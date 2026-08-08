Valóra válhat a bibliai apokaliptikus prófécia, ha kiszárad ez a folyó

Az Eufrátesz folyó – amely Törökországon, Szírián és Irakon folyik keresztül – vízszintje soha nem látott mértékben apad, ami komoly aggodalmat kelt az online közösségekben és a vallásos hívők körében. A keresztény teológia szerint a folyó kiszáradása közvetlen kapcsolatban áll a Jelenések könyvében található próféciával.

Fotó: Pexels

A Jelenések 16:12 úgy fogalmaz: „A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre; és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék.” Sokan ezt úgy értelmezik, hogy a meder teljes kiszáradása után egy hatalmas keleti hadsereg vonul majd át rajta, egyenesen az Armageddon utolsó nagy csatája felé. Nem ez az egyetlen intő jel: Jeremiás könyve (50:38) szintén szárazságot jövendöl a térség vizére a bálványimádás büntetéseként.

2040-re teljesen eltűnhet a folyó

A NASA korábbi műholdas adatai már rávilágítottak, hogy a Tigris és az Eufrátesz medencéje elképesztő mennyiségű, mintegy 117 millió holdlábnyi édesvizet veszített, elsősorban a talajvíz túlzott kiszivattyúzása miatt. Az iraki Vízügyi Minisztérium friss figyelmeztetése szerint azonnali nemzetközi beavatkozás nélkül a folyó 2040-re teljesen kiszáradhat, amit a klímaváltozás okozta aszályok csak tovább súlyosbítanak.

A vízkrízis ráadásul már most humanitárius katasztrófával fenyeget: a romló vízminőség miatt olyan betegségek terjednek Irakban, mint a kolera, a hastífusz, a hasmenés és a kanyaró.

Miközben a hívők a bibliai világvége beteljesülését látják a folyamatban, a tudósok és aktivisták arra figyelmeztetnek, hogy a bolygónkat sújtó klímaváltozás és a rossz vízgazdálkodás kézzelfogható, pusztító következményeiről van szó