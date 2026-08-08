Cristiano Ronaldo menyasszonyának alakját szapulták a kommentelők: Georgina keményen visszavágott

Georgina Rodríguez ismét a figyelem középpontjába került, miután bikinis fotói miatt számtalan bántó megjegyzést kapott a közösségi médiában. Cristiano Ronaldo menyasszonya azonban ezúttal nem hagyta szó nélkül a kritikákat, egy személyes hangvételű üzenetben válaszolt a testét ért támadásokra.

Cristiano Ronaldo menyasszonya keményen visszavágott a testszégyenítőknek (Fotó: Nacho Lopez/Northfoto)

Georgina Rodríguez alakját rengeteg támadás érte az utóbbi időben

alakját rengeteg támadás érte az utóbbi időben Cristiano Ronaldo menyasszonyánál betelt a pohár, Instagram-oldalán szólt vissza az őt kritizálóknak

menyasszonyánál betelt a pohár, Instagram-oldalán szólt vissza az őt kritizálóknak A hatgyermekes anyuka azért állt ki magáért, mert ezzel is szeretne példát mutatni lányainak.

Cristiano Ronaldo menyasszonya keményen visszavágott a testszégyenítőknek

Georgina Rodríguez az interneten számtalan gyűlölködő kommentet kapott, és sokan kíméletlenül kritizálták a testét. A hatgyermekes anyuka azonban végre kiállt magáért, a közösségi oldalán szólt vissza a testszégyenítőknek. Instagram-oldalán osztott meg egy pár fürdőruhás képet, amiket Mallorcán, a családi nyaralásuk alkalmával készített. A fotókhoz pedig azt írta, hogy teste ugyanúgy változik, mint minden nőé, és reméli, hogy ez még sokáig így lesz, mert ez azt jelenti, hogy él.

Georgina Rodríguez gyerekeinek is szeretne példát mutatni

A modell a bejegyzésében külön kitért arra is, hogy édesanyaként különösen fontos számára, milyen értékeket ad át gyermekeinek. Kiemelte, hogy szeretné, ha lányai magabiztosak lennének felnőttkorukban, és tudnák, hogy egy ember értéke soha nem függhet a külső megjelenésétől vagy idegenek véleményétől.