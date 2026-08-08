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Köztük vagy? Az augusztus mindent megváltoztathat 3 csillagjegy életében

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 08:00
augusztusi horoszkóphoroszkóp
Kiderült, mit ígérnek az égiek. Három csillagjegyre igazán szerencsés időszak vár.
Bors
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Az augusztus az asztrológia szerint különösen erős energiákat hoz, amely bizonyos csillagjegyek számára új lehetőségeket nyit a szerelemben, a pénzügyekben és az élet más fontos területein.

Augusztusi horoszkóp: ez a hónap több csillagjegy életében változást hoz
Augusztusi horoszkóp: ez a hónap több csillagjegy életében változást hoz
Fotó: New Africa /   shutterstock

Három csillagjegy a változás küszöbén

Oroszlán – Eljött a te időd

Az Oroszlánok számára az augusztus igazi fordulópont lehet. Láthatóbbá válnak, új karrierlehetőségeket kapnak és izgalmas ismeretségeket kötnek. Az augusztus 12-i napfogyatkozás új fejezetet nyithat a szerelemben vagy a munkában, míg a hónap vége stabilabb pénzügyi és érzelmi alapokat teremthet.

Mérleg – Kapcsolatok és új lehetőségek

A Mérlegek társasági élete felpezsdülhet. A Vénusz a jegyükbe lép, ami vonzóbbá és magabiztosabbá teheti őket, miközben új ismeretségek és hasznos kapcsolatok nyílhatnak meg előttük. A hónap kedvez az állásinterjúknak, tárgyalásoknak és hosszú távú tervek elindításának.

Szűz – Végre zöld utat kapsz

A Szűz jegyűek számára a korábbi akadályok fokozatosan eltűnhetnek. A munkahelyi ügyek előrelendülnek, pénzügyi lehetőségek nyílhatnak meg, és a hónap végén fontos fordulat következhet egy párkapcsolatban vagy üzleti együttműködésben. Itt az ideje rendezni a kényes beszélgetéseket és lezárni az egyoldalú kapcsolatokat.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu