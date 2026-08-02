Horányi Juli gyermeket vár: ezzel a videóval tudatta az énekesnő

Horányi Juli most nem egy új dallal vagy koncertbejelentéssel került a figyelem középpontjába, hanem egy sokkal személyesebb és meghatóbb hírt osztott meg követőivel. Az énekesnő egy rövid, de annál kifejezőbb videóban tudatta a világgal, hogy gyermeket vár.

Fotó: Facebook

A felvételen Juli egyszerű, de annál hatásosabb módon közölte az örömhírt: mosolyogva sétált a kamera elé, megmutatta gömbölyödő pocakját, majd egy kedves puszit küldött a nézőknek. A videóhoz csupán ennyit írt: „Mostmár végre elmondhatom."

A bejelentés után szinte azonnal özönleni kezdtek a gratulációk és jókívánságok a közösségi oldalakon. Rajongók, barátok és kollégák egyaránt osztoztak Juli boldogságában. „Julikám! Szívből gratulálok!” – írta az egyik követő, míg egy másik hozzászóló így fogalmazott: „Szívből gratulálok drága Juli”.