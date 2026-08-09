Vírusként terjed Kis Grófo testvérének slágere: újra hódít a „Jégkrém” – Videó!

A közösségi média ismét bebizonyította, hogy egy slágernek nincs lejárati ideje. Elég egy jól eltalált videó vagy trend, ami csodákra képes. Pontosan ez történt Kis Grófo testvérével, Gyémivel is, akinek Jégkrém című száma, több mint egy évtized után ismét hatalmas népszerűségnek örvend. A dal teljes egészében Michael Jackson Billie Jean című szerzeményének alapjára készült, amit a YouTube-on eddig több mint 2,2 millióan nézték meg. Most azonban egy TikTok-oldal újra elővette a zenét, a videó pedig napok alatt szárnyra kapott. A megosztást már több mint 30 ezren kedvelték.

Kis Grófo testvére, Gyémi is zenéléssel foglalkozik (Fotó: Szabolcs László)

Kis Grófo testvérének dala szárnyra kapott

Gyémi neve ugyan sokak számára elsősorban azért ismerős, mert Kis Grófo testvére, azonban az utóbbi években saját története is sokakat megérintett. A zenész nemrég látványos életmódváltáson ment keresztül, amelynek eredményeként jelentős súlyfeleslegtől szabadult meg. És hát úgy fest, Kis Grófo újra büszke lehet testvérére. A család számára egyébként sem idegen a siker, hiszen az elmúlt években számos slágerük hódította meg az internetet és a rendezvényeket. Most pedig Gyémi kerülhetett a figyelelem középpontjába a Jégrém című szerzeménnyel, aminek videoklipje is Michael Jackson ikonikus stílusát hozza vissza. A táncosok Gyémivel az élen elegáns öltözetben kalapban és ingben utánozzák Jackson táncmozdulatait.

Gyémi a dalt több mint 10 éve adta ki, akkor még jelentősen másképp nézett ki: Gyémi fogyása döbbenetes (Fotó: YouTube)

Gyémi is megújult, nemcsak a Jégrém

Az előadó elmondása szerint nem csupán a külseje miatt döntött úgy, hogy lefogy, hanem az egészsége érdekében is, amiről így nyilatkozott korábban:

Sosem lennék újra kövér, arra jöttem rá. Ha nem vagyunk egészségesek, nem tudunk tervezni sem. Mindenkinek ajánlom, hogy edzenek, fogyjanak, mert az egész életük megváltozik tőle

– fogalmazta meg Kis Grófo testvére, akinek most TikTokra felkerült dala bebizonyította, hogy az internet nem felejt. Egy jól időzített megosztás elég volt ahhoz, hogy a Jégkrém újra hatalmasat robbanjon, és több mint egy évtizeddel a megjelenése után ismét futótűzként terjedjen.