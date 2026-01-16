5 egyszerű trükk a stressz ellen, amire még nem is gondoltál

Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 06:45
Túlhajszolt vagy? Szorongsz? Van megoldás! Nem kell rögtön jógatanfolyamra vagy hegyi elvonulásra menekülni. Ezek az otthoni stresszcsökkentő módszerek egyszerűek, gyorsak – és lehet, hogy még sosem hallottál róluk!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A stressz ma már szinte népbetegség. Munka, gyerek, számlák, és ha ez még mind nem lenne elég, sportolni is kéne, meg a szociális kapcsolatainkat sem ártana ápolni. Nem csoda, ha esténként úgy érzed, mintha lefutottál volna egy maratont. Most összegyűjtöttük a top 5 stresszcsökkentő módszert, amit te is könnyedén bevethetsz, ha gyűlnek az esőfelhők a fejed felett!

Egy nó egy asztalnál ülve fogja a fejét.próbáld ki a stresszcsökkentő módszereinket.
5 stresszcsökkentő módszer, amit még biztosan nem próbáltál / Fotó: Inside Creative House /  Shutterstock 
  • Nem kell rögtön életmódot váltani, ha szeretnéd csökkenteni a stresszt, elég pár apró trükk.
  • Alkalmazd az erőltetett nevetés gyakorlatot.
  • Stresszhelyzetben megfeszül az az állkapocs, ha ide helyezed a nyelved segít ellazulni.
  • Így fokozd az oxitocin, vagyis a szeretethormon termelődését.

5 stresszcsökkentő módszer, hogy könnyebben vedd az akadályokat

Nem feltétlen kell teljes életmódváltás ahhoz, hogy jobban érezd magad. Vannak stresszűző trükkök, amik olyan egyszerűek, hogy akár most, ebben a percben is kipróbálhatod őket.  

1. Erőltetett nevetés  

Tudtad, hogy a tested nem tud különbséget tenni az őszinte és a mesterséges nevetés között? Ha mosolyogsz vagy nevetsz – még akkor is, ha csak úgy erőltetve –, az agyad azt az üzenetet kapja, hogy „minden rendben". A nevetés csökkenti a stresszhormonokat, különösen a kortizolt, és segít aktiválni a nyugalmi állapotért felelős idegrendszert.  

2. Düh napló: írd ki magadból, majd tépd szét

Ez a technika meglepően felszabadító. Ha valami bánt, felzaklat, idegesít – írd le egy papírra. Ne fogd vissza magad, írj nyersen, őszintén. Aztán – és ez a lényeg – tépj szét minden sort. Ne őrizgesd, ne olvasgasd vissza. Dobd ki.  

Ez az ún. expresszív írás tudományosan is igazoltan segít csökkenteni a stresszt, különösen akkor, ha a negatív érzések már kezdenek elhatalmasodni. Egyszerű, gyors, hatékony stresszkezelési módszer.

A düh napló az egyik legjobb stresszcsökkentő módszer.
Az írás sokat segíthet a stresszkezelésben / Fotó: Farknot Architect /  Shutterstock 

3. Hideg víz, hideg fej

Van egy ősi reflex, amit a hideg víz aktivál: a „mammalian dive reflex”, ami szó szerint lelassítja a szívverést, és megnyugtatja az idegrendszert.

Ha szorongsz, pánikolsz, vagy egyszerűen csak túlpörögtél, öblítsd le hideg vízzel az arcod, vagy tartsd a csuklód a csap alá egy percre.

Ez a módszer tökéletes választás, ha gyorsan kell valami, ami működik. Akár munka közben is bevethető – egy kis „vízalatti restart gomb” a lelkednek.

4. Tedd a nyelved a szájpadlásodra

Ez az egyik legfurcsább, de leghatásosabb szokatlan stresszcsökkentő technika. Sokan nem is tudják, de stresszhelyzetben automatikusan befeszül az állkapcsunk, amitől csak még feszültebbnek érezzük magunkat.  

Ha ilyenkor finoman a szájpadlásodra helyezed a nyelved, az segít ellazítani az arcizmaidat – és ezzel együtt az agyadnak is jelzi, hogy nyugi van. Egy ilyen apróság is elindíthatja a lelassulást belülről.

5. Öleld meg magad  

Furcsán hangzik? Lehet. De működik. Ha nincs épp kéznél senki, akit megölelhetnél, öleld meg saját magad! Tedd keresztbe a karjaid, és szorítsd magadhoz a vállaid. Ez az apró mozdulat fokozza az oxitocin, vagyis a szeretethormon termelődését – ez pedig segít enyhíteni a szorongást és növeli a biztonságérzetet.

Ezek az egyszerű stresszoldó tippek bárhol, bármikor működhetnek – és sokszor pont egy ilyen apró mozdulat segít megakadályozni, hogy végleg elszabaduljon a káosz. 

