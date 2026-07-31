Drámai éjszaka a rekord hőmérséklet idején: Kétségbeesett lépésre kényszerült a víz nélkül maradt Bebe

A tomboló hőség és az országot fojtogató hőkupola mindannyiunk mindennapjait megkeseríti, ám van, aki számára ez a magas hőmérséklet már rég nem a kellemetlen izzadásról, hanem a puszta túlélésről szól. Abebe Dániel, vagyis Bebe, a Back II Black egykori frontembere saját bőrén tapasztalta meg a klímaválság legdurvább hatásait, amikor az otthonában egyik pillanatról a másikra elapadt a víz. A sokkoló élmény után kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a civilizációnk a szakadék széle felé rohan, és a többség még mindig homokba dugja a fejét. Szerinte a hetek óta tartó aszály és a kritikus vízhiány nem egy átmeneti hullám, hanem a Föld bosszúja azért, ahogy az emberiség bánt vele.
Bebe sajátos, de hatékony túlélési stratégiát alakított ki, a lakásban, az autóban és szinte mindenhol a légkondicionálóra támaszkodik, az utcai létet pedig a minimálisra csökkentette. A napra gyakorlatilag csak hajnali fél hét körül merészkedik ki, amikor a kutyáit viszi el a kötelező körre, ezt követően hermetikusan elzárkózik a gyilkos UV-sugárzás elől. A probléma azonban sokkal mélyebb annál, hogy ki hogyan hűti magát. A napokban ugyanis egy éjszaka arra ébredt, hogy egyetlen csepp víz sem folyik a csapból. Bár kiderült, hogy a szomszédos utcában csőtörés történt, a Vízművek munkatársai gyorsan lehűtötték a kedélyeket, a domboldali elhelyezkedés miatt a vízhiány tartós maradhat, mivel a tározók szintje kritikusan alacsony:
Régebben is volt melegebb időszak, egy kivétellel, hogy olyankor a víz visszapótlódott. Most az sincs. (...) Mondták, hogy ne gondoljam azt, hogy javulni fog a helyzet, mert nincs a tározóban víz, és ráadásul mi domboldalon lakunk, és ugye ahhoz kell némi nyomás, hogy oda följöjjön a víz. Gyakorlatilag most már folyamatosan korlátozás van, úgyhogy baromi gáz a történet
– mesélte Bebe az éjszakai telefonhívás részleteit.
Az énekes néhány éve egy szakmai konferencián is részt vett a Néprajzi Múzeumban, ahol a 2030-ig várható környezeti diagnózist vázolták fel. Mint mondja, szóról szóra minden beigazolódik, ami ott elhangzott: „Korlátozni kell mindent, ami a túlfogyasztással kapcsolatos. Most fogjuk megfizetni az árát annak, hogy így bántunk a a bolygónkkal, úgyhogy most meg fogja bosszulni magát. (...) Nézzük csak meg, mi lett a Velencei-tóból, és a Balaton is egyre inkább szorul vissza” – tette hozzá felháborodva, majd felidézett egy korábbi, ma már látnoki erejű, szatirikus internetes videót is a kiszáradó Balatonról és a sivatagosodásról. Bebe szerint a legnagyobb baj az, hogy az emberek többsége egyszerűen nem fogja fel a helyzet súlyát, és megdöbbenti az a közöny, amivel a mindennapokban találkozik.
„Vannak emberek, akik például föltettek a kérdést: És mi van, ha valaki haza akar érni és nincs víz? Mondom, tényleg ez a legnagyobb bajod, hogy le akarsz tusolni és nincs víz? Nem lesz mit inni, mondom, ezt fogd már föl! Azt látom, az emberek többsége annyira el van foglalva a napi problémáival, hogy nem is gondolkodik ezen. Vagy nem érdekli mivel ő már úgysem fog élni, amikor bekövetkezik a baj... De hát mondom, azért lesznek még utánunk is emberek elméletileg. Bár, ha így haladunk, akkor nem sokan” – zárta a gondolatait Bebe.
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