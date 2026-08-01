Az időutazó hátborzongató bejelentést tett: brutális, ami az emberiségre vár

Egy „2027-ből származó időutazó” felvételeket osztott meg rendkívüli helyzetéről, és azt állította, hogy „csapdába esve és egyedül” él, miután túlélt egy tömeges kihalási eseményt. A „TikTok Időutazóként” ismert férfi a jövőből származó klipeket posztol a jelenlegi közösségimédia-platformokra, és hatalmas követőtábort gyűjtött össze.

Fotó: tomertu / Shutterstock

A Javier nevet használó férfi (@unicosobreviviente) azt állítja, hogy egy elhagyatott spanyol városban él az egyetlen túlélő emberként, és napjait az üres utcák rögzítésével tölti. Kiadott egy újabb klipet, amelyen egy atomóvóhelynek tűnő „titkos átjárón” sétál keresztül, és elmagyarázza, hogy hozzá kell szoknia az elszigeteltséghez, mert „mindörökre egyedül lesz itt”.

Javier akkor kezdett el klipeket posztolni, amikor először megmutatta a feltételezhetően elhagyatott spanyolországi Valenciát. Elmesélte, hogy egy kórházban ébredt fel úgy, hogy semmire sem emlékezett a történtekből, és megörökítette az üres utcákat a TikTok-követőinek.

Eredetileg ezt mondta: „Most ébredtem fel egy kórházban, és nem tudom, mi történhetett. Ma 2027. február 13-a van, és egyedül vagyok a városban. Az emberiség kihalt, a bevásárlóközpontokban sincs senki.”

Bár a felvételen látható üzlet üresnek tűnik, a világítás működik, a polcok teljesen fel vannak töltve, és az internet is nyilvánvalóan elérhető, mivel sikerült feltöltenie a videót. Javier rögzítette, amint betonlépcsőkön megy le egy folyosóra, amely kísértetiesen hasonlít egy nukleáris bunkerhez.

A felirat így szól: „Már elfáradtam. Nem tudom, mit tegyek, vagy merre keresgéljek. Azt hiszem, hozzá kell szoknom, hogy mindörökre egyedül leszek itt.”

Miután végighaladt a villanykörtékkel megvilágított, megerősített betonfolyosókon, néhány olyan lépcsőhöz érkezik, amelyeket látszólag egy üvegpanel zár el. Az egyik felhasználó megjegyezte: „Nos, legalább TikTok van a jövőben.”

Egy másik hozzátette: „Még mindig bentragadtál az időben?”.

Egy harmadik pedig egyszerűen csak megkérdezte: „Kérlek, menj be az Apple Store-ba. Látnom kell az iPhone 14-et.”