Valóra válhat a bibliai apokaliptikus prófécia, ha kiszárad ez a folyó

Az Eufrátesz folyó – amely Törökországon, Szírián és Irakon folyik keresztül – vízszintje soha nem látott mértékben apad, ami komoly aggodalmat kelt az online közösségekben és a vallásos hívők körében. A keresztény teológia szerint a folyó kiszáradása közvetlen kapcsolatban áll a Jelenések könyvében található próféciával.
A Jelenések 16:12 úgy fogalmaz: „A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre; és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.” Sokan ezt úgy értelmezik, hogy a meder teljes kiszáradása után egy hatalmas keleti hadsereg vonul majd át rajta, egyenesen az Armageddon utolsó nagy csatája felé. Nem ez az egyetlen intő jel: Jeremiás könyve (50:38) szintén szárazságot jövendöl a térség vizére a bálványimádás büntetéseként.
A NASA korábbi műholdas adatai már rávilágítottak, hogy a Tigris és az Eufrátesz medencéje elképesztő mennyiségű, mintegy 117 millió holdlábnyi édesvizet veszített, elsősorban a talajvíz túlzott kiszivattyúzása miatt. Az iraki Vízügyi Minisztérium friss figyelmeztetése szerint azonnali nemzetközi beavatkozás nélkül a folyó 2040-re teljesen kiszáradhat, amit a klímaváltozás okozta aszályok csak tovább súlyosbítanak.
A vízkrízis ráadásul már most humanitárius katasztrófával fenyeget: a romló vízminőség miatt olyan betegségek terjednek Irakban, mint a kolera, a hastífusz, a hasmenés és a kanyaró.
Miközben a hívők a bibliai világvége beteljesülését látják a folyamatban, a tudósok és aktivisták arra figyelmeztetnek, hogy a bolygónkat sújtó klímaváltozás és a rossz vízgazdálkodás kézzelfogható, pusztító következményeiről van szó
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