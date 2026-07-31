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Felfoghatatlan tragédia: közkedvelt fociedző és családja halált meg a horrorbalesetben, legkisebb lánya még csak csecsemő volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 31. 08:00
futballedzőfociedzőrendőrség
Négy, ugyanahhoz az önzetlenként jellemzett családhoz tartozó ember – köztük egy 11 hónapos csecsemő – vesztette életét egy szörnyű közúti balesetben, miközben sorra érkeznek a részvétnyilvánítások.
N.T.
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A 36 éves Abu Camara, 30 éves felesége, Isa Jaiteh, kislányuk, a még csak csecsemő Aisha, valamint egy 18 éves nő – akiről úgy vélik, hogy a család egyik unokatestvére volt – akkor halt meg, amikor a Hyundai személyautó, amelyben utaztak, szombat este 23 óra körül letért az útról, és az A38-as út mentén Derby közelében fáknak csapódott.

Közkedvelt fociedző és családja halált meg a horrorbalesetben, legkisebb lánya még csak csecsemő volt
Közkedvelt fociedző és családja halált meg a horrorbalesetben, legkisebb lánya még csak csecsemő volt Fotó: freepik.com

Közkedvelt fociedző és családja halált meg a horrorbalesetben, legkisebb lánya még csak csecsemő volt

A Derbyshire-i rendőrség közlése szerint a 33 éves sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. Veszélyes vezetés miatt bekövetkezett halálokozás gyanújával őrizetbe vették, majd később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A család a Leedsben élő gambiai közösség tagja volt, ahol sokan kedvességükről és segítőkészségükről emlékeztek meg róluk. A város Gambiai Jóléti Társasága arra kérte az embereket, hogy „imádkozzanak azért, hogy családjuk erőt és türelmet kapjon ebben a szívszorító időszakban”.

Abut – akit Bubaként vagy Abue néven is ismertek – a helyi közösség elkötelezett szolgálattevőjeként jellemezték. Futballedzőként gyermekeket mentorált, és sokat tett a fiatalokért.

Kedvességéről, szerénységéről és önzetlen szolgálatáról fogunk emlékezni rá

– írta a társaság a Facebookon.

A tragédiával kapcsolatban megszólalt a Gambiai Köztársaság Egyesült Királyságbeli Főbiztossága is, amely megerősítette, hogy a balesetben négy gambiai állampolgár vesztette életét.

A rendelkezésünkre álló információk szerint a négy személy együtt utazott Birminghamből Leedsbe, amikor járművük letért az útról és egy fának ütközött. Mind a négy utas tragikus módon életét vesztette

– közölte a szóvivő.

A Derbyshire-i rendőrség arra kéri mindazokat, akik szemtanúi voltak a balesetnek, vagy fedélzeti kamerás felvétellel rendelkeznek az esetről, hogy jelentkezzenek. A rendőrség frissített közleményében ez áll:

Megneveztük a Derbyben, az A38-as úton történt baleset négy halálos áldozata közül hármat. Szombaton (július 25-én) este 23 óra körül kaptunk bejelentést arról, hogy egy piros Hyundai letért az úttestről, majd az A38-as úton, a Toyota Island körforgalom közelében fáknak ütközött. A baleset következtében életét vesztette a 36 éves Abubacarr Camara, a 30 éves Isa Jaiteh és 11 hónapos kislányuk, Aisha Camara. Abubacarr és Isa Aisha szülei voltak. A balesetben meghalt 18 éves nő személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra

– írja a Mirror

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