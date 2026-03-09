A család láthatatlan manipulátora: 4 jel, amiből sejtheted, hogy nárcisztikus nagyszülővel van dolgod

Konfliktusok minden családban akadnak. Főleg a különböző generációk képviselői között. Ezek sokszor nem hangos veszekedésben és nyílt vitákban mutatkoznak meg, inkább tartós feszültségekben, amiket az egyes családtagok viselkedése vált ki. Mivel a mamához és a papához mindig pozitív élmények és elvárások kapcsolódnak, nehéz felismerni azt, amikor egy-egy kritikus megjegyzés vagy idegesítő szokás csak a korukból adódik, vagy valóban egy toxikus minta, ami az egész családra romboló hatással van, és amit nem kellene hagyni a família többi szereplőjének. Ezekből a jelekből felismerheted, ha egy nárcisztikus nagyszülővel van dolgod!

Innen tudhatod, hogy egy nárcisztikus nagyszülő mérgezi a családot.

A nagyszülők megkérdőjelezhető viselkedése a generációs különbségekből is fakadhat.

Ezek a jelek segíthetnek felismerni, ha egy nagyszülő nárcisztikus viselkedést mutat.

A családi harmónia fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy felismerjük a nárcizmus mérgező mintáit.

A nárcisztikus nagyszülők 3 tipikus viselkedése:

1. A szülői tekintély aláásása

Sok nagyszülő elkényezteti az unokáit, ajándékokkal halmozza el őket, amikor a szülők nincsenek ott

– mondja David J. Bredehoft pszichológus a Your Tango cikkében.

Egy nárcisztikus nagyszülő leggyakoribb ismertetőjegye, hogy figyelmen kívül hagyja a szülők szabályait és döntéseit. Ide tartozik a nevelési elvek állandó és nyílt kritizálása, a szabályok felülírása vagy a gyerekekkel való „szövetségkötés” a szülőkkel szemben.

2. Feltételekhez kötött törődés és zsarolás

A nárcisztikus nagyszülőkre jellemző, hogy akkor vesznek csak részt az unokák életében, amikor az számukra előnyös vagy elismerést jelent. Ezek a nagymamák és nagypapák megjelennek nyilvános eseményeken, de a mindennapi folyamatok már sokkal kevésbé érdeklik őket.

3. Ajándéközön és kontroll

A nárcisztikus nagyszülők sokszor nem tudják, hogyan mutassák ki szeretetüket kommunikációval vagy támogatással, ezért meglepetéseket adnak, hogy manipulálhassák őket.

Amikor a nagyszülő állandóan meglepetésekkel halmozza el az unokákat, amögött nem mindig áll önzetlen szándék. Egy nárcisztikus nagymama a jutalmazást eszközként is használhatja, hogy az unokában olyan lojalitást alakítson ki irányukban, amivel aláaknázhatja a szülői döntéseket és elvárásokat.