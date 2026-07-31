Betegséggel küzdött, elhunyt Gálvölgyi János felesége

Elhunyt az elismert magyar műfordító, Gálvölgyi Judit. Gálvölgyi János feleségével 55 évig élt házasságban.

Elhunyt Gálvölgyi János felesége / Fotó: Bors

Gálvölgyi János felesége műfordító volt

Gálvölgyi Judit több tízezer oldalnyi irodalmi szöveget ültetett át angolról magyar nyelvre. A szomorú hírt a lányuk, Gálvölgyi Dorka jelentette be a közösségi oldalán - írja a Blikk.

Szerettei így búcsúznak tőle:

Méltósággal viselt, hosszú betegség után, életének 81. évében elhunyt Gálvölgyi (Gács) Judit műfordító, szerkesztő. Gálvölgyi Judit a Magyar Cirkusz és Varieté vállalatnál kezdte pályafutását, ahol tolmácsként segítette a nemzetközi artista világot. Később a Magyar Rádió angol szekciójának munkatársa lett. Már ekkor írt cikkeket és műfordítóként is dolgozott. Munkatársa volt a Háttér című folyóiratnak, számtalan sci-fi és fantasy novella fordítása jelent meg a Kuczka Péter szerkesztette Galaktika magazinban. Már ekkor rajongott J.R.R Tolkienért, akinek monumentális művét, A Szilmarilokat és a Húrin gyermekeit is ő ismertethette meg a magyar olvasókkal. Ő vezetett be mindannyiunkat Ransom Riggs sötét, mégis végtelenül humánus univerzumába, megnyitva Vándorsólyom kisasszony árvaházának kapuját. Általa keltek életre a különleges gyermekek – a lebegő Emma, a láthatatlan Millard, a méheket őrző Hugh és a többiek.

Gálvölgyi Judit érzékenysége és a magyar nyelv páratlan ismerete tette mindannyiunk számára is átélhetővé az ő különlegességüket. A fantasy és sci-fi irodalom népszerűsítéséért 2019-ben megkapta a Trethon Judit-emlékgyűrűt, amely azért is volt fontos számára, mert a fiatalon elhunyt Threthon Judithoz barátság is fűzte. A fantasy irodalom mellett legszívesebben Agatha Christie Poirot-történetein dolgozott. Nagyon nagy szeretettel adta a magyar olvasók kezébe Gerald Durell A hahagáj című kötetét. Nevéhez fűződik Alberet Goldman Elvis életéről szóló könyv fordítása, de Quentin Tarantino: Volt egyszer egy Hollywood című mozijának regényváltozata is. Emellett megszámlálhatatlan további regényt fordított, köztük Lilian Nattel: A stetl lánya, Susan Minot: Este, Robert Ludlum: A Skorpió illúzió I-II., Che Guevara: A motoros naplója, vagy a moziban is sikert aratott Carol című film alapjául szolgáló Highsmith kötet regényváltozatát. Munkái közül nagyon kedvelte Irwin Shaw regényeinek fordítását. Máig elsősorban az ő nevéhez fűződnek az egyik legjelentősebb bestseller-író, Jackie Collins magyarul megjelent könyvei, amelyből tizenhatnak a belső borítóján áll ott a neve.