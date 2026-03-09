Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nárcisztikus nagyszülő veszekszik a lányával a kanapén

A család láthatatlan manipulátora: 4 jel, amiből sejtheted, hogy nárcisztikus nagyszülővel van dolgod

szülőség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 11:15
nagyszülőnárcizmuscsalád
Törődés és gondoskodás, vagy inkább kontroll és rivalizálás? Egy nárcisztikus nagyszülő mindent megtesz az unokáiért – legalábbis elsőre úgy tűnhet. Ezekből a jelekből azonban azonnal felismerheted, ha egy nárcizmusra hajlamos nagymama vagy nagypapa mérgezi a családi kapcsolatokat!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Konfliktusok minden családban akadnak. Főleg a különböző generációk képviselői között. Ezek sokszor nem hangos veszekedésben és nyílt vitákban mutatkoznak meg, inkább tartós feszültségekben, amiket az egyes családtagok viselkedése vált ki. Mivel a mamához és a papához mindig pozitív élmények és elvárások kapcsolódnak, nehéz felismerni azt, amikor egy-egy kritikus megjegyzés vagy idegesítő szokás csak a korukból adódik, vagy valóban egy toxikus minta, ami az egész családra romboló hatással van, és amit nem kellene hagyni a família többi szereplőjének. Ezekből a jelekből felismerheted, ha egy nárcisztikus nagyszülővel van dolgod!

Nárcisztikus nagyszülő sértődötten ül a kanpén a fiával.
Innen tudhatod, hogy egy nárcisztikus nagyszülő mérgezi a családot.
Fotó: fizkes /  Shutterstock 
  • A nagyszülők megkérdőjelezhető viselkedése a generációs különbségekből is fakadhat.
  • Ezek a jelek segíthetnek felismerni, ha egy nagyszülő nárcisztikus viselkedést mutat.
  • A családi harmónia fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy felismerjük a nárcizmus mérgező mintáit.

A nárcisztikus nagyszülők 3 tipikus viselkedése:

1. A szülői tekintély aláásása

Sok nagyszülő elkényezteti az unokáit, ajándékokkal halmozza el őket, amikor a szülők nincsenek ott

– mondja David J. Bredehoft pszichológus a Your Tango cikkében.

Egy nárcisztikus nagyszülő leggyakoribb ismertetőjegye, hogy figyelmen kívül hagyja a szülők szabályait és döntéseit. Ide tartozik a nevelési elvek állandó és nyílt kritizálása, a szabályok felülírása vagy a gyerekekkel való „szövetségkötés” a szülőkkel szemben.

2. Feltételekhez kötött törődés és zsarolás

A nárcisztikus nagyszülőkre jellemző, hogy akkor vesznek csak részt az unokák életében, amikor az számukra előnyös vagy elismerést jelent. Ezek a nagymamák és nagypapák megjelennek nyilvános eseményeken, de a mindennapi folyamatok már sokkal kevésbé érdeklik őket.

3. Ajándéközön és kontroll

Nárcisztikus nagyszülők ajándékot adnak unokájuknak.
A nárcisztikus nagyszülők sokszor nem tudják, hogyan mutassák ki szeretetüket kommunikációval vagy támogatással, ezért meglepetéseket adnak, hogy manipulálhassák őket. 
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Amikor a nagyszülő állandóan meglepetésekkel halmozza el az unokákat, amögött nem mindig áll önzetlen szándék. Egy nárcisztikus nagymama a jutalmazást eszközként is használhatja, hogy az unokában olyan lojalitást alakítson ki irányukban, amivel aláaknázhatja a szülői döntéseket és elvárásokat.

+ 1: A felelősség állandó hárítása

Egy vitahelyzetben a nárcisztikus nagyszülő mindig az áldozati szerepet ölti, és folyton hárít. Így a család többi tagját – akár a gyerekeket – teszi felelőssé a kialakult helyzetért.

A nárcisztikus viselkedést nem egyszerű azonosítani. Sokszor hétköznapi interakciókban jelenik meg, amiket eleinte természetesnek vehet a család, vagy elbagatellizálhat. Ám idővel ezek a szokások mérgezni kezdik a családi élet mindennapjait. Ahhoz, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket egy harmonikusabb légkör kialakításához, elsősorban a probléma forrását kell felismernünk!

Az alábbi videó segíthet a nárcisztikus emberek kezelésében:

Ezek a cikkek is sokat segíthetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu