Közeledik a nyári hűtlenségi hullám: a szakértő szerint erre figyelj, hogy te ne legyél az áldozata

A nyári hónapokban kiakadnak a hűtlenségi mutatók. Magasabb a hőmérséklet, több a kísértés, több a lehetőség új ismeretségeket kötni. Sok párkapcsolat kerül válsághelyzetbe, de ha tudod, mire kell figyelnetek a pároddal, számotokra nem jelenthet veszélyt ez a minden szempontból forró időszak!

Hűtlenségi hullám: így élheti túl a kapcsolat a félrelépések szezonját.

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Nyáron megnő a félrelépések száma.

Nem a fokozott szexuális vágy jelenti a problémát.

Így kerülhető el a hűtlenség.

Miért nő a hűtlenségek száma nyáron?

Egyrészt az életmódunkból fakadóan. A meleg hónapokban elkezdünk sűrűbben eljárni otthonról. Több időt töltünk emberek között, több szocializációra vágyunk, és az erre való lehetőségeink száma is megnő. Nyaralások, fesztiválok, szabadtéri rendezvények, koncertek, és még sorolhatnánk. A gyakoribb társas érintkezés mellett az alkoholfogyasztás és nem utolsósorban a lenge ruházat is növeli a szexuális vágyat és a kísértést is. Azonban a valódi gondot nem a megnövekedett nemi vágy jelenti, hanem az, ha ezzel a párkapcsolat nem tud lépést tartani.

Intimitáshiány a párkapcsolatban

Egy gyakran előforduló helyzet, hogy bizonyos időszakokban – vagy akár általánosságban – a pár egyik felének nagyobb igénye van az intimitásra, mint a másiknak. Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach szerint ez természetes, de ha az érintettek nem kommunikálnak róla, abból idővel komoly párkapcsolati problémák adódhatnak.

Ha a párok nem beszélnek a vágyaikról és az esetleges elégedetlenségükről, annak akár félrelépés, hűtlenség is lehet a következménye

– figyelmeztet a szakértő.

Adrienn szerint sok párnál tapasztalható, hogy inkább alkalmazkodnak, elhallgatják a frusztrációjukat, vagy abban reménykednek, hogy a probléma idővel megoldódik. De az intimitáshiányból fakadó gondok hosszú távon mindig eltávolodáshoz vezetnek, ha az egyik fél elégedetlenségként éli meg azokat.

Hogyan előzhető meg a hűtlenség, a félrelépés?

Így előzhető meg az intimitáshiányból fakadó félrelépés.

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A legerősebb védőfaktor a hűtlenség ellen a kommunikáció.

„Elengedhetetlen, hogy a párok merjenek beszélni az igényeikről és a nehézségeikről egyaránt. Ha valaki úgy érzi, több közelségre vagy intimitásra vágyik, azt meg kell fogalmaznia a párjának is” – a coach szerint a lényeg, hogy ezt a pár elégedetlen fele ne vádló hangnemben, a másikat hibáztatva tegye. Inkább úgy tekintsen rá, mint egy közös problémára, hiszen a cél is közös.