Terápia helyett ChatGPT? – Ezért veszélyes az új trend a pszichológus szerint

A mesterséges intelligencia, különösen a ChatGPT elterjedése egyre többeket ösztönöz arra, hogy lelki problémáikkal is a géphez forduljanak. Vajon képes egy algoritmus valódi segítséget nyújtani? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk arról, mit gondol erről a trendről, és hogy milyen hatással lehet az AI a terápiás kultúrára – különösen a fiatalabb generációk esetében.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint veszélyes lehet a ChatGPT „terapeutaként” való alkalmazása / Fotó: Hot archív

ChatGPT mint terapeuta? – Komoly veszélyekre figyelmeztet a szakember

A szakmát is meglepte a ChatGPT térnyerése

Ahogyan az AI megjelent a mindennapokban, a pszichológus szakma is reagált – nem kevés szorongással.

Amikor megjelent a ChatGPT, sok pszichológusban megjelent egyfajta félelem. Elindult egy gondolkodás arról, vajon mennyire lesz képes helyettesíteni a mi munkánkat, a pszichoterápiát

– mondja a szakértő. A mesterséges intelligencia térnyerése kapcsán fontos, hogy ne pánikreakcióval, hanem megértéssel és tudatossággal reagáljunk. Ahhoz pedig, hogy megfelelően használjuk, tisztán kell látni, mire képes az AI – és mire nem.

A terápia alapja: az élő, emberi kapcsolat

A pszichoterápia lényege nem a tanácsadás vagy információátadás, hanem az élő kapcsolat, amelyben a páciens és a terapeuta közösen dolgoznak a lelki folyamatokon.

„A terápiában két ember találkozik egy valós, jelen idejű kapcsolatban. A terapeuta nemcsak a kimondott szavakra figyel, hanem a nonverbális jelekre, érzelmekre, viselkedési mintázatokra is – és ezekkel tud dolgozni” – hívja fel a figyelmet dr. Makai Gábor, hozzátéve, hogy ez a személyes jelenlét és érzelmi ráhangolódás teszi lehetővé a mélyebb önismereti és feldolgozási munkát.

Ezzel szemben a ChatGPT egy algoritmus, amely nem képes valódi érzésekre, reflektív gondolkodásra vagy empátiára.

„A ChatGPT nem érez, nem él át semmit, és nem tud önmagára reflektálni – ahogyan egy terapeuta teszi” – mutat rá a klinikai szakpszichológus.

Az áttétel – ami nélkül nincs mély terápia

A terápiás kapcsolatban az egyik legfontosabb gyógyító tényező az úgynevezett áttétel, amikor a páciens tudattalanul a múltbeli kapcsolati élményeit vetíti a terapeutára.