség megvizsgálásakor hamar kiderülhet, hogy a lúdmama személyiség valójában az istápolás köntösébe bújtatja a saját szorongásait és aggodalmát, továbbá az elutasítástól és magára hagyatottságtól való félelmét. A túlzott törődés így válik álarccá, a nehéz érzelmek pedig automatikusan felerősítik a kéretlen viselkedést, ami egyfajta kapcsolódási vágy a környezet felé – foglalja össze dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – Ezek a személyek a mértéktelen szeretet és gondoskodás által próbálnak meg közel kerülni a gyermekükhöz, unokájukhoz, vejükhöz, menyükhöz, munkatársukhoz, méghozzá mindenáron, hiszen ez az attitűd segít nekik megélni a saját hasznosságukat, értékességüket. Nem árt tudni, hogy annak ellenére, hogy a lúdanyó alkatok jó szándékból cselekednek, károkat is okozhatnak, a túlzottságot például fojtogató érzésben érhetjük tetten.

Túlgondoskodás - Inkább öncélú lelki kárpótlás, mint egészséges reakció

Arra a kérdésre, hogy miért és hogyan válik valaki rendkívül óvó jellemmé, az említett életszakaszból logikusan következtethető állapoton kívül további belső feszültségek szolgálhatnak válaszul.

– Mindig érdemes a dolgok mögé nézni, illetve látni, így kiderülhet, hogy a beállítottság hátterében valamilyen kompenzáció, leggyakrabban az illető saját bizonytalanságának ellensúlyozása áll – emeli ki a szakértő. – Azzal ugyanis, hogy valaki másokat „pátyolgat” és a környezetét kérés nélkül is segíti, megtapasztalhatja az elismertséget, a fontosságot, a szerethetőséget, és azt, hogy szükség van rá, ami valójában mindannyiunk legfőbb motivációja. A kompenzáló extra odafigyelés oldhatja a „kevés vagyok” és „nem vagyok szerethető” érzések bizonytalanságát, ezért önnyugtató viselkedésként is felfogható. A lúdmama hozzáállás tehát korántsem rólunk, sokkal inkább az anyáskodó jellemű emberről szól.