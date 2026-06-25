Gyilkol az ideg? Ez a legjobb stresszoldó módszer

Futótűzként terjed a közösségi médiában Dusking, azaz a holland alkonyat rituálé.

Amikor esteledni kezd, az emberek nem kapcsolnak fényt az otthonukban, hanem az ablak elé ülnek és kifelé bámulnak.

Ez a félórás, ősi rituálé nyugtatja az idegrendszert és segít az alvásban.

A fokozatos sötétedés beindítja az alvást segítő hormon, a melatonin termelését.

Egy turistának elsőre furcsának tűnhet, ami mostanság a hollandoknál zajlik. A kertekben az ég felé bámuló családok, sötétbe burkolózó szomszédok képe fogadhatja őket, ám nem kell megijedni: ez nem valamilyen szektás szokás, hanem egy olyan ősi rituálé, amelynek a gyökere évezredekre nyúlik vissza. A hollandok legjobb stresszoldási módszerét úgy hívják: alkonyat rituálé. Amikor a nap nyugovóra tér, a lélek és a test új szintre lép. Mutatjuk a részleteket!

A holland alkonyat rituálé a szakértők szerint az egyik legjobb stresszoldási módszer. Illusztráció: juninatt / shutterstock

Hogyan működik a hollandok legjobb stresszoldó módszere?

A közösségi médiában futótűzként kezdett terjedni a hollandok furcsa szokása. A legtöbben csak kapkodják a fejüket, hiszen a legtöbbünk stresszkezelési trükkje a nap végi tévénézésben, az ágyban való folyamatos telefonnyomkodásban vagy a könyvolvasásban merül ki. A hollandok viszont másra esküsznek: „duskingkolnak”, vagyis alkonyat rituálét végeznek.

Amszterdamtól a vidéki kisvárosokig bárhol találkozhatunk a különös stresszoldási módszerrel, amely a digitális detox magasiskolája, ráadásul pénzbe sem kerül és az egyik legtermészetesebb technika. A kifejezés az angol dusk, azaz alkonyat szóból ered, a lényege pedig végtelenül egyszerű, mégis sokkolóan nehéz a modern emberek számára, hiszen hihetetlen nyugalmat igényel: amikor lemegy a nap, nem szabad azonnal a kapcsoló felé nyúlni, a titok a félhomályban rejlik. Ahogy alkonyodni kezd, rengetegen leülnek és hátradőlnek egy kényelmes fotelben és figyelik, ahogy a világ aranyló színekbe, szürkébe, majd kékbe fordul.

Olyan, mintha megállna az idő. Nincs telefon, nincs Netflix, csak te és az elmosódó körvonalak az utcán

– írta le az érzést egy holland személy a BBC-nek.

Stresszoldás természetesen: így segít az alkony

Egy külső szemlélőnek elsőre úgy tűnhet, mintha a hollandok csak a szomszédokat kukkolnák, amit nem nehéz felételezni, hiszen ez a nemzet híres arról, hogy gyűlölik a függönyt. A duskolás azonban teljesen másról szól. Szakértők szerint az alkony és a sötétedés nyugodt megfigyelése segít a mentális egészség megőrzésében, csillapítva a munkahelyi stresszből és az otthoni teendőkből adódó feszültséget, valamint segítve a szervezet átállását éjszakai üzemmódba, ennek nyomán az alvászavar leküzdését. A fokozatos sötétedés ugyanis beindítja az alvást segítő hormon, a melatonin termelését, amit egyébként a mobilunk kék fénye brutálisan hazavágna.