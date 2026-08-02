Boráros Gábornál betelt a pohár az elhunyt párja édesanyja miatt: „Meg akarok szabadulni ettől a hölgytől!”

Boráros Gábor gyereke miatt mindent megtesz (Fotó: MW Bulvár)

Eladja a házát

A tarthatatlan családi helyzet végül drasztikus döntésre sarkallta az édesapát: úgy határozott, hogy eladja a jelenlegi kertes házát, és kislányával együtt teljesen új életet kezd – minél távolabb a konfliktusok forrásától. A költözés mögött a családi feszültségek mellett gyakorlati, anyagi megfontolások is állnak: „Többen is kérdeztétek, hogy a házat vajon miért árulom, miért akarom eladni. Ez is az egyik oka, hogy meg akarok szabadulni ettől a hölgytől, le akarom már rázni, hogy ne is legyen az életem része. A másik ok, hogy egy rohadt nagy házban vagyok, amit egyedül tartok fönt, és semmi kedvem a továbbiakban egyedül ezt a terhet cipelni, húzni, vonni egy hajót, ami a parton van. Így arra az elhatározásra jutottam, hogy az lesz a legmegfelelőbb húzás és döntés, ami egyszerre sok mindent meg fog oldani. Többek között ezt a mamás problémát, ami már egyre idegesítőbb, és nem is tudom, honnan van hozzá türelmem, ami amúgy sosem volt” – jelentette ki a sportoló.

Jákli Mónika halála rengeteg bonyodalmat hozott (Fotó: Bors)

A távolság talán megoldja a problémákat

Boráros bízik abban, hogy a környezetváltozás elhozza a várt nyugalmat, és végleg lezárhatja ezt a lelkileg és fizikailag is megterhelő időszakot: „Elég gondot okozott, hogy ennyi idő után is egyedül oldom meg ennek a háznak a fenntartását és annak költségeit. Így is elég időm és energiám van belefektetve, és nem ezzel akarom tölteni a további éveimet. Ezt az egészet inkább hátrahagyva, Zorával együtt megyünk egy új jövő, egy új otthon felé, ami reméljük, minél hamarabb sikerül és összejön, ezzel rengeteg problémát levetkőzve, hátrahagyva. Ha belegondolok, hogy mekkora terhet hagyok ezzel hátra, már most is jobban érzem magam, mint ahogy az eddigi években. Minek erőltetnék egy eddig nem bevált A tervet, ha van egy sokkal könnyebb B, C, D terv?”

Az édesapa a történet végén megjegyezte, hogy a nagymama végül összesen öt és fél órás késéssel szállította haza a kis Zorát.