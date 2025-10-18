Sokakat tart rettegésben a mennydörgés és villámlás, vagyis az asztrafóbia

A viharfóbia, tudományos nevén asztrafóbia azt jelenti, amikor valaki szélsőséges módon fél a viharral járó jelenségektől, például a dörgéstől és villámlástól. A szorongásos rendellenesség leggyakrabban a gyerekeknél jelentkezik, de egyre több felnőttet is érint, akik néha egész életünkön keresztül „cipelik” a félelmeket. Benned is felmerült már a kérdés: mit csináljak, ha félek a vihartól? Dr. Makai Gábor mesél nekünk az asztrafóbia kezelési lehetőségeiről.

Gyerekkorunkban a legtöbben rettegünk a rossz időt kísérő hangoktól és látványoktól, ám felnőttként az asztrafóbia már komolyabb problémát jelezhet.

Fotó: Motortion Films / Shutterstock

Az asztrafóbia jelentése, kialakulása: út az elmétől a testi tünetekig

Mint ahogy a legtöbb fóbia, úgy a viharfóbia mögött is komolyabb kiváltó okok húzódnak, mint a rettegés a zörejektől és fényektől. Az esetek nagy részében egészen mélyre kell visszanyúlni, hogy felfedjük az ijedelem magyarázatát, és kezelni tudjuk a problémát.

– Rengeteg nevesített fóbia létezik a világon, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindegyik másról szól, pedig alapvetően az összes esetben a szorongás áll a háttérben – magyarázza dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. – A rossz időjárástól való szélsőséges félelem kapcsán a viharhoz társuló fények és hangok, vagyis a villámlás, mennydörgés, a szél és az erőteljes eső zajai váltanak ki szorongató érzéseket az emberekben. Érdemes azonban különbséget tenni reális és irreális félelem között. Az asztrafóbiánál utóbbiról van szó: aki ebben szenved, valami miatt veszélyesnek ítéli meg az adott helyzetet önmagára nézve. Ilyenkor a belső félelem fiziológiás reakciók formájában is megjelenik, ami lehet heves szívverés, izzadás, remegés, vagy bármi egyéb testi tünet.

A szakértő azt is hozzátette, a reakció az amigdalában, azon belül is a félelemért felelős központban indul el. A vihar jelensége felnagyítja a fenyegetettségérzést, és bár tudjuk, hogy a négy fal között nem esik majd bajunk, jó eséllyel nem fogunk halálosan megsérülni, érzelmi szinten mégis másképpen éljük meg a valóságot, mivel az agyban változás következik be.