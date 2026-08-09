„Ő volt a leghangosabb nő, akit valaha hallottam” – Sarah Ferguson vad szexe miatt nem tudott aludni az F1-legenda

Jóval azelőtt, hogy megismerkedett volna András herceggel, Sarah Ferguson (Sára yorki hercegné) Paddy McNally autóversenyzési vállalkozó oldalán tűnt fel a társasági életben. Miután McNally nem ért el komoly sikereket a versenypályán, ügyesen a Forma–1-es vendéglátási üzletág felé fordult, és hatalmas vagyont épített fel. Tavaly bekövetkezett halálakor vagyonát mintegy 600 millió fontra becsülték.

Sarah Ferguson és András herceg

Fotó: KGC-178 / Northfoto

Sarah Ferguson sikolyai egész éjjel ébren tartották az F1 legendáját

Sarah és McNally 1982 és 1985 között alkottak egy párt, de szakításuk után is jó kapcsolatban maradtak. Sarah egyébként a „Varangy” becenéven emlegette egykori szerelmét. Kapcsolatuk három éve alatt a szexuális életük rendkívül mozgalmas volt – legalábbis James Hunt korábbi Forma–1-es világbajnok szerint.

Hunt szerelmi élete önmagában is legendásnak számított. A híresztelések szerint élete során több mint 5000 nővel létesített szexuális kapcsolatot, köztük két hét leforgása alatt 33 British Airways-légiutas-kísérővel is.

Hunt szerint azonban mindez eltörpült ahhoz képest, amilyen hangosnak Sarah Fergusont találta. McNally egy ideig az 1976-os Forma–1-es világbajnok asszisztenseként dolgozott, noha Hunt csak egy „szélhámosnak” tartotta. Előfordult, hogy ugyanabban a szállodában, egymás melletti szobákban szálltak meg egy-egy versenyhétvégén.