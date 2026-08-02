Így viseli a várandósságát Stana Alexandra: „Vannak rosszabb napok is”

„A legnagyobb és egyben legapróbb ajándék! Anya és Apa nagyon vár Téged!” - ezzel az üzenettel tudatta a rajongókkal Stana Alexandra, hogy hamarosan édesanya lesz. Eddig nagyon diszkréten őrizte magánéletét és ritkán adott interjút, ám most kivételt tett és a Borsnak elmesélte, hogy is van a nagy bejelentés óta. A táncos-műsorvezető elárulta, hogy már túl van a félúton és egyre nagyobb benne az izgalom.

Stana Alexandra párja oldalán jelent meg a Pókember vetítésén (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandra köszöni szépen, jól van

Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mivel eddig kifejezetten jól viselem a várandósságot. Tele vagyok energiával és nagyon hálás vagyok, hogy ebben a helyzetben lehetek. A félúton már túl vagyok, szerintem ez látszik is. Mindig azzal szoktam viccelődni, hogy nagyon sok filmbemutatóra járunk és minden egyes képen egyre kerekebb a pocakom

– mondta lapunknak a táncosnő.

A szakma egyik legnagyobb ártalma, hogy kiemelten kell figyelni a testére, ami a várandósság alatt komoly változásokon megy keresztül. Ez azonban kicsit sem zavarja Alexandrát. „Táncosként lényegében a testemből éltem és mindig fontos pont volt, hogy hogyan néztem ki, vagy éppen hogyan alakult át a testem. Érdekes módon egyáltalán nem féltem attól, hogy a várandósság alatt megváltozik a testem. Szerintem ez egy hatalmas ajándék és vele jár, hogy megváltozok. Pontosan tudom magamról, hogy ha eljön az ideje, akkor vissza tudom szerezni a korábbi alakomat és jelenleg csak élvezem nézni, ahogy minden megváltozik rajtam” – emelte ki Stana Alexandra.

A TV2 korábbi sztárja, Stana Alexandra kiemelte, hogy nemcsak a pozitív élményeit szeretné elmesélni (Fotó: Szabolcs László)

Stana Alexandra nem szeretné eltitkolni a valóságot

Sok ember azt gondolja, hogy az ismert emberek élete csak játék és mese, ám ez nagyon nem így van. Ezt a küldetést, hogy őszintén beszámoljon mindenről, a táncosnő is fontosnak tartja, mivel nem szeretné, ha mindenki azt hinné, hogy csak pozitív pillanatok vannak egy várandósság alatt.

Nem fogok hazudni, vannak rosszabb napok is. Előfordult velem is, hogy szerettem volna valamit felvenni és már nem jött rám, ami picit rosszul érintette a lelkemet. Nem akarok álszent lenni, hogy egy ősanya vagyok, nekem is vannak nehezebb pillanatok, amikor elszomorodok, hogy valami nem úgy alakul, aztán rájövök, hogy itt ficereg egy kisfiú, akiért mindezt bőven megéri

– jegyezte meg Stana Alexandra.