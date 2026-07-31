Drámai éjszaka a rekord hőmérséklet idején: Kétségbeesett lépésre kényszerült a víz nélkül maradt Bebe

A tomboló hőség és az országot fojtogató hőkupola mindannyiunk mindennapjait megkeseríti, ám van, aki számára ez a magas hőmérséklet már rég nem a kellemetlen izzadásról, hanem a puszta túlélésről szól. Abebe Dániel, vagyis Bebe, a Back II Black egykori frontembere saját bőrén tapasztalta meg a klímaválság legdurvább hatásait, amikor az otthonában egyik pillanatról a másikra elapadt a víz. A sokkoló élmény után kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy a civilizációnk a szakadék széle felé rohan, és a többség még mindig homokba dugja a fejét. Szerinte a hetek óta tartó aszály és a kritikus vízhiány nem egy átmeneti hullám, hanem a Föld bosszúja azért, ahogy az emberiség bánt vele.

Bebe, ha teheti kerüli a kinti programokat, mikor a hőmérséklet ilyen szinten elviselhetetlen (Fotó: Bors)

Extrém hőmérséklet, vízhiány: Bebe aggódik a jövő miatt

Bebe sajátos, de hatékony túlélési stratégiát alakított ki, a lakásban, az autóban és szinte mindenhol a légkondicionálóra támaszkodik, az utcai létet pedig a minimálisra csökkentette. A napra gyakorlatilag csak hajnali fél hét körül merészkedik ki, amikor a kutyáit viszi el a kötelező körre, ezt követően hermetikusan elzárkózik a gyilkos UV-sugárzás elől. A probléma azonban sokkal mélyebb annál, hogy ki hogyan hűti magát. A napokban ugyanis egy éjszaka arra ébredt, hogy egyetlen csepp víz sem folyik a csapból. Bár kiderült, hogy a szomszédos utcában csőtörés történt, a Vízművek munkatársai gyorsan lehűtötték a kedélyeket, a domboldali elhelyezkedés miatt a vízhiány tartós maradhat, mivel a tározók szintje kritikusan alacsony:

Régebben is volt melegebb időszak, egy kivétellel, hogy olyankor a víz visszapótlódott. Most az sincs. (...) Mondták, hogy ne gondoljam azt, hogy javulni fog a helyzet, mert nincs a tározóban víz, és ráadásul mi domboldalon lakunk, és ugye ahhoz kell némi nyomás, hogy oda följöjjön a víz. Gyakorlatilag most már folyamatosan korlátozás van, úgyhogy baromi gáz a történet

– mesélte Bebe az éjszakai telefonhívás részleteit.