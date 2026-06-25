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Fiatal nő stresszoldás közben az alkonyi fényben

Gyilkol az ideg? Ez a legjobb stresszoldó módszer

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors alvászavar
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 15:02
stresszoldásmentális egészségtest és lélekalkonystresszkezelés
Tátott szájjal figyeli a világ a hollandokat, hogy milyen módszerrel eresztik ki a fáradt gőzt a nap végén. Egy évezredes rituálét vezettek vissza, amely elsőre ugyan bizarrnak tűnhet, de valójában az egyik legjobb módszer stresszoldásra. Ha neked is gyakran kavarognak a gondolatok a fejedben, ez bármely pirulánál jobb.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • Futótűzként terjed a közösségi médiában Dusking, azaz a holland alkonyat rituálé.
  • Amikor esteledni kezd, az emberek nem kapcsolnak fényt az otthonukban, hanem az ablak elé ülnek és kifelé bámulnak.
  • Ez a félórás, ősi rituálé nyugtatja az idegrendszert és segít az alvásban.
  • A fokozatos sötétedés beindítja az alvást segítő hormon, a melatonin termelését.

Egy turistának elsőre furcsának tűnhet, ami mostanság a hollandoknál zajlik. A kertekben az ég felé bámuló családok, sötétbe burkolózó szomszédok képe fogadhatja őket, ám nem kell megijedni: ez nem valamilyen szektás szokás, hanem egy olyan ősi rituálé, amelynek a gyökere évezredekre nyúlik vissza. A hollandok legjobb stresszoldási módszerét úgy hívják: alkonyat rituálé. Amikor a nap nyugovóra tér, a lélek és a test új szintre lép. Mutatjuk a részleteket!

Legjobb stresszoldási módszerként a naplementében egy bögre teával dolgozó digitális nomád sziluettje
A holland alkonyat rituálé a szakértők szerint az egyik legjobb stresszoldási módszer. Illusztráció: juninatt /  shutterstock

Hogyan működik a hollandok legjobb stresszoldó módszere?

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni a hollandok furcsa szokása. A legtöbben csak kapkodják a fejüket, hiszen a legtöbbünk stresszkezelési trükkje a nap végi tévénézésben, az ágyban való folyamatos telefonnyomkodásban vagy a könyvolvasásban merül ki. A hollandok viszont másra esküsznek: „duskingkolnak”, vagyis alkonyat rituálét végeznek.

Amszterdamtól a vidéki kisvárosokig bárhol találkozhatunk a különös stresszoldási módszerrel, amely a digitális detox magasiskolája, ráadásul pénzbe sem kerül és az egyik legtermészetesebb technika. A kifejezés az angol dusk, azaz alkonyat szóból ered, a lényege pedig végtelenül egyszerű, mégis sokkolóan nehéz a modern emberek számára, hiszen hihetetlen nyugalmat igényel: amikor lemegy a nap, nem szabad azonnal a kapcsoló felé nyúlni, a titok a félhomályban rejlik. Ahogy alkonyodni kezd, rengetegen leülnek és hátradőlnek egy kényelmes fotelben és figyelik, ahogy a világ aranyló színekbe, szürkébe, majd kékbe fordul.

Olyan, mintha megállna az idő. Nincs telefon, nincs Netflix, csak te és az elmosódó körvonalak az utcán

– írta le az érzést egy holland személy a BBC-nek.

Stresszoldás természetesen: így segít az alkony

Egy külső szemlélőnek elsőre úgy tűnhet, mintha a hollandok csak a szomszédokat kukkolnák, amit nem nehéz felételezni, hiszen ez a nemzet híres arról, hogy gyűlölik a függönyt. A duskolás azonban teljesen másról szól. Szakértők szerint az alkony és a sötétedés nyugodt megfigyelése segít a mentális egészség megőrzésében, csillapítva a munkahelyi stresszből és az otthoni teendőkből adódó feszültséget, valamint segítve a szervezet átállását éjszakai üzemmódba, ennek nyomán az alvászavar leküzdését. A fokozatos sötétedés ugyanis beindítja az alvást segítő hormon, a melatonin termelését, amit egyébként a mobilunk kék fénye brutálisan hazavágna.

Öt dolog, amitől te is Dusking-függő lehetsz

A hollandok oda és vissza vannak az alkonyat rituálétól, az egyik legjobb gyakorlatként tartják számon a stresszkezelés terén, hiszen egy olyan tudatos módszer, amelyhez

  • nem kell méregdrága felszerelés, csak egy ablak és egy szék;
  • nincs szükség sok időre, hiszen csak 20-30 perc; 
  • csak hagynod kell, hogy a „kék óra” – azaz az ég sötétkékké válása – megnyugtassa az idegrendszered,
  • valamint hogy segítsen a mélyebb és pihentetőbb alvásban.

Az alkonyat rituálé tehát nemcsak egy furcsa trend, hanem segélykiáltása a rohanó világnak: lassíts le, mert a kiégés tünetei téged is utolérnek!

Melyek a kiégés tünetei? 

A kiégés nem játék! Ha krónikus kimerültséggel küzdünk, a mindennapi feladatok egy idő után értelmetlennek tűnhetnek. Amikor ez bekövetkezik, a testünk jelezni kezd, többnyire a következő tünetekkel:

  • állandó fáradtság, 
  • alvászavarok, 
  • cinikus hozzáállás, 
  • a teljesítmény látványos romlása.

Ezek a tünetek nem múlnak el egy egyszerű pihenéssel. Ha a motiváció teljesen elveszik, szépen lassan mentális összeomlás is lehet a vége. A kiégés ellen a legjobb, ha tudatosan meghúzzuk a határainkat és pihentetjük az idegrendszerünket. Ehhez a legjobb, ha

  • digitális detoxot tartasz,
  • megtanulsz nemet mondani, kevesebb feladatot vállalni és jobban törődni magaddal,
  • rendszeresen rövid szüneteket tartasz a munkában,
  • sporttal gyűröd le a stresszhormonokat,
  • szükség esetén szakember segítségét kéred.

Egy youtuber tavaly halloweenkor alkonyat riutáléval dobta fel a nap végét, amit hegedűszóval is megspékelt. Erről a videót itt nézheted meg:

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