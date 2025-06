5 döbbenetes függőség, amit minden nárcisztikus titkol

A nárcisztikus emberekről hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy önzők, túlságosan is szeretik magukat, és állandóan a figyelem középpontjában akarnak lenni. Azonban a valóság árnyaltabb és ijesztőbb is. A háttérben ugyanis gyakran olyan függőségek lehetnek, amelyek nemcsak az ő életüket befolyásolják, hanem a környezetükben mindenkiét.

A nárcisztikus gyakran használt eszköze a manipuláció.

Fotó: TSViPhoto / Shutterstock

A nárcisztikusok függőségei

Vegyük végig, milyen rejtett függőségek mozgatják a nárcisztikusokat. Így jobban megérthetjük, miért viselkednek úgy, ahogy.

1. A figyelemfüggőség

A legtöbb nárcisztikus számára a figyelem nem csupán jólesik – egyenesen létkérdés. Szinte fizikai szükségletként élik meg, hogy középpontban legyenek, hogy csodálják, dicsérjék, irigyeljék őket.

És ez nem csak a munkahelyi sikerekről szól, hanem például arról is, hogy a közösségi médiában hány lájkot gyűjtenek. Egy nárcisztikus akkor is figyelmet akar, amikor beteg, amikor ünnepel, a lényeg, az, hogy róla szóljon minden. Ha úgy érzed, valaki mindig magára tereli a beszélgetést, gondolkozz el. Ez a fajta figyeleméhség gyakran kényszeres, és ha nem kapják meg, frusztráltak, ingerlékenyek vagy akár manipulatívak is lehetnek.

2. A kontrollfüggőség

A nárcisztikus személyiség nem tud mit kezdeni a bizonytalansággal. Ha valamit nem ő irányít, az fenyegetésként éli meg. Ezért is válnak gyakran kontrollmániássá a kapcsolataikban: mindent tudni akarnak, minden döntésben az övék az utolsó szó, és nehezen viselik a kritikát vagy az ellenvéleményt. Ez a kontrollfüggőség sokszor burkoltan jelenik meg. Például kedves tanácsnak álcázzák az utasításokat, véleményként állítják be a parancsokat, vagy érzelmileg manipulálnak. Aki együtt él egy nárcisztikussal, sokszor észre sem veszi, hogy szépen lassan átcsúszik az irányítás a másik kezébe.

3. A rajongás iránti függőség

Egy egészséges önbizalommal rendelkező ember örül a dicséretnek, de nem esik kétségbe, ha nem kap visszajelzést. A nárcisztikus viszont szinte létkérdés az elismerés. Ám csak rövid ideig nyugtatja meg és erősíti az önbizalmukat. De ez hamar elillan, és újabb adagra van szükségük. Mivel a valódi önbecsülésük igencsak gyenge lábakon áll, ezért állandóan keresik a visszacsatolást, a dicséretet, az elismerést, a lájkokat. Ha viszont nem kapják meg, kétségbeesnek, a haragosak vagy a sértettek lesznek.