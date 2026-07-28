Brad Pitt és Schwarzenegger is itt akciózott: ezek a legmenőbb budapesti forgatási helyszínek

A magyar főváros az elmúlt évtizedekben valóságos filmipari központtá nőtte ki magát, ahol egymást váltják a szuperprodukciók és a világsztárok. A helyi stúdiók és a kiváló infrastruktúra mellett a város lenyűgöző építészete az, ami miatt a külföldi rendezők előszeretettel választják ezt a közeget. A budapesti forgatási helyszínek sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a stábok szinte bármilyen korszakot vagy világvárost hitelesen megjelenítsenek a filmvásznon. A budapesti utcák és épületek rendszeresen alakítanak más metropoliszokat, miközben a nézők gyakran nem is sejtik, hogy valójában Magyarországot látják.

A budapesti forgatási helyszínek egyik ikonikus példája a Magyar Állami Operaház lenyűgöző épülete.

Fotó: Cesare Andrea Ferrari / shutterstock

Világhírű díszletek: Budapest építészete miatt rendszeresen alakít más világvárosokat, például Párizst vagy Moszkvát a filmvásznon.

Budapest építészete miatt rendszeresen alakít más világvárosokat, például Párizst vagy Moszkvát a filmvásznon. Modern és történelmi helyszínek: a futurisztikus Bálna épületétől kezdve a patinás Operaházig rengeteg ikonikus pont bukkan fel a hollywoodi filmekben.

a futurisztikus Bálna épületétől kezdve a patinás Operaházig rengeteg ikonikus pont bukkan fel a hollywoodi filmekben. Szuperprodukciók nyomában: olyan kasszasikerek forgatási helyszíneit azonosíthatjuk be a fővárosban, mint a Mentőexpedíció, a Vörös veréb vagy az Evita.

Melyek a legnépszerűbb budapesti forgatási helyszínek?

Cikkünkben öt ikonikus helyet gyűjtöttünk össze, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Budapest a világ legkeresettebb forgatási helyszínei közé tartozzon. Valószínűleg már mindegyikben jártál, valamennyit ismered.

A Bálna épülete

A Duna partján elterülő, futurisztikus megjelenésű építmény, a Bálna a modern Budapest egyik építészeti jellegzetessége. Kas Oosterhuis holland tervező munkája különleges alakjáról kapta a nevét, és rendezvényközpontként, valamint üzletházként funkcionál. A mozivásznon leginkább Ridley Scott Mentőexpedíció című sci-fijéből lehet ismerős, ahol a NASA futurisztikus központjaként jelent meg, de a Váltságdíj című televíziós sorozatban is fontos szerephez jutott.

Az Andrássy út és az Oktogon

A belvárost a Városligettel összekötő, elegáns sugárút az UNESCO világörökség részét képezi, és luxusüzleteivel, patinás kávézóival a párizsi Champs-Élysées hangulatát idézi. Nem csoda, hogy a Robert Pattinson főszereplésével készült Bel Ami – A szépfiú című filmben a XIX. századi Párizst alakította a terület. Emellett az Evita című musical tömegjeleneteit is az Andrássy úton, illetve az Oktogon kereszteződésében rögzítették.