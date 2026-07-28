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A Bálna is azon helyszínek egyike, ahol nemzetközi szuperprodukció forgott.

Brad Pitt és Schwarzenegger is itt akciózott: ezek a legmenőbb budapesti forgatási helyszínek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 28. 12:00
Budapestforgatási helyszínek
Fedezd fel Hollywood kedvenc európai kulisszáit! Ismerd meg a legnépszerűbb budapesti forgatási helyszínek titkait, amelyek világhírű filmekben köszönnek vissza.
Etédi Alexa
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A magyar főváros az elmúlt évtizedekben valóságos filmipari központtá nőtte ki magát, ahol egymást váltják a szuperprodukciók és a világsztárok. A helyi stúdiók és a kiváló infrastruktúra mellett a város lenyűgöző építészete az, ami miatt a külföldi rendezők előszeretettel választják ezt a közeget. A budapesti forgatási helyszínek sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a stábok szinte bármilyen korszakot vagy világvárost hitelesen megjelenítsenek a filmvásznon. A budapesti utcák és épületek rendszeresen alakítanak más metropoliszokat, miközben a nézők gyakran nem is sejtik, hogy valójában Magyarországot látják.

A budapesti forgatási helyszínek példája a Magyar Állami Operaház épülete.
A budapesti forgatási helyszínek egyik ikonikus példája a Magyar Állami Operaház lenyűgöző épülete. 
Fotó: Cesare Andrea Ferrari / shutterstock
  • Világhírű díszletek: Budapest építészete miatt rendszeresen alakít más világvárosokat, például Párizst vagy Moszkvát a filmvásznon.
  • Modern és történelmi helyszínek: a futurisztikus Bálna épületétől kezdve a patinás Operaházig rengeteg ikonikus pont bukkan fel a hollywoodi filmekben.
  • Szuperprodukciók nyomában: olyan kasszasikerek forgatási helyszíneit azonosíthatjuk be a fővárosban, mint a Mentőexpedíció, a Vörös veréb vagy az Evita.

Melyek a legnépszerűbb budapesti forgatási helyszínek?

Cikkünkben öt ikonikus helyet gyűjtöttünk össze, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Budapest a világ legkeresettebb forgatási helyszínei közé tartozzon. Valószínűleg már mindegyikben jártál, valamennyit ismered.

A Bálna épülete

A Duna partján elterülő, futurisztikus megjelenésű építmény, a Bálna a modern Budapest egyik építészeti jellegzetessége. Kas Oosterhuis holland tervező munkája különleges alakjáról kapta a nevét, és rendezvényközpontként, valamint üzletházként funkcionál. A mozivásznon leginkább Ridley Scott Mentőexpedíció című sci-fijéből lehet ismerős, ahol a NASA futurisztikus központjaként jelent meg, de a Váltságdíj című televíziós sorozatban is fontos szerephez jutott.

Az Andrássy út és az Oktogon

A belvárost a Városligettel összekötő, elegáns sugárút az UNESCO világörökség részét képezi, és luxusüzleteivel, patinás kávézóival a párizsi Champs-Élysées hangulatát idézi. Nem csoda, hogy a Robert Pattinson főszereplésével készült Bel Ami – A szépfiú című filmben a XIX. századi Párizst alakította a terület. Emellett az Evita című musical tömegjeleneteit is az Andrássy úton, illetve az Oktogon kereszteződésében rögzítették.

Szent István-bazilika

A főváros legnagyobb temploma és egyik leglátogatottabb nevezetessége több mint fél évszázadon át épült. Monumentális belső tere és hatalmas kupolája nemcsak a turistákat, hanem a filmeseket is vonzza. A Tom Hanks főszereplésével készült Inferno egyes utcai jeleneteit a bazilika környékén rögzítették, de a biztonsági okokból áthelyezett Evita forgatásának is kiemelt helyszíne volt a templom előtti tér.

Gozsdu-udvar

A VII. kerület szívében található átjáróház-rendszer ma a fővárosi éjszakai élet és a nappali piacok nyüzsgő központja. A történelmi udvarok kiváló hangulatot biztosítanak a kamerák számára; Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című akciófilmjében például a zord moszkvai utcákat testesítette meg a helyszín. Később a Robert Redford és Brad Pitt nevével fémjelzett Kémjátszma stábja is berendezkedett a patinás falak között.

Magyar Állami Operaház

Az Andrássy út gyöngyszeme nemcsak a balett és az opera hazai fellegvára, hanem a nagyszabású történelmi drámák kedvelt háttere is. Jennifer Lawrence Vörös veréb című kémfilmjének nyitóképei mögött ez az épület áll, míg Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában a szentpétervári Mariinszkij Színházat helyettesítette. Az operaház környéki utcák Steven Spielberg München című drámájában, maga a belső tér pedig Az Operaház fantomja 1998-as feldolgozásában is feltűnik.

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