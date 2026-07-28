Így él ma a Tövismadarak Meggie-je, Rachel Ward

A magyar közönség annak idején a Tövismadarak című amerikai tévésorozatból ismerte meg Rachel Wardot. A brit-ausztrál színésznő most 68 éves, és bár régóta visszavonultan él, időről időre előkerül a neve – legutóbb éppen azért, mert többen durva megjegyzéseket tettek a külsejére.

Rachel Ward a Tövismadarakban

Fotó: WARNER BROS. TELEVISION / hot! magazin/AFP

Rachel Wardot a külseje miatt támadták az interneten.

a külseje miatt támadták az interneten. A színésznő szerint nem kell megfelelni mások elvárásainak.

Ma már Ausztráliában él, ahol férjével egy farmot vezet.

Úgy érzi, az öregedést nem szégyellni, hanem elfogadni kell.

Rachel Ward külseje miatt durva sértéseket kapott

Az interneten sokan azt írták a színésznőről, hogy „rosszul öregszik”, ő azonban senkinek sem akar megfelelni – főleg nem azoknak, akik még mindig azt várják tőle, hogy úgy nézzen ki, mint negyven évvel ezelőtt. Egyáltalán nem érdekli, hogy mit mondanak róla. Rachel Ward jelenleg Auszt­ráliában, Új-Dél-Walesben él – írja a hot! magazin. A férjével, Bryan Brown színésszel egy regeneratív marhatenyésztő farmot vezetnek. 2016 óta alig vállalt szerepeket. Az Australian Story című műsorban néhány hete a bántó kommentekre is reagált:

„Néhány troll eléggé meglepődött az ősz hajamon. Valószínűleg nem láttak 24 éves korom óta, így aztán rákezdték: »Úristen, hogy néz ki ez az ember ennyi idősen?«”

A Tövismadarak sztárját hidegen hagyják az ilyen megjegyzések. Nem akarja bizonygatni, hogy még mindig ugyanaz a nő, akit a nézők a Tövismadarakban láttak, és nem is érzi úgy, hogy magyarázkodnia kellene amiatt, hogy öregszik.

„Már egyáltalán nem érdekel, hogy mások mit gondolnak valakinek a külsejéről vagy az életkoráról.”

A művésznő korábban a közösségi oldalain is beszélt arról, hogy nem szabad félni az öregedéstől: szerinte kifejezetten felszabadító érzés, amikor az ember már nem próbál megfelelni annak a képnek, amit elvárnak tőle.