Balázs Andi merész karrierváltás előtt áll

Balázs Andi számára a színészet mellett egyre fontosabb szerepet kap a gyerekek lelki támogatása.

Balázs Andi jövőre fog diplomázni (Fotó: Györfi-Forgács Bea)

Balázs Andi színészet mellett tanul tovább

A színésznő jelenleg drámainstruktornak tanul, de már most tudja, hogy a diploma megszerzése után sem áll meg: szeretné folytatni tanulmányait, és a gyerekpszichológia felé venné az irányt.

Jövőre diplomázok drámainstruktorként, és utána szeretném folytatni a tanulást. Gyerekpszichológiát szeretnék tanulni, ez a következő célom

– kezdte a Borsnak Balázs Andi.

Tanulmányai középpontjában jelenleg is az iskolai bántalmazás áll.

„A szakdolgozatomat is a bullying témájából írom, és az iskolai feldolgozó monodrámámat is erről szeretném elkészíteni. A célom az, hogy ezzel iskolákba járhassak rendhagyó osztályfőnöki órákat tartani.”

Balázs Andi szerint minden gyermeknek tudnia kell, hogy nincs egyedül.

„Mindig azt mondom nekik, hogy segítség mindig van, csak meg kell találni azt az embert, aki tud segíteni. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy meg kell tanulni megfogalmazni, mi a probléma, mert sokszor még ezt sem tudják.”

Balázs Andi több díjat is kapott az utóbbi időben (Fotó: Györfi-Forgács Bea)

Balázs Andi Bodrogi Gyula társaságában vett át díjat

Balázs Andi számára a következő egy év igen mozgalmas lesz.

„Most kezdem a következő szemesztereimet, már csak kettő van hátra. A második gyakorlatilag már a szakdolgozatról és a monodráma létrehozásáról szól, úgyhogy remélem, jövő ilyenkor már diplomás ember leszek. Mindenképpen ebben a témában szeretnék továbbhaladni, és valamilyen módon segíteni a gyerekeknek.”

Nem könnyű 25 előadás mellett beadandókat írni, könyveket olvasni és tanulni, de azt érzem, hogy megéri. Ha csak egyetlen gyereknek tudnék segíteni egy évben, már annak is örülnék, de hála Istennek, ennél sokkal többnek tudok. Nagyon boldoggá tesz, hogy beszélgetnek velem és megbíznak bennem.

Mindeközben a színházi sikerek sem kerülik el Andit, az elmúlt időben kétszer is kitüntették a Karinthy Színházban.

„Örökös tag lettem, és az évad színésznője díjat is én kaptam a színházban. Bodrogi Gyuszi bácsival együtt vehettem át az elismerést, ami óriási boldogság számomra. Izgatottan várom a következő évadot is! Már tudom, milyen bemutatóim leszne, közben mehetek a gyerekekhez tanítani, és ez óriási öröm. Igyekszem úgy alakítani az életemet, hogy mindenben benne lehessen a szívem-lelkem, mert számomra ez a legfontosabb.”