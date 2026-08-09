„Ő volt a leghangosabb nő, akit valaha hallottam” – Sarah Ferguson vad szexe miatt nem tudott aludni az F1-legenda

Jóval azelőtt, hogy megismerkedett volna András herceggel, Sarah Ferguson (Sára yorki hercegné) Paddy McNally autóversenyzési vállalkozó oldalán tűnt fel a társasági életben. Miután McNally nem ért el komoly sikereket a versenypályán, ügyesen a Forma–1-es vendéglátási üzletág felé fordult, és hatalmas vagyont épített fel. Tavaly bekövetkezett halálakor vagyonát mintegy 600 millió fontra becsülték.
Sarah és McNally 1982 és 1985 között alkottak egy párt, de szakításuk után is jó kapcsolatban maradtak. Sarah egyébként a „Varangy” becenéven emlegette egykori szerelmét. Kapcsolatuk három éve alatt a szexuális életük rendkívül mozgalmas volt – legalábbis James Hunt korábbi Forma–1-es világbajnok szerint.
Hunt szerelmi élete önmagában is legendásnak számított. A híresztelések szerint élete során több mint 5000 nővel létesített szexuális kapcsolatot, köztük két hét leforgása alatt 33 British Airways-légiutas-kísérővel is.
Hunt szerint azonban mindez eltörpült ahhoz képest, amilyen hangosnak Sarah Fergusont találta. McNally egy ideig az 1976-os Forma–1-es világbajnok asszisztenseként dolgozott, noha Hunt csak egy „szélhámosnak” tartotta. Előfordult, hogy ugyanabban a szállodában, egymás melletti szobákban szálltak meg egy-egy versenyhétvégén.
A Daily Mailnek Caroline Graham így idézte fel a történetet:
James azt mesélte nekem, hogy balszerencséjére egy olyan szállodai szobát kapott, amely Sarah Ferguson és szerelme szobája mellett volt az egyik futam idején. Azt mondta róla, hogy ő volt »a leghangosabb nő, akit valaha hallott«. Dühös volt, mert Sarah szenvedélyes kiáltásai egész éjszaka nem hagyták aludni. James ezután minden alkalommal azt kiabálta: »Ó, Paddy! Ó, Paddy!«, amikor Sarah elsétált mellette. Sarah becsületére legyen mondva, jó humorral fogadta az ugratást.
Sarah Ferguson akkor ismerkedett meg az F1-es „szélhámosként” emlegetett Paddy McNallyval, amikor dada volt annak két fia, Sean és Rollo mellett. Bár a férfi mintegy 22 évvel idősebb volt nála, a hírek szerint Sarah arról álmodott, hogy feleségül megy hozzá. Erről az álmáról végül 1985-ben, az Olasz Nagydíjon mondott le, amikor három év együttélés után McNally visszautasította az ultimátumát.
Miután Sarah állítólag azt mondta neki: „Vagy elveszel feleségül, vagy vége”, James Hunt Caroline Grahamnek így kommentálta a történteket:
Természetesen Paddy a »vagy vége« lehetőséget választotta.
A kapcsolat azonban békésen ért véget – írja a Daily Star.
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