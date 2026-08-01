"Ki fog derülni az igazság" - egy 18 éves lányt holtan találtak a politikus házában

Egy anya figyelmeztet, hogy „ki fog derülni az igazság”, miután 18 éves lányát holtan találták egy kongresszusi képviselő férjének 1,15 millió dolláros bostoni házában. A 18 éves Yoseliani Martét szombaton délután 2 óra körül holtan találta a rendőrség, halálát egyetlen lövés okozta. A ház Ayanna Pressley progresszív massachusettsi képviselő férjének, Conan Harrisnek a tulajdonában van. Pressley és Harris nem a házban laknak.

Fotó: GoFundMe

A Boston25News beszámolója szerint a főorvos hivatala megállapította, hogy Marte egyetlen lövés következtében halt meg, bár a halálának körülményeit még vizsgálják. Csütörtökig a bostoni hatóságok nem jelentettek be letartóztatásokat vagy vádemelést Marte halálával kapcsolatban.

Yoseliani Marte édesanyja, Elenie Ocasio ragaszkodott ahhoz, hogy lánya nem öngyilkos lett, ehelyett azt állította, hogy „meggyilkolták”. „A lányom ezt nem érdemelte meg, és mindenre fény fog derülni” – mondta a portálnak. „Minden kiderül.”

Marte otthon élt Dorchesterben, Boston legnagyobb negyedében, de a halála napján meglátogatta a barátját – közölte családja a WCVB-vel. Ocasio azt mondta, hogy még mindig „sokkos állapotban” van lánya halála miatt, aki a bostoni Mattapan negyedben található nyolc hálószobás, négy fürdőszobás házban halt meg.

„Most rám nézel, és nem hullatok könnyeket” – mondta a Boston25News-nak. Az anya hozzátette, hogy még mindig „nem látta a babáját”, miközben tovább kereste a válaszokat. "Még nem láttam a testét – mondta Ocasio. – Még nem fogtam fel. Még nem gyászolok."

Azt is megkérdezte, hogy miért nem hívta senki őt vagy a 911-et a lánya halálával kapcsolatban.

Egy GoFundMe adománygyűjtő oldalon Ocasio azt írta, hogy lánya „tragikus módon mindössze 18 évesen vesztette életét”. Csütörtök estig az adománygyűjtés során körülbelül 16 700 dollár gyűlt össze a kezdeti 18 000 dolláros célból.

A bostoni rendőrség hívást kapott „egy személy kivizsgálására”, de a helyszínre érkezve Marte holttestét találták meg az épületben – mondta James Moccia rendőrtiszt korábban a Daily Mailnek. Moccia szerint a bostoni rendőrség gyilkossági osztálya vizsgálja Marte halálát.