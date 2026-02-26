„Nekem ez úgysem sikerülhet” – így léphetsz ki a tanult tehetetlenségből a pszichológus szerint

Tanult tehetetlenség akkor alakul ki, amikor ismétlődő kudarcok hatására az ember elhiszi: nincs ráhatása a helyzetekre, ezért inkább nem is próbálkozik.

Munkahelyi kudarcokból, bántalmazó kapcsolatokból, tartós stresszből vagy akár gyerekkori, negatív szülői mintákból is eredhet.

Apró sikerekkel, a negatív hiedelmek átkeretezésével és a kontrollélmény fokozatos visszaépítésével ki lehet lépni a negatív spirálból.

Az életben számos olyan helyzet adódhat, amely eleve kudarca van ítélve, csak mi nem vagyunk hajlandók beletörődni. Olyan is előfordul, hogy belekerülünk egy balszerencse-szériába, vagy a saját magunkat sodorjuk bele egy negatív energiahullámba. Bárhogy is legyen, a legtöbben képesek vagyunk átvészelni a rosszabb napokat, a hibáinkból tanulni, és a tanultakat fejlődésre használni. Akadnak azonban olyan emberek, akiket annyira mélyen érintenek a sikertelenségek és a feleslegesnek vélt próbálkozások, hogy túl mélyre kerülnek az önsajnálatban és azt érzik, nekik semmi sem sikerül. Sokan közülük egy idő után már bele sem vágnak új projektbe, nem terveznek előre, mert úgy hiszik, a törekvéseik mind bukással végződnek majd. Ilyenkor beszélhetünk tanult tehetetlenségről, amely jelenség részleteit dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus fejtette ki lapunknak.

„Úgyis mindegy" – Így lépj ki a tanult tehetetlenség alattomos csapdájából a pszichológus szerint.

A kontroll elvesztésének élménye

A tanult tehetetlenség egy folyamat, amelynek a végén „az egyén megtanul passzív lenni”. Így fogalmazott legalábbis dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, amikor a jelenség definíciójáról kérdeztük. A szakember hozzátette, hogy a tanult tehetetlenség kialakulásának hátterében sok esetben visszatérő negatív élmények és kudarcok állnak, vagyis az érintett újra és újra azt tapasztalja, hogy nincs kontrollja bizonyos helyzetek felett. Ez az élmény idővel általános meggyőződéssé válik.

Az egyén azt éli meg, hogy nincs ráhatása a dolgokra, és idővel azonosul ezzel a meglátással. Nemcsak azt gondolja, hogy bizonyos helyzetek felett nem tud kontrollt gyakorolni, hanem azt, hogy próbálkoznia is értelmetlen

– fejtette ki dr. Makai. Hozzátette: ha valaki elhiszi, hogy sem befolyásolni, sem megoldani nem képes a helyzeteket, akkor esetében fokozatosan megszűnik a cselekvés.