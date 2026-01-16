5 egyszerű trükk a stressz ellen, amire még nem is gondoltál

A stressz ma már szinte népbetegség. Munka, gyerek, számlák, és ha ez még mind nem lenne elég, sportolni is kéne, meg a szociális kapcsolatainkat sem ártana ápolni. Nem csoda, ha esténként úgy érzed, mintha lefutottál volna egy maratont. Most összegyűjtöttük a top 5 stresszcsökkentő módszert, amit te is könnyedén bevethetsz, ha gyűlnek az esőfelhők a fejed felett!

5 stresszcsökkentő módszer, amit még biztosan nem próbáltál / Fotó: Inside Creative House / Shutterstock

Nem kell rögtön életmódot váltani, ha szeretnéd csökkenteni a stresszt, elég pár apró trükk.

Alkalmazd az erőltetett nevetés gyakorlatot.

Stresszhelyzetben megfeszül az az állkapocs, ha ide helyezed a nyelved segít ellazulni.

Így fokozd az oxitocin, vagyis a szeretethormon termelődését.

5 stresszcsökkentő módszer, hogy könnyebben vedd az akadályokat

Nem feltétlen kell teljes életmódváltás ahhoz, hogy jobban érezd magad. Vannak stresszűző trükkök, amik olyan egyszerűek, hogy akár most, ebben a percben is kipróbálhatod őket.

1. Erőltetett nevetés

Tudtad, hogy a tested nem tud különbséget tenni az őszinte és a mesterséges nevetés között? Ha mosolyogsz vagy nevetsz – még akkor is, ha csak úgy erőltetve –, az agyad azt az üzenetet kapja, hogy „minden rendben". A nevetés csökkenti a stresszhormonokat, különösen a kortizolt, és segít aktiválni a nyugalmi állapotért felelős idegrendszert.

2. Düh napló: írd ki magadból, majd tépd szét

Ez a technika meglepően felszabadító. Ha valami bánt, felzaklat, idegesít – írd le egy papírra. Ne fogd vissza magad, írj nyersen, őszintén. Aztán – és ez a lényeg – tépj szét minden sort. Ne őrizgesd, ne olvasgasd vissza. Dobd ki.

Ez az ún. expresszív írás tudományosan is igazoltan segít csökkenteni a stresszt, különösen akkor, ha a negatív érzések már kezdenek elhatalmasodni. Egyszerű, gyors, hatékony stresszkezelési módszer.

Az írás sokat segíthet a stresszkezelésben / Fotó: Farknot Architect / Shutterstock

3. Hideg víz, hideg fej

Van egy ősi reflex, amit a hideg víz aktivál: a „mammalian dive reflex”, ami szó szerint lelassítja a szívverést, és megnyugtatja az idegrendszert.

Ha szorongsz, pánikolsz, vagy egyszerűen csak túlpörögtél, öblítsd le hideg vízzel az arcod, vagy tartsd a csuklód a csap alá egy percre.