Te is veszélyben lehetsz – Ezek a személyiségtípusok a nárcisztikusok legfőbb célpontjai

Arról már rengeteget beszéltünk, hogyan viselkednek a nárcisztikusok, milyen velük egy párkapcsolat, hogyan szabadulhatunk meg tőlük, és melyek azok a főbb jellemzőik, amelyek figyelmeztethetnek bennünket. Arról azonban, hogy ők milyen partnerek után kutatnak, még nem sok szó esett. Ha ezek a tulajdonságok igazak rád, te is könnyen egy nárcisztikus áldozatává válhatsz!
A nárcisztikusok vonzódnak azokhoz az egyénekhez, akik hajlamosak felelősséget érezni másokért
– írja Dr. Seth Meyers klinikai pszichológus és párkapcsolati szakértő a Psychology Today-en megjelent cikkében.
Bár nem úgy tűnik, a nárcisztikus személyiség mögött sérülékeny önértékelés áll.
„Egy nárcisztikus alapvetően bizonytalan és fél a tehetetlenségtől, ezért dolgozik olyan keményen azon, hogy felsőbbrendűséget és erőt sugározzon. Mivel a nárcisztikus személy valódi egója törékeny, romantikus partnereire támaszkodik, hogy általuk folyamatosan fontosnak, értékesnek és különlegesnek érezhesse magát” – magyarázza a szakember.
Az érintettek folyamatos megerősítésre szorulnak, ezért vonzódnak azokhoz az emberekhez, akik ösztönszerűen nagy figyelemmel fordulnak mások felé. Az ilyen személyiségek hajlamosak magukra vállalni a párjuk terheit, felelősséget éreznek a partnerük hangulatáért, problémáiért, érzelmeiért. Az odaadás egy darabig romantikának, valódi, mély szerelemnek tűnhet, de ha egy nárcisztikussal élnek kapcsolatban, nagyon hamar kialakul egy gondoskodó és egy gondoskodást fogadó szerepkör közöttük.
Azokban a párkapcsolatokban, amelyekben az egyik fél nárcisztikus jellemzőket hordoz, visszatérő minta, hogy a partner igényei fokozatosan eltűnnek, megsemmisülnek. Dr. Meyers szerint azok az emberek, akik hajlamosak mások szükségleteit a sajátjaik elé helyezni, könnyen a nárcisztikusok prédáivá válnak, mivel ezzel is azt az érzést erősítik bennük, hogy értékesek, különlegesek.
„Mivel a nárcisztikusnak oly sok szükséglete van, egyszerűen nincs elég hely a kapcsolatban ahhoz, hogy a partnernek is saját szükséglete legyen” – írja a pszichológus.
A jó empatikus képesség alapvetően egy pozitív tulajdonság, de egy nárcisztikussal szemben csapdává válhat, hiszen egy mélyen együttérző ember figyel, megértő, visszajelzéseket ad. Mindent, amire egy nárcizmusban szenvedő vágyik.
Könnyen gondolhatnánk, hogy csak a bizonytalanabb személyiségeket képes egy nárcisztikus manipulálni, de a szakember tapasztalatai azt mutatják, hogy igen gyakori, hogy a kiszemelt magabiztos, sikeres, vonzó – csak épp van egy gyenge pontja, amit a nárcisztikus képes kiszúrni és aktiválni.
A nárcisztikus kapcsolat dinamikájának fenntartásához nagyon fontos, hogy a partner ne tudjon könnyen elszakadni. Ebben pedig nagy szerepe van a bűntudatnak. Azok, akik hajlamosak magukat hibáztatni egy-egy konfliktus során, valószínűbb, hogy maradnak akkor is, amikor már érzik, hogy a kapcsolat egészségtelen, és rossz hatással van rájuk. A pszichológus azt is kiemeli, hogy ez azért is fontos tulajdonság a nárcisztikusok számára, mert ezeket a lelkiismeretes embereket könnyebben tudják manipulálni és irányítani is.
Fontos tudatosítani, hogy a felsorolt tulajdonságok egyike sem negatív vagy szégyellnivaló: empátia, gondoskodás, felelősségérzet, érzékenység – mind értékes emberi jellemzők.
Azokban a személyekben, akik romantikus kapcsolatban élnek vagy éltek egy nárcisztikussal, ezen személyiségjegyek és tényezők felidézése szomorúságot vagy akár önvádat is kiválthat. [...] Soha nem szabad magukat hibáztatniuk azért, mert egy nárcisztikus személlyel kerültek kapcsolatba, hiszen a nárcisztikus személyiségek számító természetének megfelelően bármely kapcsolat kezdetén kiválóan veszik magukra és mutatják be hamis énjüket.
– figyelmeztet a pszichológus.
Az alábbi videóból megismerheted a nárcisztikus személyiség 5 tipikus jellemzőjét:
