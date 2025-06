Boldogságüveg: ezzel a technikával valóra válnak az álmaid

Megoszthatjuk másokkal is

Ez a szertartás nemcsak pozitívabbá teszi a napokat, de megtanít minket arra, hogy ne a rosszat, hanem tudatosan a jót keressük minden pillanatban.

– Amikor az utcán sétálunk, és odaszalad hozzánk egy aranyos kutya egy kis simogatásért, akkor eszünkbe fog jutni, hogy akár ezt a pillanatot is beletehetjük a boldogságüvegünkbe. Nem kell magányosan csinálnunk, sőt! Még jobb, ha a párunk, gyerekeink vagy kollégáink is részt vesznek benne. Hiszen az öröm, a boldogság akkor az igazi, ha meg tudjuk osztani másokkal. Biztos lesz olyan nap, amikor legszívesebben tíz cetlit is teleírnánk, és lesz olyan is, amikor hosszasan kell kutakodnunk a nap eseményeiben, hogy legalább egyetlen pici boldogságra bukkanjunk. De mindig találunk, ez egészen biztos – mondja a pszichológus.

A pozitív gondolkodás hatalma

Az agy hajlamos a negatív események felnagyítására. Ennek evolúciós okai vannak, hiszen az ősember túlélése múlhatott azon, hogy elég nagy jelentőséget tulajdonított bizonyos veszélyhelyzeteknek, vagy sem. De ez a berögzülés ma már nem az életünket menti meg, sőt, inkább tönkreteszi. A boldogságüveg rendszeres használata azonban megtöri ezt a negatív spirált.

– Megtanít minket újra felfedezni a hétköznapi csodákat. A pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy letagadjuk a problémákat, hanem azt, hogy megtanuljuk észrevenni a másik oldalt is. Kutatások szerint a pozitívan gondolkodó emberek rugalmasabban kezelik a stresszt, erősebb az immunrendszerük, kiegyensúlyozottabb kapcsolatokban élnek és általában elégedettebbek az életükkel. A boldogság tehát nem a körülmények kérdése, hanem inkább a nézőpontunké. Azon múlik, hogy agyunk hogyan reagál bizonyos eseményekre. Ha lelkiismeretes alkalmazzuk ezt a technikát, akkor idővel képesek leszünk arra, hogy még a rossz dolgokban is azonnal megtaláljuk a jót, ha mást nem, akkor azt, hogy mit tanultunk belőle – bíztat a szakértő.