Boráros Gábornál betelt a pohár az elhunyt párja édesanyja miatt: „Meg akarok szabadulni ettől a hölgytől!”

Mélypontra jutott a kapcsolat Boráros Gábor és elhunyt expárja, Jákli Mónika édesanyja között. Az MMA-harcos és volt anyósa közötti feszültség Moncsi tragikus, 2026 januári autóbalesete óta folyamatosan gyűrűzik, mára pedig nyílt viszályig fajult. A kislányát, Zorát egyedül nevelő sportoló azzal vádolja a nagymamát, hogy szándékosan próbálja őt rossz színben feltüntetni, és az utóbbi időben már két alkalommal is rájuk küldte a gyermekvédelmi hatóságot. Most egy újabb incidens csapta ki a biztosítékot a sportolónál, aki korlátozott ideig elérhető Instagram-történetekben fejezte ki felháborodását, amiért a nagymama a megbeszéltnél jóval később vitte haza a gyermeket.
„Már négy és fél órája jön, meg néz hülyének... Azt hiszi, nem tudom, hogy hazudik. Ez a kedves nagymama vajon mit fog elérni ezzel a viselkedéssel, hogy szándékosan nem hozza haza Zorát, amikor tudom jól, hogy az ide vezető út még csukott szemmel, még neki is három óra alatt meg kéne, hogy legyen?! 4 és fél óra alatt egy motor nélküli kocsival is meg tudná tenni, de neki valahogy nem jön össze” – fogalmazott keményen Boráros. A feszültség mögött komoly hatósági csatározások állnak. Boráros elmondása szerint a gyermekfelügyelet munkatársai már kétszer is ellenőrzést tartottak az otthonában a nagymama jelzései miatt. Bár korábban megpróbáltak hivatalos keretek között, szabályokat lefektetve megegyezni, a sportoló állítása szerint a volt anyósa folyamatosan újabb beadványokkal nehezíti meg az apaságát.
Van egy újabb beadvány, amit nem is tudom, ki adhatott be. Na, vajon? Ha a nagymama megint csak kreatív kedvében volt, megint lesz jelenésem a gyermekfelügyeletnél, ahol többek között ezt a mostani esetet is megemlíthetem akár... Talán a mamának nem jut eszébe az, hogy Zorával nem este akarok medencézni, hanem akkor, amikor még süt a nap? Lehet, hogy mamáéknál máskor kel és máskor fekszik a nap? Az is lehet, hogy a nagymama a hosszabb úton jön, vagy kerülgeti a falut, vagy emlékezetkiesésben szenved, és azt sem tudja, hová indult? Vajon mennyi idő fog még eltelni, mire idetalál?
– tette fel a kérdést egyre türelmetlenebbül.
A tarthatatlan családi helyzet végül drasztikus döntésre sarkallta az édesapát: úgy határozott, hogy eladja a jelenlegi kertes házát, és kislányával együtt teljesen új életet kezd – minél távolabb a konfliktusok forrásától. A költözés mögött a családi feszültségek mellett gyakorlati, anyagi megfontolások is állnak: „Többen is kérdeztétek, hogy a házat vajon miért árulom, miért akarom eladni. Ez is az egyik oka, hogy meg akarok szabadulni ettől a hölgytől, le akarom már rázni, hogy ne is legyen az életem része. A másik ok, hogy egy rohadt nagy házban vagyok, amit egyedül tartok fönt, és semmi kedvem a továbbiakban egyedül ezt a terhet cipelni, húzni, vonni egy hajót, ami a parton van. Így arra az elhatározásra jutottam, hogy az lesz a legmegfelelőbb húzás és döntés, ami egyszerre sok mindent meg fog oldani. Többek között ezt a mamás problémát, ami már egyre idegesítőbb, és nem is tudom, honnan van hozzá türelmem, ami amúgy sosem volt” – jelentette ki a sportoló.
Boráros bízik abban, hogy a környezetváltozás elhozza a várt nyugalmat, és végleg lezárhatja ezt a lelkileg és fizikailag is megterhelő időszakot: „Elég gondot okozott, hogy ennyi idő után is egyedül oldom meg ennek a háznak a fenntartását és annak költségeit. Így is elég időm és energiám van belefektetve, és nem ezzel akarom tölteni a további éveimet. Ezt az egészet inkább hátrahagyva, Zorával együtt megyünk egy új jövő, egy új otthon felé, ami reméljük, minél hamarabb sikerül és összejön, ezzel rengeteg problémát levetkőzve, hátrahagyva. Ha belegondolok, hogy mekkora terhet hagyok ezzel hátra, már most is jobban érzem magam, mint ahogy az eddigi években. Minek erőltetnék egy eddig nem bevált A tervet, ha van egy sokkal könnyebb B, C, D terv?”
Az édesapa a történet végén megjegyezte, hogy a nagymama végül összesen öt és fél órás késéssel szállította haza a kis Zorát.
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