A család láthatatlan manipulátora: 4 jel, amiből sejtheted, hogy nárcisztikus nagyszülővel van dolgod

Konfliktusok minden családban akadnak. Főleg a különböző generációk képviselői között. Ezek sokszor nem hangos veszekedésben és nyílt vitákban mutatkoznak meg, inkább tartós feszültségekben, amiket az egyes családtagok viselkedése vált ki. Mivel a mamához és a papához mindig pozitív élmények és elvárások kapcsolódnak, nehéz felismerni azt, amikor egy-egy kritikus megjegyzés vagy idegesítő szokás csak a korukból adódik, vagy valóban egy toxikus minta, ami az egész családra romboló hatással van, és amit nem kellene hagyni a família többi szereplőjének. Ezekből a jelekből felismerheted, ha egy nárcisztikus nagyszülővel van dolgod!
Sok nagyszülő elkényezteti az unokáit, ajándékokkal halmozza el őket, amikor a szülők nincsenek ott
– mondja David J. Bredehoft pszichológus a Your Tango cikkében.
Egy nárcisztikus nagyszülő leggyakoribb ismertetőjegye, hogy figyelmen kívül hagyja a szülők szabályait és döntéseit. Ide tartozik a nevelési elvek állandó és nyílt kritizálása, a szabályok felülírása vagy a gyerekekkel való „szövetségkötés” a szülőkkel szemben.
A nárcisztikus nagyszülőkre jellemző, hogy akkor vesznek csak részt az unokák életében, amikor az számukra előnyös vagy elismerést jelent. Ezek a nagymamák és nagypapák megjelennek nyilvános eseményeken, de a mindennapi folyamatok már sokkal kevésbé érdeklik őket.
Amikor a nagyszülő állandóan meglepetésekkel halmozza el az unokákat, amögött nem mindig áll önzetlen szándék. Egy nárcisztikus nagymama a jutalmazást eszközként is használhatja, hogy az unokában olyan lojalitást alakítson ki irányukban, amivel aláaknázhatja a szülői döntéseket és elvárásokat.
Egy vitahelyzetben a nárcisztikus nagyszülő mindig az áldozati szerepet ölti, és folyton hárít. Így a család többi tagját – akár a gyerekeket – teszi felelőssé a kialakult helyzetért.
A nárcisztikus viselkedést nem egyszerű azonosítani. Sokszor hétköznapi interakciókban jelenik meg, amiket eleinte természetesnek vehet a család, vagy elbagatellizálhat. Ám idővel ezek a szokások mérgezni kezdik a családi élet mindennapjait. Ahhoz, hogy megtegyük a megfelelő lépéseket egy harmonikusabb légkör kialakításához, elsősorban a probléma forrását kell felismernünk!
