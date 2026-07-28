Így él ma a Tövismadarak Meggie-je, Rachel Ward

A magyar közönség annak idején a Tövismadarak című amerikai tévésorozatból ismerte meg Rachel Wardot. A brit-ausztrál színésznő most 68 éves, és bár régóta visszavonultan él, időről időre előkerül a neve – legutóbb éppen azért, mert többen durva megjegyzéseket tettek a külsejére.
Az interneten sokan azt írták a színésznőről, hogy „rosszul öregszik”, ő azonban senkinek sem akar megfelelni – főleg nem azoknak, akik még mindig azt várják tőle, hogy úgy nézzen ki, mint negyven évvel ezelőtt. Egyáltalán nem érdekli, hogy mit mondanak róla. Rachel Ward jelenleg Ausztráliában, Új-Dél-Walesben él – írja a hot! magazin. A férjével, Bryan Brown színésszel egy regeneratív marhatenyésztő farmot vezetnek. 2016 óta alig vállalt szerepeket. Az Australian Story című műsorban néhány hete a bántó kommentekre is reagált:
„Néhány troll eléggé meglepődött az ősz hajamon. Valószínűleg nem láttak 24 éves korom óta, így aztán rákezdték: »Úristen, hogy néz ki ez az ember ennyi idősen?«”
A Tövismadarak sztárját hidegen hagyják az ilyen megjegyzések. Nem akarja bizonygatni, hogy még mindig ugyanaz a nő, akit a nézők a Tövismadarakban láttak, és nem is érzi úgy, hogy magyarázkodnia kellene amiatt, hogy öregszik.
„Már egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak valakinek a külsejéről vagy az életkoráról.”
A művésznő korábban a közösségi oldalain is beszélt arról, hogy nem szabad félni az öregedéstől: szerinte kifejezetten felszabadító érzés, amikor az ember már nem próbál megfelelni annak a képnek, amit elvárnak tőle.
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