Hajdú Péter nem áll le: Megtartja az energiaválság miatt felvett szokásait

Bár Magyar Péter bejelentette, hogy a villamosenergia-fogyasztás önkéntes, lakossági visszafogására péntektől már nincs szükség, továbbra sem árthat, ha az új, közös érdekből felvett szokásainkat megtartjuk, hiszen az elektromos áram továbbra is nagy kincs Európa ezen szegletében (is). Emellett Magyarország miniszterelnöke a pénteki bejelentésben a vízfogyasztás visszafogásának fenntartására is kitért. Ez érthető is, hiszen továbbra sem szerencsés, ha ezt az egyébként fogyatkozó természeti kincset locsoljuk nyakra-főre. Ezen gondolatunkon osztozik Hajdú Péter is, aki jó ideje igyekszik környezettudatosan élni.

Hajdú Péter az energiaválság lezártával sem hagy fel a spórolással (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter: „A háztartásunkban minden nagyobb háztartási eszköz energiatakarékos”

„Alapvetően és hosszú ideje élek, élünk környezettudatosan. Ezalatt azt értem, hogy szigorúan, szelektíven kezeljük a háztartási hulladékot, soha, még véletlenül sem felejtünk égve lámpát olyan helyiségben, ahol nem tartózkodunk és még arra is figyelünk, hogy fogmosás közben ne folyassuk feleslegesen a vizet. A háztartásunkban ugyanakkor minden nagyobb háztartási eszköz energiatakarékos” - kezdte a Borsnak Hajdú Péter a Frizbi TV műsorvezetője.

A Frizbi pénteki adásában Hajdú Péter az ismert összeomlás-kutatóval, Stump-Biró Balázzsal beszélget (Fotó: YouTube)

„Valóban próbálunk mindenre odafigyelni”

Hajdú Péterék ugyanakkor a kormány kérésére az utóbbi időszakban fokozták a „tempót”, vagyis több olyan spórolási szokást is felvettek, melyekkel hozzájárulhatott ahhoz a lakossági sikerhez, amit az energiagazdálkodás területén közösen, egy nemzetként értünk el.

A kialakult helyzetre való tekintettel, napközben nem kapcsoljuk be a klímát. Korán reggel, hét óra tájban kikapcsoljuk és egészen este tízig nem is kapcsoljuk vissza.

„Akkor muszáj, mert ebben a pokoli kánikulában a házban még éjjel is pillanatok alatt harminc fok fölé kúszna a hőmérséklet, ami tényleg embertelen. Valóban próbálunk mindenre odafigyelni” – magyarázta Hajdú, majd kitért a vízfogyasztás visszafogása érdekében tett lépéseire is. „A kertben már vannak áldozatai a fogyasztásunk visszafogásának. Nyilván nálunk is az történik most, mint mindenkinél. A növényzet nagy része nem élte túl, hogy egy ideje nem öntözünk. A tujasor gyakorlatilag odavan. természetellenesen fáj értük a szívem, de inkább alakítjuk majd át a kert arculatát teljesen, mintsem öntözésre használjuk az ivóvizet” – tette hozzá az ismert műsorvezető, aki aggódva figyeli az éghajlatváltozásról és a Föld édesvízkészletéről szóló drámai híreket. Különös tekintettel a Balaton és a Velencei-tó és a Duna vonatkozásában.