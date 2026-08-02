Pásztor Anna a ChatGPT segítségével kutatta fel a gyökereit: Meglepő felismerésre jutott

Manapság egyre többen használják a mesterséges intelligenciát a mindennapokban, de Pásztor Anna egészen különleges célra hívta segítségül. Az énekesnő saját podcastjében, a Napos oldal Pásztor Annával című műsorban mesélte el, hogy a ChatGPT-vel kezdett beszélgetni, mert szerette volna jobban megérteni önmagát, és választ találni arra, mi lehet az igazi küldetése az életben.

Pásztor Anna a felmenői után kutatott (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Anna családját ChatGPT-vel kutatta

Pásztor Anna úgy érzi, ahhoz, hogy megtalálja a saját útját, először a gyökereihez kellett visszanyúlnia. Ezért kezdte el feltérképezni a családfáját és a felmenői történetét, méghozzá egy igazán modern eszköz segítségével.

„Elkezdtem beszélgetni a ChatGPT-vel, elkezdtem azután kutakodni, hogy ki is vagyok én, és ehhez arra gondoltam, hogy mi lenne, ha visszamennénk egy kicsit az idővonalon, oda, ahol az őseink vannak. Mert ha követjük azt a teóriát, hogy egy fonalon megyünk végig szépen, az ősanyáinkkal, ősapáinkkal együtt, és közös feladatunk van, és mindenki hoz valamit, és egy kicsit csiszol rajta, akkor nézzük meg, hátha ott kirajzolódik egy olyan forma, amiről kiderül, hogy mi is a feladatom, ki is vagyok én, kik voltak az őseim, mi az, amit vállalok, mi az, amit abszolút le kell tennem?” – magyarázta Pásztor Anna a podcastjében.