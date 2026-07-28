Brad Pitt és Schwarzenegger is itt akciózott: ezek a legmenőbb budapesti forgatási helyszínek

A magyar főváros az elmúlt évtizedekben valóságos filmipari központtá nőtte ki magát, ahol egymást váltják a szuperprodukciók és a világsztárok. A helyi stúdiók és a kiváló infrastruktúra mellett a város lenyűgöző építészete az, ami miatt a külföldi rendezők előszeretettel választják ezt a közeget. A budapesti forgatási helyszínek sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a stábok szinte bármilyen korszakot vagy világvárost hitelesen megjelenítsenek a filmvásznon. A budapesti utcák és épületek rendszeresen alakítanak más metropoliszokat, miközben a nézők gyakran nem is sejtik, hogy valójában Magyarországot látják.
Cikkünkben öt ikonikus helyet gyűjtöttünk össze, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Budapest a világ legkeresettebb forgatási helyszínei közé tartozzon. Valószínűleg már mindegyikben jártál, valamennyit ismered.
A Duna partján elterülő, futurisztikus megjelenésű építmény, a Bálna a modern Budapest egyik építészeti jellegzetessége. Kas Oosterhuis holland tervező munkája különleges alakjáról kapta a nevét, és rendezvényközpontként, valamint üzletházként funkcionál. A mozivásznon leginkább Ridley Scott Mentőexpedíció című sci-fijéből lehet ismerős, ahol a NASA futurisztikus központjaként jelent meg, de a Váltságdíj című televíziós sorozatban is fontos szerephez jutott.
A belvárost a Városligettel összekötő, elegáns sugárút az UNESCO világörökség részét képezi, és luxusüzleteivel, patinás kávézóival a párizsi Champs-Élysées hangulatát idézi. Nem csoda, hogy a Robert Pattinson főszereplésével készült Bel Ami – A szépfiú című filmben a XIX. századi Párizst alakította a terület. Emellett az Evita című musical tömegjeleneteit is az Andrássy úton, illetve az Oktogon kereszteződésében rögzítették.
A főváros legnagyobb temploma és egyik leglátogatottabb nevezetessége több mint fél évszázadon át épült. Monumentális belső tere és hatalmas kupolája nemcsak a turistákat, hanem a filmeseket is vonzza. A Tom Hanks főszereplésével készült Inferno egyes utcai jeleneteit a bazilika környékén rögzítették, de a biztonsági okokból áthelyezett Evita forgatásának is kiemelt helyszíne volt a templom előtti tér.
A VII. kerület szívében található átjáróház-rendszer ma a fővárosi éjszakai élet és a nappali piacok nyüzsgő központja. A történelmi udvarok kiváló hangulatot biztosítanak a kamerák számára; Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című akciófilmjében például a zord moszkvai utcákat testesítette meg a helyszín. Később a Robert Redford és Brad Pitt nevével fémjelzett Kémjátszma stábja is berendezkedett a patinás falak között.
Az Andrássy út gyöngyszeme nemcsak a balett és az opera hazai fellegvára, hanem a nagyszabású történelmi drámák kedvelt háttere is. Jennifer Lawrence Vörös veréb című kémfilmjének nyitóképei mögött ez az épület áll, míg Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában a szentpétervári Mariinszkij Színházat helyettesítette. Az operaház környéki utcák Steven Spielberg München című drámájában, maga a belső tér pedig Az Operaház fantomja 1998-as feldolgozásában is feltűnik.
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