Ismered a fesztiválok történetét? Mutatjuk az érdekességeket!

Az emberek már az ókor előtt is tánccal, zenével, lakomákkal és szertartásokkal köszöntötték az évszakok változását. A görögök a Kr. e. 6. században Püthói játékokat tartottak Delphoiban Apollón isten tiszteletére, ahol a versengés, a művészet és az ünneplés látványos egységet alkotott.
A középkorban a hasonló események leginkább vásárok, búcsúk és egyházi ünnepek formájában jelentek meg. Ilyenkor a települések megteltek árusokkal, mutatványosokkal, vándorzenészekkel és messziről érkező látogatókkal, így a piactér néhány napra a vidék legizgalmasabb pontjává vált.
A későbbi évszázadokban a helyi hagyományok, szüreti bálok, farsangi felvonulások és majálisok vitték tovább a közös ünneplés szokását. Ezeken az alkalmakon már egyre erősebben megjelent a szórakozás, a tánc és az a felszabadult hangulat, amely később a nyári rendezvények sajátja lett.
A modern értelemben vett fesztiválok kialakulásában nagy szerepet játszottak azok az események, amelyek már nemcsak egyetlen ünnepnapra, hanem teljes programsorozatra épültek. Először főként klasszikus zenei ünnepek, operafesztiválok és városi kulturális rendezvények vonzották a közönséget.
Az 1969-es Woodstock sokak szemében a modern szabadtéri fesztiválkultúra egyik legjelentősebb jelképe lett. Az eseményre több mint 400 000 ember érkezett, és a három napra hirdetett program végül a történelmi pillanattá vált, hiszen nemcsak a zenéről szólt, hanem a popkultúra berobbanásáról is.
A későbbi évtizedekben ezek az események egyre nagyobbak, hosszabbak és szervezettebbek lettek. Megjelentek a sátortáborok, a több helyszínes és egész napos programkínálat, a karszalagok és az a sajátos szabadságérzés, amely miatt sokan évről évre visszatérnek. A középpontba pedig az az érzés került, hogy pár napra belépünk egy külön világba, ahol mi magunk is egy kicsit mások lehetünk.
A 21. századra a fesztiválok sokkal színesebb élménycsomaggá váltak, mint korábban. A koncertek mellett egyre nagyobb szerepet kap a gasztronómia, a film, a színház, a sport, a divat, a kézműveskedés, a családi program, a környezettudatosság és a helyi értékek bemutatása is. Egy jó rendezvény ma már nemcsak estére kínál programot: nappal lehet kóstolni, beszélgetni, alkotni, este pedig jöhet a közös tombolás.
Napjainkra a fesztiválok külön kis világokká váltak, saját hangulattal, szabályokkal, divattal, közösséggel és visszatérő törzsközönséggel. Sokan már nem is kizárólag a fellépők miatt indulnak útnak, hanem azért, hogy néhány napra kiszakadjanak a szürke hétköznapokból és átéljék az igazi nyári életérzést.
A megszokott, zenés rendezvények mellett a világ különböző pontjain egészen más tematikájú fesztiválokba is belecsöppenhetünk, ahol nem feltétlenül a zene áll a középpontban. Ilyen a spanyolországi Buñol városában minden évben megrendezett hatalmas paradicsomdobálás. A világ egyik legismertebb ételcsatája eredetileg helyi mulatságból nőtte ki magát, ma már turisták ezreit vonzza.
Új-Mexikóban rendezik az egyik legnagyobb hőlégballonos fesztivált, amely 1972-ben mindössze 13 ballonnal indult. Ma már színes, különleges formájú ballonok százai emelkednek a levegőbe, és napfelkeltekor az egész égbolt mesekönyvvé változik. A látványosság nemcsak repülésrajongóknak, hanem fotósoknak és családoknak is bakancslistás élmény.
A sár nem mindenhol jelent egyet a bosszúsággal. A dél-koreai Boryeongban ugyanis igazi főszereplő: iszapos csúszdák, sármedencék, játékok és bulik várják a látogatókat Mud Festival-on. A rendezvény eredetileg a helyi kozmetikai célra használt iszap népszerűsítéséből nőtte ki magát, mára pedig az ország egyik legismertebb nyári eseménye lett. A nap végére pedig már senkiről sem lehet megmondani, milyen ruhában érkezett.
A thaiföldi Lopburi városában nem az emberek, hanem a majmok kapják a főszerepet, hiszen gyümölcsökkel, zöldségekkel és édességekkel megrakott asztalokat terítenek nekik a Monkey Buffet Festival-on. A különös ünnep 1989-ben indult, és a helyi makákókat köszönti, amelyeket sokan a város szerencsehozó lakóinak tartanak. Az utóbbi években ugyan a túl nagy majompopuláció gondot is okozott a környéken, de maga a látványosság továbbra is a világ egyik legszokatlanabb eseménye.
Ha meghökkentő nyári eseményt keresünk, akkor a Florida partjainál megrendezett mélytengeri koncert telitalálat, hiszen itt a közönség búvárszemüvegben és pipával hallgatja a víz alá sugárzott zenét. A program nemcsak látványos, hanem természetvédelmi üzenete is van: a korallzátonyok és a tengeri élővilág védelmére hívja fel a figyelmet. Itt tényleg szó szerint elmerülhetünk a hangulatban.
A Távol-Keleten számtalan olyan szokás van, amely számunkra első pillantásra furcsa lehet, a japán Aomori Nebuta Matsuri pedig ezek közül is az egyik leglátványosabb. Minden év augusztusában hatalmas, belülről megvilágított papírlámpás-figurák vonulnak végig az utcákon, miközben dobosok, táncosok és ünneplő tömeg kíséri őket. A harcosokat, mitikus alakokat és legendás jeleneteket ábrázoló építmények miatt az egész város olyan, mintha néhány napra életre kelne egy fényből készült fantáziavilág - írja a Fanny magazin.
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