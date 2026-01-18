A macskád tényleg árt a mentális egészségednek?

Nem tudsz a kiscicád nélkül élni? Ha te sem tudnád elképzelni az életed nélküle, akkor nem fogsz örülni annak, amit most feltárunk előtted. Kutatások taglalják vajon van-e összefüggés a skizofrénia és a macska tartása között.

A mentális betegségedért felelős lehet a macska Fotó: Forrás: Unsplash.com

Rossz hatással van rád a macska?

Kétségtelenül van némi nehézsége a macskatartásnak. Senki nem mondta, hogy nem jár megpróbáltatásokkal egy cica gondját viselni, de gondoltad volna, hogy a macskád hatással lehet a mentális egészségedre?

Természetesen mind élünk-halunk a háziállatainkért, de ahogy egy gyermek nevelésének, a háziállat tartásának is vannak nehézségei, mint például a rengeteg elhullajtott szőr, karmolások, állandó alomtisztítás. Ha pedig bedurcázik a macskád, akkor a lelkiismeretedet is megviseli a dolog. A sok sikertelen kiengesztelési kísérlet nyomaszthatja a cicádat. Ráadásul a férfiak sem mindig néznek jó szemmel a ,,macskás nőkre", karácsonykor pedig valóságos kihívás macskamentesített övezetet létrehozni.

A cicatartás és a skizofrénia közötti kapcsolat kutatását egy toxoplasma gondii nevű, többnyire ártalmatlan parazitához kötötték, mely nem megfelelően átsütött hús vagy szennyezett víz útján terjed. Ami viszont még rosszabb, hogy fertőzött macskák ürülékén keresztül is bejuthat az emberi szervezetbe - írja a Life.hu.

A fertőzés, mint kiderült hatással lehet az agyműködésre és növelheti ezzel a mentális betegség kialakulásának esélyét. Ezzel a skizofrénia kialakulásának veszélye is fennáll. Természetesen nem minden cicagazdi van veszélyben és nem is tehetnek róla a cicák. Nem fogod elhinni, de megfelelő higiéniával meg lehet ezt előzni. Úgy bizony, ilyen egyszerű. A skizofrénia sem pottyan csak úgy le az égből, a genetikai hajlam, és környezeti hatások mind közrejátszanak a kialakulásában.