Egészséges szülő-gyerek kapcsolat – Hogyan segíthetjük gyermekeink érzelmi és pénzügyi önállósodását? Pszichológus segít

Minden szülő ismeri azt a pillanatot, amikor észreveszi: a gyermeke nem kisgyerek már, hanem lassan bizony önálló felnőtté cseperedik. De mikor és hogyan indul el ez az érzelmi leválás? Vajon mikor válik valóban egészségessé a pénzügyi önállóság? A szülő-gyerek kapcsolatról Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológussal beszélgettünk.

Egészséges szülő-gyerek kapcsolat – Hogyan segíthetjük gyermekeink érzelmi és pénzügyi önállósodását?

Mikor kezdődik az érzelmi leválás, és mitől egészséges?

Az érzelmi leválás a gyermekek egészséges személyiségfejlődésének fontos folyamata, melyben fázisokat tudunk beazonosítani: már maga a megszületés is egy érzelmi leválás, egy elszakadás az anyától” – mondja Királymezei Ágnes.

Az anyával való szoros kötődés, a csecsemőkor szimbiotikus kapcsolata az első lépcső. Ez az érzelmi egység táplálkozást, gondoskodást, biztonságérzetet jelent. A dackorszak azonban már az eltávolodás apró zökkenőit hozza magával:

A dacos-anyát-apát próbára tevő, földön fetrengő kisgyermek a szülők érzelmeit is próbára teszi” – mondja a szakértő.

Ez az időszak nem könnyű egyik félnek sem, tele van érzelmi hullámvölgyekkel és csalódásokkal, és ezek is alakítják a kötődéseket.

Az óvodai és iskolai élet újabb érzelmi kihívásokkal szembesítenek

Az intézményi élet megkezdése – óvoda, iskola – egy fordulópont tud lenni, új érzelmekkel, új szereplőkkel a gyerek életében. A tanító néni például hamar szent és sérthetetlen figura lesz a kicsik szemében, ez is egy új érzelmi kötődési pont. Amikor a tanító néni szava szent az anyai szóval szemben, ezzel is nehéz időnként megküzdeni. A leválással kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az iskolakezdés, mint fontos fordulópont a gyermek életében legyen egy választóvonal pl a szülői ágyból való leválásnak is. Amennyiben lehetséges a külön szoba, külön íróasztalka, külön ágyikó, amiben csak Ő a fontos, a saját kis önálló személyisége, erre tudatosan kell készülni az iskolakezdés előtt azzal, aki ez ideig még nem „szállt ki” a szülői fészekből. Sajnos nagyon sok patologikus kötődés, érzelmi deficit alapja lehet ez is. Az iskolai évek alatt ne veszítsük el a szülői szerepünket, ne menjünk át gyermekünk követelődző pedagógusává- rengeteg érzelmi gubanc táptalaja lehet. Maradjunk meg a szerető szülői szerepben.