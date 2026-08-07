"A stewardess nem akart fölengedni" - Pásztor Anna borzasztó helyzetbe került a repülőn

Aki utazott már kisgyerekkel, pontosan tudja, hogy egy hosszabb repülőút önmagában is komoly kihívás lehet. Az alváshiány, a csomagok, a sírás, az etetés és a váratlan helyzetek könnyen próbára teszik a szülők idegeit. Pásztor Anna is átélte ezt, amikor még egészen kicsi volt a lánya, Zoé, és együtt vágott neki családjával egy közel egynapos ausztráliai útnak. Az énekesnő egy podcast vendégeként idézte fel az emlékezetes kalandot, amelyet ma már mosolyogva mesél el, akkor azonban cseppet sem volt vicces.

Pásztor Anna gyereke többször lehányta az édesanyját (Fotó: Szabolcs László)

Pásztor Anna lánya nem bírta jól az utat

Ausztráliába eljutni önmagában is fárasztó vállalkozás, főleg átszállással. Egy kisbaba mellett pedig ez a megterhelés hatványozottan jelentkezik. Anna napok óta alig aludt, lánya ráadásul rosszul viselte a repülést, így többször is lehányta az édesanyját. Mire elérkeztek a második járathoz, az énekesnő már teljesen kimerült volt, és azt hitte, ennél rosszabb már nem jöhet. Ekkor azonban egy légiutas-kísérő is megnehezítette a dolgát.

Ausztráliába mentünk így ki. Amikor átszálltunk a második repülőre, olyan szagom volt, mert Zoéka a nyakamba hányt, többször is, hogy a stewardess nem akart fölengedni. Mondta, hogy a beteg gyerekkel nem jöhet föl. Ekkor már nem aludtam napok óta, tele voltam hányva, minden bajom volt. Az a stewardess, amit tőlem kapott, mint anyatigristől… Ránéztem és azt mondtam, hogy ez a gyerek nem beteg, én fölmegyek most és leülök. Látta rajtam a stewardess, hogy ha nem enged föl, akkor még a botkormányt is átveszem, ha ezen múlik. Az a jellegű fáradtság, ami ilyenkor van, az brutál

– mondta Pásztor Anna a podcastban.