Hogyan találd meg a nagy Ő-t? Amit a párkapcsolatokról tudni érdemes egy szakpszichológustól

„Van az az elképzelés, hogy a nagy Ő, egyszer csak megjelenik az életünkben, és minden megoldódik” – mondja Makai Gábor klinikai szakpszichológus. De mi az igazság a szerelemről, a kötődésről és a párkeresésről?
„Sokszor azt hisszük, hogy egyetlen ember lehet csak a nagy Ő. Pedig alapvetően abból érdemes kiindulni, hogy belénk van kódolva, hogy mindig a tökéletesre vágyunk. Ez pedig könnyen elvakíthat, hiszen a valóságban nincs tökéletes társ, csak olyan, akivel együtt tudunk fejlődni és boldogok lenni. Ha csak a tökéletességet hajszoljuk, könnyen elszalasztjuk azokat az értékeket, amik tényleg fontosak egy kapcsolatban.”
Sokan azért adják fel a párkeresést, mert csalódnak. De a pszichológus szerint a kapcsolat nem varázslat, hanem munka.
„Ez azt jelenti, hogy nem kell egyetlen, végső, örök társat keresni, aki minden szempontból megfelel. Sokkal fontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, mit akarunk egy párkapcsolattól, és milyen kompromisszumokat vagyunk hajlandóak megkötni. Ha ezt megértjük, nem egy elveszett kincs után kutatunk, hanem elkezdünk tudatosan választani és építeni egy működő kapcsolatot.”
Dr. Makai Gábor szerint ezért is fontos, hogy önismerettel induljunk neki a párkeresésnek.
„Az önismeret nélkül olyan, mintha sötétben tapogatóznánk. Ha nem ismerjük a saját vágyainkat, félelmeinket, korlátainkat, könnyen félrecsúszhat egy kapcsolat. Sokszor az a baj, hogy nem merünk mélyülni, és akkor hiába a nagy Ő lehetősége, nem működik a kötődés. Ez arra utal, hogy az igazi kapcsolat nemcsak arról szól, hogy jókat beszélgetünk vagy együtt nevetünk, hanem arról, hogy meg tudunk nyílni a másiknak, és elfogadni a hibáit is.”
A klinikai szakpszichológus szerint a kötődéshez bátorság kell – nem csak az első randin, hanem az egész kapcsolat során.
„A kötődés az érzelmi biztonság alapja. Ha nincs meg, akkor az egész kapcsolat instabillá válik. Sokan félnek attól, hogy sebezhetőek legyenek, ezért inkább visszahúzódnak, vagy felületes kapcsolatokba menekülnek. Hiába van ott valaki, ha nem tudunk valódi érzelmi kapcsolatot kialakítani, akkor az egész csak felszínes marad. Ez pedig hosszú távon senkinek nem elég.”
Ezért is mondja a szakember, hogy a nagy Ő nem csak egy személy, hanem egy folyamat, amiben meg tudjuk élni az őszinte kötődést.
„Ez tényleg személyfüggő. Egy fiatal például inkább a szikrákat keresi, az izgalmat, az újdonságot, míg egy idősebb ember inkább a biztonságot és a kiszámíthatóságot értékeli. Van, aki a szikrát keresi, de másnak a stabilitás és a biztonság a fontosabb. Ezért is nehéz általános receptet adni, hiszen nem mindenkinek ugyanaz a párkapcsolati igénye.”
Dr Makai Gábor szerint érdemes tudatosítani magunkban, hogy nekünk mi a fontos – és nem mások elvárásaihoz igazodni.
„Ez az egyik legérzékenyebb pont. Sok lemondás van, de a kapcsolat is ad valami pluszt, amit máshol nem találunk meg. Ez így van, hiszen minden kapcsolatban kell néha engedni a saját igényeinkből, hogy a másikéval összhangban legyen az életünk. De ha valaki mindig csak lemond, és közben szenved, az hosszú távon nem vezet boldogsághoz.”
Fontos, hogy a kompromisszumok mellett megmaradjon az öröm, a kölcsönös tisztelet, és az önazonosságunk.
„Sokféle oka lehet, de a leggyakoribb, hogy a bizalom megszűnik, vagy már nem érzünk szeretetet, kötődést a másik iránt. Ha valaki már nem érzi a másik jelenlétét biztonságosnak, az nagyon nehéz helyzet. Ilyenkor nem segít a ragaszkodás, inkább az kell, hogy mindkét fél tovább tudjon lépni.”
A klinikai szakpszichológus szerint ilyenkor a legjobb, ha őszintén beszélünk a problémákról, és nem próbáljuk erőltetni a kapcsolatot.
„Például azt, hogy elvárják a másiktól, hogy megváltozzon. Azzal kell számolni, hogy a másik ember alapvető tulajdonságai nem fognak megváltozni. Ezért is fontos az elfogadás, és hogy ne egy ideális verziót akarjunk magunknak, hanem a valódi embert.”
Továbbá sokan nem kommunikálnak őszintén, vagy nem mernek segítséget kérni, ami később feszültségekhez vezet.
„Ne adják fel! Fontos, hogy ne a múlt sérelmei határozzák meg a jövőnket, hanem a tanulságok alapján tudatosan alakítsuk a kapcsolatainkat.”
Dr. Makai Gábor szerint egy jól működő párkapcsolatban a közös munka, a türelem és az őszinteség a kulcs.
„Ne rohanjunk, és legyünk nyitottak. A szerelem nem versenyfutás. Ha ezt megértjük, már egy lépéssel közelebb vagyunk ahhoz, hogy megtaláljuk azt, akivel igazán összhangban lehetünk. Nem egy tökéletes képet kell keresni, hanem egy valódi embert, akivel együtt lehet építeni egy boldog életet.”
Szóval a nagy Ő nem varázslat, hanem választás és munka. A kulcs, hogy ismerjük önmagunkat, merjünk kötődni és elfogadni a másikat a hibáival együtt.
