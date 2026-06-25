Gyilkol az ideg? Ez a legjobb stresszoldó módszer

Egy turistának elsőre furcsának tűnhet, ami mostanság a hollandoknál zajlik. A kertekben az ég felé bámuló családok, sötétbe burkolózó szomszédok képe fogadhatja őket, ám nem kell megijedni: ez nem valamilyen szektás szokás, hanem egy olyan ősi rituálé, amelynek a gyökere évezredekre nyúlik vissza. A hollandok legjobb stresszoldási módszerét úgy hívják: alkonyat rituálé. Amikor a nap nyugovóra tér, a lélek és a test új szintre lép. Mutatjuk a részleteket!
A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni a hollandok furcsa szokása. A legtöbben csak kapkodják a fejüket, hiszen a legtöbbünk stresszkezelési trükkje a nap végi tévénézésben, az ágyban való folyamatos telefonnyomkodásban vagy a könyvolvasásban merül ki. A hollandok viszont másra esküsznek: „duskingkolnak”, vagyis alkonyat rituálét végeznek.
Amszterdamtól a vidéki kisvárosokig bárhol találkozhatunk a különös stresszoldási módszerrel, amely a digitális detox magasiskolája, ráadásul pénzbe sem kerül és az egyik legtermészetesebb technika. A kifejezés az angol dusk, azaz alkonyat szóból ered, a lényege pedig végtelenül egyszerű, mégis sokkolóan nehéz a modern emberek számára, hiszen hihetetlen nyugalmat igényel: amikor lemegy a nap, nem szabad azonnal a kapcsoló felé nyúlni, a titok a félhomályban rejlik. Ahogy alkonyodni kezd, rengetegen leülnek és hátradőlnek egy kényelmes fotelben és figyelik, ahogy a világ aranyló színekbe, szürkébe, majd kékbe fordul.
Olyan, mintha megállna az idő. Nincs telefon, nincs Netflix, csak te és az elmosódó körvonalak az utcán
– írta le az érzést egy holland személy a BBC-nek.
Egy külső szemlélőnek elsőre úgy tűnhet, mintha a hollandok csak a szomszédokat kukkolnák, amit nem nehéz felételezni, hiszen ez a nemzet híres arról, hogy gyűlölik a függönyt. A duskolás azonban teljesen másról szól. Szakértők szerint az alkony és a sötétedés nyugodt megfigyelése segít a mentális egészség megőrzésében, csillapítva a munkahelyi stresszből és az otthoni teendőkből adódó feszültséget, valamint segítve a szervezet átállását éjszakai üzemmódba, ennek nyomán az alvászavar leküzdését. A fokozatos sötétedés ugyanis beindítja az alvást segítő hormon, a melatonin termelését, amit egyébként a mobilunk kék fénye brutálisan hazavágna.
A hollandok oda és vissza vannak az alkonyat rituálétól, az egyik legjobb gyakorlatként tartják számon a stresszkezelés terén, hiszen egy olyan tudatos módszer, amelyhez
Az alkonyat rituálé tehát nemcsak egy furcsa trend, hanem segélykiáltása a rohanó világnak: lassíts le, mert a kiégés tünetei téged is utolérnek!
Melyek a kiégés tünetei?
A kiégés nem játék! Ha krónikus kimerültséggel küzdünk, a mindennapi feladatok egy idő után értelmetlennek tűnhetnek. Amikor ez bekövetkezik, a testünk jelezni kezd, többnyire a következő tünetekkel:
Ezek a tünetek nem múlnak el egy egyszerű pihenéssel. Ha a motiváció teljesen elveszik, szépen lassan mentális összeomlás is lehet a vége. A kiégés ellen a legjobb, ha tudatosan meghúzzuk a határainkat és pihentetjük az idegrendszerünket. Ehhez a legjobb, ha
Egy youtuber tavaly halloweenkor alkonyat riutáléval dobta fel a nap végét, amit hegedűszóval is megspékelt. Erről a videót itt nézheted meg:
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