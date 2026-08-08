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Cristiano Ronaldo menyasszonyának alakját szapulták a kommentelők: Georgina keményen visszavágott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors testszégyenítés
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 14:00
Georgina RodríguezChristiano RonaldoInstagram
Georgina Rodríguez alakját rengeteg támadás érte az utóbbi időben. Cristiano Ronaldo menyasszonya most végre visszavágott a testszégyenítőknek.
Fekete Ágnes
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Georgina Rodríguez ismét a figyelem középpontjába került, miután bikinis fotói miatt számtalan bántó megjegyzést kapott a közösségi médiában. Cristiano Ronaldo menyasszonya azonban ezúttal nem hagyta szó nélkül a kritikákat, egy személyes hangvételű üzenetben válaszolt a testét ért támadásokra.

Cristiano Ronaldo menyasszonya alakját szapulták.
Cristiano Ronaldo menyasszonya keményen visszavágott a testszégyenítőknek (Fotó: Nacho Lopez/Northfoto)
  • Georgina Rodríguez alakját rengeteg támadás érte az utóbbi időben
  • Cristiano Ronaldo menyasszonyánál betelt a pohár, Instagram-oldalán szólt vissza az őt kritizálóknak
  • A hatgyermekes anyuka azért állt ki magáért, mert ezzel is szeretne példát mutatni lányainak.

Cristiano Ronaldo menyasszonya keményen visszavágott a testszégyenítőknek

Georgina Rodríguez az interneten számtalan gyűlölködő kommentet kapott, és sokan kíméletlenül kritizálták a testét. A hatgyermekes anyuka azonban végre kiállt magáért, a közösségi oldalán szólt vissza a testszégyenítőknek. Instagram-oldalán osztott meg egy pár fürdőruhás képet, amiket Mallorcán, a családi nyaralásuk alkalmával készített. A fotókhoz pedig azt írta, hogy teste ugyanúgy változik, mint minden nőé, és reméli, hogy ez még sokáig így lesz, mert ez azt jelenti, hogy él. 

Georgina Rodríguez gyerekeinek is szeretne példát mutatni

A modell a bejegyzésében külön kitért arra is, hogy édesanyaként különösen fontos számára, milyen értékeket ad át gyermekeinek. Kiemelte, hogy szeretné, ha lányai magabiztosak lennének felnőttkorukban, és tudnák, hogy egy ember értéke soha nem függhet a külső megjelenésétől vagy idegenek véleményétől.

Úgy érzi, Cristiano Ronaldo is ugyanezeket az elveket igyekszik átadni gyermekeiknek, ezért büszke arra, amilyen példát mutat apaként.

Cristiano Ronaldo bolondul Georgináért.
Cristiano Ronaldo szerint nagy szerelme, Georgina Rodríguez tökéletes nő (Fotó: Doug Peters/Northfoto)

Cristiano Ronaldo szavai sokat jelentettek neki

Georgina Rodríguez Instagram-bejegyzésének egyik legszemélyesebb része pedig kétségkívül az volt, amikor felidézett egy beszélgetést a sztársportolóval. Elárulta, hogy a bántó kommentek miatt egy ponton attól tartott, az emberek kövérnek látják, ami különösen érzékenyen érintette, hiszen modellként és vállalkozóként részben a megjelenéséből él. Elmondása szerint a portugál futballsztár azonnal megpróbálta megnyugtatni és azt mondta neki, hogy az emberek nem a külseje miatt szeretik, hanem azért, aki ő valójában. Ronaldo szerint Georgina Rodríguez egy szerető édesanya és egy tökéletes nő, aki rendkívül sikeres és jó ember, és akinek az értékét nem a külseje határozza meg. A megható beszélgetésük felidézése mellett a menyasszony kiemelte, néha mindenkinek szüksége van valakire, aki emlékezteti arra, mi számít igazán. És bár a kritikák időnként őt is elbizonytalanítják, Ronaldo támogatása segít visszatalálni ahhoz, amit valóban fontosnak tart az életben.

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