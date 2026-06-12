Közeledik a nyári hűtlenségi hullám: a szakértő szerint erre figyelj, hogy te ne legyél az áldozata

A nyári hónapokban kiakadnak a hűtlenségi mutatók. Magasabb a hőmérséklet, több a kísértés, több a lehetőség új ismeretségeket kötni. Sok párkapcsolat kerül válsághelyzetbe, de ha tudod, mire kell figyelnetek a pároddal, számotokra nem jelenthet veszélyt ez a minden szempontból forró időszak!
Egyrészt az életmódunkból fakadóan. A meleg hónapokban elkezdünk sűrűbben eljárni otthonról. Több időt töltünk emberek között, több szocializációra vágyunk, és az erre való lehetőségeink száma is megnő. Nyaralások, fesztiválok, szabadtéri rendezvények, koncertek, és még sorolhatnánk. A gyakoribb társas érintkezés mellett az alkoholfogyasztás és nem utolsósorban a lenge ruházat is növeli a szexuális vágyat és a kísértést is. Azonban a valódi gondot nem a megnövekedett nemi vágy jelenti, hanem az, ha ezzel a párkapcsolat nem tud lépést tartani.
Egy gyakran előforduló helyzet, hogy bizonyos időszakokban – vagy akár általánosságban – a pár egyik felének nagyobb igénye van az intimitásra, mint a másiknak. Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach szerint ez természetes, de ha az érintettek nem kommunikálnak róla, abból idővel komoly párkapcsolati problémák adódhatnak.
Ha a párok nem beszélnek a vágyaikról és az esetleges elégedetlenségükről, annak akár félrelépés, hűtlenség is lehet a következménye
– figyelmeztet a szakértő.
Adrienn szerint sok párnál tapasztalható, hogy inkább alkalmazkodnak, elhallgatják a frusztrációjukat, vagy abban reménykednek, hogy a probléma idővel megoldódik. De az intimitáshiányból fakadó gondok hosszú távon mindig eltávolodáshoz vezetnek, ha az egyik fél elégedetlenségként éli meg azokat.
A legerősebb védőfaktor a hűtlenség ellen a kommunikáció.
„Elengedhetetlen, hogy a párok merjenek beszélni az igényeikről és a nehézségeikről egyaránt. Ha valaki úgy érzi, több közelségre vagy intimitásra vágyik, azt meg kell fogalmaznia a párjának is” – a coach szerint a lényeg, hogy ezt a pár elégedetlen fele ne vádló hangnemben, a másikat hibáztatva tegye. Inkább úgy tekintsen rá, mint egy közös problémára, hiszen a cél is közös.
Fontos, hogy a párok rendszeresen és tudatosan szakítsanak időt a kapcsolódásra. Ez lehet egy közös program, beszélgetés, egyszerű érintés vagy a szexuális élet bármilyen formában történő ápolása.
Hallgasd meg a következő videóra kattintva a pszichoterapeuta gondolatait a szexuális vágyakról és a hűtlenségről:
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