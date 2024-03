Ezekkel töltsd meg a párnád, és örökre megváltozik az életed

Hallott már a hajdina-, köleshéj-, meggymag- vagy cirbolyafenyő párnáról? Érdemes kipróbálni a leginkább hozzánk illő párnát, hiszen ezek nélkül búcsút inthetünk a szép álmoknak - írja a Fanny Magazin.

Kevesen tudják, hogy nem mindegy, mi van a párnában.

1. Csillapítja a fájdalmat

A tönkölyhéjjal töltött párna titka a kovasavban rejlik, melynek értágító és fájdalomcsillapító hatása ismert. A kovasav a huzaton keresztül a bőrön át jut be a kötőszövetekbe, így érdemes kipróbálni, ha gyakran szenvedünk migréntől, reumatikus és ízületi betegségektől. Kiválóan szellőzik, ezért kifejezetten ajánlott azoknak, akik hajlamosak az izzadásra.

2. Nincs többé fejfájás

Ha a tönkölypárnát túl keménynek találjuk, érdemes kipróbálni a kölest, melynek szintén magas a kovasavtartalma. Bár kicsivel rosszabbul szellőzik, mint a tönköly, az apróbb köleshéj miatt sokkal kényelmesebb, mégis stabil támaszt biztosít a nyaknak és a fejnek. Ráadásul nem zizeg annyira, így nyugodtabb lehet az alvás.

3. Gyengéden masszíroz

A meggymaggal töltött párna rendkívül népszerű a népi gyógyászatban, mivel hatékonyan enyhítheti azokat a tüneteket, amelyek melegítéssel vagy hűtéssel kezelhetők. Sokan alkalmazzák a fülfájás, zúzódások, ficamok, menstruációs fájdalmak enyhítésére, de masszírozásra is kiváló! Emellett jól szellőzik, és az élősködők is messziről kerülik.

4. Elűzi a náthát

Ha gyermekünk gyakran náthás, érdemes kipróbálni a gyógynövényes párnákat. A betegség idején vegyük elő a párnát éjszakára, hogy alvás közben belélegezhesse az illóolajokat. A benne található borsmenta, kakukkfű és kamilla gyógyító illóolajai segíthetnek abban, hogy reggelre kitisztuljanak a légutak és enyhüljön a köhögés.

5. Hideg-meleg borogatásként

A só a legelterjedtebb népi gyógymód, ha fájó fülről van szó. Hosszú ideig megőrzi a hőmérsékletét, így többféle módon használhatjuk a sajgó testrész kezelésére. A sópárnát fül, ízületi fájdalom esetén melegítsük fel, ficam, gyulladás esetén lehűtve tegyük a fájó testrészre.

6. STOP az allergiának!

Az érzékeny bőrűek és allergiások számára kiváló választás lehet a bambusz párna, amelynek nemcsak a huzatát, hanem a töltetét is a bambusz szárát alkotó rostokból készítették. Ennek köszönhetően tovább fokozható a nedvszívó képessége, így ideális választás lehet azoknak is, akik hajlamosak az éjszakai izzadásra.

7. Nyugtató illatok

Ha gyakran forgolódunk éjszaka az ágyban, a természetes illóolajjal átitatott párnák segíthetnek mély álomba ringatni. A levendula illóolaj nyugtató hatással bír, a kamilla gyulladáscsökkentő, az eukaliptusz pihentető érzést biztosít, míg a citrus illóolajának antistressz hatása van, így segíthet a stresszoldásban és a nyugodt alvás elérésében.

8. Ha túl sok a stressz

Régebben ágyak és bútorok alapanyagaként használták az Alpok Királynőjeként ismert cirbolyafenyőt, manapság pedig már párnák is készülnek belőle. Illóolaja a test hőjétől aktiválódik, így képes ellazítani a testet és a lelket. Emellett jótékony hatással van a légutakra is, segíthet a megfázás vagy köhögés enyhítésében.

9. A fiatal bőr titka

Az Aloe Vera főként gyulladáscsökkentőként ismert, de párnaként is segíthet a bőrünk alvás közbeni regenerálódásában. Ha gyakran ébredünk nyakfájással, érdemes ergonómiai kialakítású memóriahabos párnát választani, mely kiválóan alkalmazkodik a test vonalaihoz, így tökéletes kényelmet biztosít alvás közben.

10. Támasztja a nyakat

A mai tollpárnák már nem hasonlítanak nagyanyáink tollal töltött vánkosaira. Ezek sokkal kényelmesebbek, mivel nemcsak tollal, hanem pehellyel is vannak töltve. Léteznek úgynevezett szendvicspárnák is, amelyek középső töltete tollat tartalmaz, e köré kerül a pehely, így a párna megfelelő alátámasztást ad, miközben a puhaságról is gondoskodik.