Jelek, hogy egy nárcisztikus kipécézett téged

Eleinte szinte mesébe illő a szerelem: özönlenek a bókok, a szép üzenetek, és a partner rögtön elhiteti, hogy neki te vagy a világ közepe. Egy nárcisztikus személyiség épp ezzel a taktikával építi ki a bizalmat, hogy aztán megkaparintson. Ha valaki a csapdájáva kerül, annak a párkapcsolata idővel pokollá válik, és nehezen lesz képes menekülni belőle. Cikkünkben bemutatjuk azokat a jeleket, amelyek arról árulkodnak, hogy egy nárcisztikus személy kezdett bombázni a szeretetével.
A nárcisztikus személyiség vonásai közé tartozik a nagyzoló viselkedés, miközben mélyen hatalmas önértékelési problémákkal küzdenek, amelyeket mérhetetlen kompenzálással próbálnak legyűrni. Az ilyen személyek általában kifejezetten vonzók, egyben a manipuláció mesterei. Ismerkedéskor nagyon megnyerők tudnak lenni, ám nem szabad, hogy megtévesszen a belőlük áradó bóközön, a valódi empátia ugyanis a legtöbb esetben hiányzik belőlük.
Amit a nárcisztikusok minden erejükkel titkolni próbálnak, az a feloldatlan, mély bizonytalanságuk és a rettegés, hogy a tökéletlenségükre fény derülhet. Ez az oka, hogy a velük kialakított kapcsolat idővel kimerítő vizsgává válik a másik fél számára, a nárcisztikus személy ugyanis leveszi az álarcát, és képtelen elviselni a nemleges válaszokat, valamint folyton megsértődik apró visszajelzéseken.
A nárcisztikusok legfőbb célpontjai leggyakrabban az empatikus, segítőkész és mélyen érző emberek, akik a saját igényeiket hajlamosak a partnerük igényei mögé sorolni. Az ilyen emberek általában ideális alanyok a hatalmi játszmáikhoz. Léteznek azonban jelek, amelyekből azonnal leplezhető egy nárcisztikus. Az egyik ilyen jel, hogy rögtön az ismerkedés elején nagyon erős lendülettel vágyik a társaságodra: sok üzenetet, bókot kapsz, hogy a bizalmadba férkőzhessen. Ajándékokkal halmoz el, hogy levegyen a lábadról. Habár ezeknek a gesztusoknak nehéz ellenállni, és ilyenkor irányodban nagyon óvatos, könnyen leleplezhető egy idegen közegben.
Figyeld meg, hogy amikor épp nem lát téged – például egy boltban fizetés közben –, milyen arcokat vág. Olyankor veszi le az álarcát, hiszen éppen egy idegennel beszél.
Ha egy nárcisztikus úgy érzi, megkaparintott, burkoltan elkezd leértékelni, és kritikákat megfogalmazni – akár az arckifejezésével. Figyeld meg, hogyan reagál, amikor valamire határozott nemmel felelsz, vagy ha megvonod tőle a figyelmet. A durva sértődés, a dühroham és a későbbi sértett hallgatás azonnal leleplezi őt.
Ez a romboló dinamika súlyos lelki és testi károkat is okozhat, ha ugyanis valaki tartósan nyomást gyakorol rád, annak idővel meglesznek a következményei. Ha alvászavart, esetleg szokatlan gyomorgörcsöket tapasztalsz és bénító önbizalomhiányt érzel, nagy esély van rá, hogy a szavaival és a tetteivel mérgez téged.
Mi történik, ha egy nárcisztikust faképnél hagysz? Játszd le az alábbi videót a részletekért:
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