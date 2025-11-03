Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Első dolgod a mobilért nyúlni ébredés után? Itt az ideje kikapcsolni és megtapasztalni a digitális detox előnyeit

digitális detox
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 07:15
test és lélekmobiltelefonreggel
A legtöbben a mobiltelefonjukat használják ébresztőórának, és ezzel nincs is semmi gond. A gyakorlat azonban determinálja, hogy az első dolog, ami a kezünkbe kerül reggelente, az az okoseszköz, amit nagyon kevesen tudnak visszatenni az éjjeli szekrényre. A korai görgetés azonban rossz hatással van a szervezetre, érdemes lenne inkább digitális detox-szal kezdeni a napot.
László Juli
A szerző cikkei

Még ki sem nyitottad a szemed, máris árad a kék fény az arcodba? Az imént álmodtál, de az ébresztő lenyomása után azonnal a közösségi médiát kezded görgetni és híreket olvasol? Ennél rosszabbul nem is indíthatnád a napot, az ébredést követő azonnali mobilozás ugyanis testi és lelki szinten is hátrányos az emberi szervezetre. Ahhoz, hogy elkerüljük a nem kívánatos hatásokat, kezdjük inkább digitális detox-szal a napot!

Digitális detox helyett mobilozik a fiatal nő a reggeli ébredést követően
Érdemes reggel megadni a szervezetünknek a természetes ébredés lehetőségét, például digitális detox alkalmazásával
Fotó: Anastassiya Bezhekeneva /  Shutterstock 

A digitális detox reggel lehet a legfontosabb

A közösségi média korai görgetésével több probléma is van: rengeteg információ áramlik az elménkbe, amit az stresszként él meg. Akár negatív, akár pozitív hírekről és tartalmakról van szó, az idegrendszerünk számára ezek egységesen feszültséget jelentenek. Ezért fordulhat elő, hogy mire kijutunk a fürdőszobába, már idegesnek, irritáltnak érezzük magunkat. A kora reggeli telefonozás azért is különösen káros, mert elveheti a természetes ébredési és felkelési gyakorlatot. Ha ugyanis rögtön a telefon után nyúlunk, azzal a belső ritmusunkat is felborítjuk. A szervezetünket hirtelen ébredésre kényszerítjük, ami így kénytelen lesz szinte pillanatok alatt aktivizálódni. Ezzel szemben, ha az óra lenyomása után hagyjuk magunkat normál módon ébredezni, a napot pedig olyan dolgokkal indítani, mint az ágy szélén ülve végzett könnyű átmozgatás, a függöny elhúzása és a friss levegő beengedése, a fürdőszobai teendők, a reggeli előkészítése és az előttünk álló nap átgondolása, azzal elkerülhetjük, hogy túlterhelten és stresszesen induljunk neki a teendőknek.

Gondoltad volna?

A kutatások szerint az okoseszközt használók 80%-a a reggeli felkelést követő 15 percen belül mobilozni kezd, ami azt jelenti, hogy hamarabb megyünk fel az online térbe, mint jutnánk ki a mosdóba, vagy reggeliznénk meg. 

Érdemes szabályozni a szokást

Ha mi is a reggeli mobilozók közé tartozunk, és már érezzük is magunkon a kellemetlen következményeket, tanácsos lehet meghúzni a határt és tudatos lépéseket tenni a korai képernyőidő csökkentéséért. Mindezt akkor is megtehetjük, ha eddig nem ismertünk fel semmilyen negatív aspektust, hiszen könnyen lehet, hogy csak nem vesszük észre őket. Mint minden szokást az életünkben, úgy azt is szabályozhatjuk odafigyeléssel, hogy hogyan indulnak a reggelek. Ha pedig jól, nyugodtan és stresszmentesen kezdődik a nap, azzal az általános közérzetünk is derűsebb lehet. 

Vessük be a következő praktikákat, és felejtsük el a telefont reggel:

  • Kapcsoljuk ki az internetet a mobilon még elalvás előtt, így amikor kinyomjuk az ébresztőt, nem fogjuk látni az időközben beérkezett üzeneteket és értesítéseket, melyek még félig nyitott szemmel is arra késztethetnek, hogy kütyüzni kezdjünk.
  • Használjunk az ébresztésre más eszközt, így a mobilnak nem feltétlenül kell mellettünk töltenie az éjszakát. Ezzel elveszik az a kísértés is, hogy automatikusan utána nyúljunk, amint felébredünk.
  • Helyezzünk egy cetlit a telefon képernyőjére ezzel a felirattal: stop! Még ha kézbe is vesszük az eszközt, ez egy jó emlékeztető lesz arra, amit megfogadtunk magunknak, vagyis hogy a reggelt kütyüzés nélkül indítjuk.
  • Legyen olyan reggeli rutinunk, amiben nem szerepel a telefon! Nyújtsunk, naplózzunk, végezzünk légzőgyakorlatokat, hallgassunk zenét, főzzünk kávét csendben.
  • Ha van másik eszköz, amin vészhelyzet esetén elérhetnek, állítsuk repülő üzemmódba a telefont, és csak akkor vonjuk ezt vissza, amikor elvégeztük a reggeli rutinunk.
  • Tegyük játékossá a dolgot, és próbáljuk ki az „telefonmentes első 30 perc” kihívást. Ha segít, jegyezzük fel minden nap a naptárba, és figyeljük meg, mennyi napig bírjuk, illetve, milyen helyzetekben bukunk el.
  • Csináljuk közösen a reggeli digitális detoxot a párunkkal vagy családtagunkkal, így az egésznek még motiváló hatása is lesz. Ráadásul, ha mobilozás helyett egymással beszélgetünk, az a kapcsolatra a pozitív hatással lehet.
     

Kíváncsi vagy, hogyan segíthet a családnak a rendszeres digitális detox? Nézd meg ezt a videót is:

