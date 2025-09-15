Hogyan találd meg a nagy Ő-t? Amit a párkapcsolatokról tudni érdemes egy szakpszichológustól

„Van az az elképzelés, hogy a nagy Ő, egyszer csak megjelenik az életünkben, és minden megoldódik” – mondja Makai Gábor klinikai szakpszichológus. De mi az igazság a szerelemről, a kötődésről és a párkeresésről?

A nagy Ő megtalálása nem egyszerű feladat, Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust hívtuk segítségül.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk a „nagy Ő”-ről

Milyen hibákat követünk el, amikor a nagy Ő-t keressük?

„Sokszor azt hisszük, hogy egyetlen ember lehet csak a nagy Ő. Pedig alapvetően abból érdemes kiindulni, hogy belénk van kódolva, hogy mindig a tökéletesre vágyunk. Ez pedig könnyen elvakíthat, hiszen a valóságban nincs tökéletes társ, csak olyan, akivel együtt tudunk fejlődni és boldogok lenni. Ha csak a tökéletességet hajszoljuk, könnyen elszalasztjuk azokat az értékeket, amik tényleg fontosak egy kapcsolatban.”

Sokan azért adják fel a párkeresést, mert csalódnak. De a pszichológus szerint a kapcsolat nem varázslat, hanem munka.

Mit jelent, hogy nem csak egy nagy Ő létezik?

„Ez azt jelenti, hogy nem kell egyetlen, végső, örök társat keresni, aki minden szempontból megfelel. Sokkal fontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, mit akarunk egy párkapcsolattól, és milyen kompromisszumokat vagyunk hajlandóak megkötni. Ha ezt megértjük, nem egy elveszett kincs után kutatunk, hanem elkezdünk tudatosan választani és építeni egy működő kapcsolatot.”

Dr. Makai Gábor szerint ezért is fontos, hogy önismerettel induljunk neki a párkeresésnek.

Hogyan segít az önismeret a párkapcsolatban?

„Az önismeret nélkül olyan, mintha sötétben tapogatóznánk. Ha nem ismerjük a saját vágyainkat, félelmeinket, korlátainkat, könnyen félrecsúszhat egy kapcsolat. Sokszor az a baj, hogy nem merünk mélyülni, és akkor hiába a nagy Ő lehetősége, nem működik a kötődés. Ez arra utal, hogy az igazi kapcsolat nemcsak arról szól, hogy jókat beszélgetünk vagy együtt nevetünk, hanem arról, hogy meg tudunk nyílni a másiknak, és elfogadni a hibáit is.”

A klinikai szakpszichológus szerint a kötődéshez bátorság kell – nem csak az első randin, hanem az egész kapcsolat során.

Miért olyan fontos, hogy valóban kialakuljon a kötődés?

„A kötődés az érzelmi biztonság alapja. Ha nincs meg, akkor az egész kapcsolat instabillá válik. Sokan félnek attól, hogy sebezhetőek legyenek, ezért inkább visszahúzódnak, vagy felületes kapcsolatokba menekülnek. Hiába van ott valaki, ha nem tudunk valódi érzelmi kapcsolatot kialakítani, akkor az egész csak felszínes marad. Ez pedig hosszú távon senkinek nem elég.”