„Ez nem szeretet, hanem identitásprobléma” – Így ismerhető fel a társfüggőség a pszichológus szerint

Szerelemnek, odaadásnak, mély kötődésnek tűnhet, amikor valaki az egész életét a párja köré szervezi. A pszichológus szerint azonban egy egészen más dinamikáról van szó. Dr. Makai Gábort kérdeztük arról, mit érez valójában a párja iránt az, aki társfüggőséggel küzd.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus segít megérteni a társfüggőség működését

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

A társfüggőség kialakulása a gyermekkorra vezethető vissza.

A függő helyzetben élők erős szorongást élnek meg.

A kapcsolatfüggő partnere nem feltétlenül érzékeli problémaként a társfüggő viselkedésmintáit.

Hogy lesz valaki társfüggő?

A társfüggőség gyökerei a gyermekkorban keresendők. A szakember szerint előzménye általában a feltételhez kötött szeretet tapasztalata és egy érzelmileg kiszámíthatatlan, elérhetetlen szülő jelenléte, aminek hatására az ember azt tanulja meg, hogy a biztonság, az elfogadás, a szeretet csak akkor jár neki, ha azt kiérdemli.

„A viselkedés hátterében az áll, hogy szeretne megnyugodni, biztonságban lenni. A múlt következményeként mindenáron kapcsolódni akar, mert csak így érzi magát biztonságban” – mondja a pszichológus.

Társfüggőség: mit él meg igazából a társfüggő a párkapcsolatban?

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint a társfüggőség könnyen összetéveszthető a szeretettel, egy mély kötődéssel.

„Amikor társfüggőségről beszélünk, az túlmutat a ragaszkodáson és a szereteten. Első blikkre úgy tűnhet, mintha ez egy egészséges működés lenne, de valójában egy identitásproblémáról van szó” – mondja a pszichológus.

A társfüggő ember önértékelése a partnerétől függ:

„A függő helyzetbe kerülő önértékelése a társán múlik. A másik ember visszajelzésein, a másik ember állapotán: ha ő jól érzi magát, akkor én is jól érzem magam” – fogalmazza meg a társfüggők belső működését a szakember.

A probléma nem abban keresendő, ha valaki figyelmes vagy segítőkész:

„Nem az a baj, hogy a társfüggő tesz a másikért, segít a párjának, hanem az, hogy mindeközben feladja saját magát” – Dr. Makai Gábor szerint a társfüggő azt a belső nyomást éli meg a kapcsolatában, hogy felelős a párja érzéseiért, rajta múlik a hangulata. Ha a partnere rosszkedvű, azt saját hibájaként értelmezi, azonosítja.