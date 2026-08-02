Pásztor Anna a ChatGPT segítségével kutatta fel a gyökereit: Meglepő felismerésre jutott

Manapság egyre többen használják a mesterséges intelligenciát a mindennapokban, de Pásztor Anna egészen különleges célra hívta segítségül. Az énekesnő saját podcastjében, a Napos oldal Pásztor Annával című műsorban mesélte el, hogy a ChatGPT-vel kezdett beszélgetni, mert szerette volna jobban megérteni önmagát, és választ találni arra, mi lehet az igazi küldetése az életben.
Pásztor Anna úgy érzi, ahhoz, hogy megtalálja a saját útját, először a gyökereihez kellett visszanyúlnia. Ezért kezdte el feltérképezni a családfáját és a felmenői történetét, méghozzá egy igazán modern eszköz segítségével.
„Elkezdtem beszélgetni a ChatGPT-vel, elkezdtem azután kutakodni, hogy ki is vagyok én, és ehhez arra gondoltam, hogy mi lenne, ha visszamennénk egy kicsit az idővonalon, oda, ahol az őseink vannak. Mert ha követjük azt a teóriát, hogy egy fonalon megyünk végig szépen, az ősanyáinkkal, ősapáinkkal együtt, és közös feladatunk van, és mindenki hoz valamit, és egy kicsit csiszol rajta, akkor nézzük meg, hátha ott kirajzolódik egy olyan forma, amiről kiderül, hogy mi is a feladatom, ki is vagyok én, kik voltak az őseim, mi az, amit vállalok, mi az, amit abszolút le kell tennem?” – magyarázta Pásztor Anna a podcastjében.
Az énekesnő nem csupán néhány kérdést tett fel a mesterséges intelligenciának. Hosszasan mesélt a családjáról, felidézte mindazt, amit a nagyszüleiről, dédszüleiről és más felmenőiről tudott, majd ezekből próbált közösen következtetéseket levonni.
„Konkrétan leültem, és beszélgettem a mesterséges intelligenciával, és fölmondtam, amire emlékszem nagypapámról, dédnagyapámról, amiket meséltek, nagynénémről, amiket tudok, és ami fellelhető."
Kiderült, hogy a nagyapáim közül többen is prédikátorok voltak, és közösségeket kovácsoltak, a művészetet és a tudományt próbálták összehozni humorral, és a közösség elé tenni. Nagyjából én is prédikálok, csak éppen az interneten.
„Nagyon érdekes összefüggéseket lehet találni, és rájöttem, hogy igen, ezt folytatni kell, hiszen a nagypapáim se hiába csinálták. Sokkal könnyebb ezzel a tudattal tovább menni, hogy miért vagyok Pásztor. Lelkipásztor esetleg?” – tette fel saját magának a kérdést az énekesnő, aki úgy érzi, körvonalazódik számára a válasz arra, mi a feladata ebben a világban.
Szerinte a családi múlt megismerése nemcsak érdekes történeteket tárhat fel, hanem segíthet abban is, hogy az ember jobban megértse önmagát. Úgy érzi, a felmenői életútjának megismerése megerősítette abban, hogy a közösségépítés és az emberek megszólítása mindig is része volt a családjuk örökségének. Az énekesnő számára pedig különösen inspiráló felismerés volt, hogy ezt a küldetést – saját, modern eszközeivel – ő is továbbviheti.
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