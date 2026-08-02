Meghalt két édesapa, amikor két gyereket próbáltak megmenteni

Megható részletek hangzottak el a brit halottkém vizsgálatán arról a két férfiról, akik életüket vesztették, miközben két bajba jutott gyermeket próbáltak kimenteni a tengerből. A 38 éves Wayne Taylor és a 62 éves Ian Pascoe július közepén vesztette életét az angliai Seaton Carew partjainál. A vizsgálat szerint nagy valószínűséggel mindketten megfulladtak a mentési kísérlet során.
A tragédia akkor történt, amikor Wayne Taylor két gyermeke a vízben bajba került. Az édesapa habozás nélkül utánuk vetette magát, hogy segítsen rajtuk. Ezt látva Ian Pascoe, aki éppen a feleségével és unokájával sétált a tengerparton, szintén a hullámok közé rohant, hogy segítsen a családnak.
A két gyermeket végül sikerült biztonságba juttatni, azonban a két férfit már nem tudták megmenteni. Az RNLI (Királyi Nemzeti Mentőcsónak Szolgálat) munkatársai kihozták őket a vízből, és azonnal megkezdték az újraélesztésüket, de röviddel később mindketten meghaltak.
A halottkém kedden megnyitotta a hivatalos vizsgálatot, amelynek során elhangzott, hogy a két férfi halálát feltehetően fulladás okozta. A végleges halálokot azonban csak a további szakértői vizsgálatok lezárása után állapítják meg.
Wayne Taylort háromgyermekes édesapaként ismerték, míg Ian Pascoe nyugdíjasként, családcentrikus emberként élt. A tragédia után rengetegen helyeztek el virágokat és üzeneteket a tengerparton, sokan egyszerűen csak „hősökként” emlékeznek rájuk.
A történtek nyomán ismét fellángolt a vita a brit tengerpartok biztonságáról. Helyiek petíciót indítottak azért, hogy Seaton Carew strandján ne csak a nyári iskolai szünet idején, hanem hosszabb időszakban is teljesítsenek szolgálatot vízimentők. A helyi önkormányzat közölte, hogy felülvizsgálja a partszakasz vízbiztonsági intézkedéseit, beleértve az őrszolgálatot, a figyelmeztető táblákat és az egyéb megelőző intézkedéseket is.
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