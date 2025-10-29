Terápia helyett ChatGPT? – Ezért veszélyes az új trend a pszichológus szerint

A mesterséges intelligencia, különösen a ChatGPT elterjedése egyre többeket ösztönöz arra, hogy lelki problémáikkal is a géphez forduljanak. Vajon képes egy algoritmus valódi segítséget nyújtani? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk arról, mit gondol erről a trendről, és hogy milyen hatással lehet az AI a terápiás kultúrára – különösen a fiatalabb generációk esetében.
Ahogyan az AI megjelent a mindennapokban, a pszichológus szakma is reagált – nem kevés szorongással.
Amikor megjelent a ChatGPT, sok pszichológusban megjelent egyfajta félelem. Elindult egy gondolkodás arról, vajon mennyire lesz képes helyettesíteni a mi munkánkat, a pszichoterápiát
– mondja a szakértő. A mesterséges intelligencia térnyerése kapcsán fontos, hogy ne pánikreakcióval, hanem megértéssel és tudatossággal reagáljunk. Ahhoz pedig, hogy megfelelően használjuk, tisztán kell látni, mire képes az AI – és mire nem.
A pszichoterápia lényege nem a tanácsadás vagy információátadás, hanem az élő kapcsolat, amelyben a páciens és a terapeuta közösen dolgoznak a lelki folyamatokon.
„A terápiában két ember találkozik egy valós, jelen idejű kapcsolatban. A terapeuta nemcsak a kimondott szavakra figyel, hanem a nonverbális jelekre, érzelmekre, viselkedési mintázatokra is – és ezekkel tud dolgozni” – hívja fel a figyelmet dr. Makai Gábor, hozzátéve, hogy ez a személyes jelenlét és érzelmi ráhangolódás teszi lehetővé a mélyebb önismereti és feldolgozási munkát.
Ezzel szemben a ChatGPT egy algoritmus, amely nem képes valódi érzésekre, reflektív gondolkodásra vagy empátiára.
„A ChatGPT nem érez, nem él át semmit, és nem tud önmagára reflektálni – ahogyan egy terapeuta teszi” – mutat rá a klinikai szakpszichológus.
A terápiás kapcsolatban az egyik legfontosabb gyógyító tényező az úgynevezett áttétel, amikor a páciens tudattalanul a múltbeli kapcsolati élményeit vetíti a terapeutára.
„A páciens a régi kapcsolati mintázatait – például amit a szüleivel élt meg – gyakran a terapeutára vetíti ki. Ez az áttétel, amivel a terápiában tudunk dolgozni. A múlt feldolgozása, a régi sérelmek újraélése és átírása a terápiás folyamat elengedhetetlen része. A ChatGPT erre sem képes, hiszen az nem vesz részt az érzelmi kapcsolatban, és így áttétel sem alakul ki, vagyis a múltbeli sérülések korrekciója is elmarad.”
Nem csak az áttétel, hanem a viszontáttétel – vagyis a terapeuta érzelmi reakciói – is a munka része, amiből értékes információk nyerhetők; ám mivel az AI nem érez, így önmagára sem tud reflektálni.
A pszichoterápiában fontos, hogy a terapeuta képes legyen érzelmileg stabilizálni a pácienst a különösen nehéz, megterhelő témák feszegetése során.
A terapeuta képes felmérni, hogy a páciens mennyire terhelhető egy adott pillanatban, és ehhez igazítja a munkát. Ez a pszichés tartófunkció, amely nélkülözhetetlen a terápiában
– magyarázta dr. Makai Gábor, kiemelve, hogy ez a fajta jelenlét, érzelmi ráhangolódás és szabályozás teremt biztonságot a terápiás térben. A ChatGPT ezzel szemben nem tud határokat húzni és képtelen felismerni azt, ha a felhasználó túlterhelt. Ennek következtében érzelmi stabilitást sem képes nyújtani.
A szakértő szerint a legaggasztóbb, ha valaki súlyos pszichés krízisben a mesterséges intelligenciához fordul.
Egy algoritmus nem tudja biztonsággal felmérni, mikor van szükség valódi segítségre. Nem érzékeli, ha egy beszélgetés életveszélyes állapotot tükröz. Krízishelyzetben ezért kifejezetten veszélyes, ha valaki kizárólag a ChatGPT-t használja
– hívja fel a figyelmet a klinikai szakpszichológus, hangsúlyozva, hogy az AI-nak nincs személyes felelőssége, nem tud közbelépni. Súlyos helyzetekben akár hamis biztonságérzetet is kelthet, ami gátolhatja a valódi segítségkérés lehetőségét.
A ChatGPT egyik legnagyobb előnye, hogy nem ítélkezik, mindig türelmes, és „meghallgat". A mesterséges intelligencia nem kritizál, elfogadó, és sokan emiatt érzik magukat biztonságban mellette. A szakember szerint azonban ez csak a biztonság illúziója, hiszen nincs valódi érzelmi kapcsolódás.
„Ez rövid távon megnyugtató lehet, de hosszú távon akadályozhatja a valódi kötődés kialakulását, és megerősíthet elkerülő mintákat – például azt, hogy az emberek veszélyesek, a gép biztonságosabb” – mondta dr. Makai.
Azok, akik eleve nehezen kapcsolódnak másokhoz, még inkább vonzódhatnak az AI-hoz.
„Sokan, akik félnek az intimitástól, az elutasítástól vagy a megszégyenüléstől, elkerülik az emberi kapcsolatokat. Számukra a ChatGPT egyfajta menekülési útvonal. A mesterséges intelligencia megerősíti őket abban, hogy jó döntés távol maradni a valódi kapcsolatoktól. Ez különösen veszélyes lehet olyan személyek esetében, akik alacsony önértékeléssel, negatív énképpel élnek, vagy már meglévő pszichés problémákkal küzdenek.”
A kamaszkor természetéből fakadóan sérülékeny időszak: a fiatalok még keresik önmagukat, ennek során pedig identitáskríziseken mennek keresztül. Ilyen élethelyzetben könnyen vonzódhatnak a „biztonságos digitális kapcsolatokhoz”.
Egy serdülő eleve visszahúzódóbb, sokszor kerüli a társas helyzeteket. Ilyenkor a mesterséges intelligencia könnyen válhat »baráttá«. Ez nem betegség, hanem a fejlődés természetes része – de ha a fiatal ebben a szakaszban kizárólag a géppel kapcsolódik, az hosszú távon hátrányos lehet, mert a megküzdési képességek helyett elkerülés alakulhat ki a valódi élet kihívásaival szemben.
A szakember szerint a nemcsak az jelent gondot, hogy a fiatalok „barátként” tekintenek a mesterséges intelligenciára, hanem az is, hogy a felnőttek sincsenek tisztában az AI valódi működésével.
A tudatlanság félelmet kelt – és ez igaz a szülőkre is. Ha nem tudják, mi az a mesterséges intelligencia, nem tudnak megfelelően reagálni a gyerek viselkedésére sem
– árulta el a szakember, aki szerint fontos lenne, hogy a pedagógusok és a szülők edukációs programokon vegyenek részt, amelyeken a mesterséges intelligenciáról, annak technikai oldaláról, valamint pszichés vonatkozásairól tanulhatnak.
„Ha a gyerek már kis korban megtanulja, mire való a ChatGPT, később sem fogja terápiás eszközként használni. Ha tudja, hogy levest kanállal eszünk, nem fogja villával próbálni. Ugyanígy: ha megtanulja, hogy lelki problémával emberhez kell fordulni, akkor nem egy géptől vár majd megoldást” – hangsúlyozta dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
A ChatGPT és más AI-alapú eszközök hasznosak lehetnek – például információszerzésre, tanulásra vagy relaxációs technikák elsajátítására. A pszichológus szerint azonban fontos, hogy ne tekintsünk ezekre az algoritmusokra terápiás eszközként, mert nem képesek helyettesíteni az emberi kapcsolatokat, az érzelmi jelenlétet és a pszichés fejlődést támogató mély, belső munkát.
