Első dolgod a mobilért nyúlni ébredés után? Itt az ideje kikapcsolni és megtapasztalni a digitális detox előnyeit

Még ki sem nyitottad a szemed, máris árad a kék fény az arcodba? Az imént álmodtál, de az ébresztő lenyomása után azonnal a közösségi médiát kezded görgetni és híreket olvasol? Ennél rosszabbul nem is indíthatnád a napot, az ébredést követő azonnali mobilozás ugyanis testi és lelki szinten is hátrányos az emberi szervezetre. Ahhoz, hogy elkerüljük a nem kívánatos hatásokat, kezdjük inkább digitális detox-szal a napot!

Érdemes reggel megadni a szervezetünknek a természetes ébredés lehetőségét, például digitális detox alkalmazásával

A digitális detox reggel lehet a legfontosabb

A közösségi média korai görgetésével több probléma is van: rengeteg információ áramlik az elménkbe, amit az stresszként él meg. Akár negatív, akár pozitív hírekről és tartalmakról van szó, az idegrendszerünk számára ezek egységesen feszültséget jelentenek. Ezért fordulhat elő, hogy mire kijutunk a fürdőszobába, már idegesnek, irritáltnak érezzük magunkat. A kora reggeli telefonozás azért is különösen káros, mert elveheti a természetes ébredési és felkelési gyakorlatot. Ha ugyanis rögtön a telefon után nyúlunk, azzal a belső ritmusunkat is felborítjuk. A szervezetünket hirtelen ébredésre kényszerítjük, ami így kénytelen lesz szinte pillanatok alatt aktivizálódni. Ezzel szemben, ha az óra lenyomása után hagyjuk magunkat normál módon ébredezni, a napot pedig olyan dolgokkal indítani, mint az ágy szélén ülve végzett könnyű átmozgatás, a függöny elhúzása és a friss levegő beengedése, a fürdőszobai teendők, a reggeli előkészítése és az előttünk álló nap átgondolása, azzal elkerülhetjük, hogy túlterhelten és stresszesen induljunk neki a teendőknek.

Gondoltad volna? A kutatások szerint az okoseszközt használók 80%-a a reggeli felkelést követő 15 percen belül mobilozni kezd, ami azt jelenti, hogy hamarabb megyünk fel az online térbe, mint jutnánk ki a mosdóba, vagy reggeliznénk meg.

Érdemes szabályozni a szokást

Ha mi is a reggeli mobilozók közé tartozunk, és már érezzük is magunkon a kellemetlen következményeket, tanácsos lehet meghúzni a határt és tudatos lépéseket tenni a korai képernyőidő csökkentéséért. Mindezt akkor is megtehetjük, ha eddig nem ismertünk fel semmilyen negatív aspektust, hiszen könnyen lehet, hogy csak nem vesszük észre őket. Mint minden szokást az életünkben, úgy azt is szabályozhatjuk odafigyeléssel, hogy hogyan indulnak a reggelek. Ha pedig jól, nyugodtan és stresszmentesen kezdődik a nap, azzal az általános közérzetünk is derűsebb lehet.