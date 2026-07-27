Családfakutatás leplezte le az igazságot: ezért üzentek a szellemek Annának, miután beleszeretett Márkba

Anna és Márk kapcsolatában furcsa testi tünetek és félelmek jelentek meg, amelyek Márk családi múltjához kötődtek.

A családfakutatás során generációkon át ismétlődő veszteségek és hasonló sorsminták rajzolódtak ki.

Egy spirituális segítő szerint Anna nem a párja karmáját vette át, hanem átmenetileg ráhangolódott a feldolgozatlan családi terheire.

A történet tanulsága: mély kapcsolatban is fontos megőrizni a saját határainkat, és nem magunkra venni a másik terheit.

Mit jelent egyáltalán a karmaátvétel, és valóban megtörténhet két, egymáshoz szorosan kötődő ember között? Anna eleinte nem értette, miért kezd olyan érzéseket, testi tüneteket és félelmeket átélni, amelyek teljesen idegenek voltak tőle. Később azonban kiderült, hogy mindez egyértelműen összefügg Márk családjának a múltjával.

Létezik a karmaátvétel egy szerelmespár között? (illusztráció)

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A nagy szerelem megtalálása után kezdődtek a különös jelenségek – karmaátvétel állhat a háttérben?

Anna és Márk egy online társkeresőn klikkelt egymásra, és már az első találkozásukon úgy érezték, mintha ezer éve ismernék egymást. Néhány hónap alatt olyan mély bizalom alakult ki közöttük, amilyet korábban egyikük sem tudott elképzelni. Számtalanszor előfordult, hogy egyszerre gondoltak ugyanarra, hasonló álmokról számoltak be reggelente, és egymás hangulatát is megérezték akkor, amikor nem voltak fizikailag együtt. Anna az együttléteik után néha egyfajta különös lebegést tapasztalt. Úgy fogalmazott: mintha rövid időre eltűnt volna az idő és mindenfajta személyes határ közte és Márk között. A kapcsolatuk elmélyülésével azonban nemcsak a rózsaszín ködöt tapasztalták meg, hanem furcsa változásoknak is tanúi lettek.

Márkot évek óta visszatérő mellkasi szorítás gyötörte, amely általában minden ősszel felerősödött. Többször is kivizsgálták, de nem találtak semmilyen szervi elváltozást. Anna mellett viszont a panaszai váratlanul megszűntek. Néhány héttel később, egy októberi hajnalon viszont Anna ébredt arra, hogy alig kap levegőt.

Nemcsak a fájdalom költözött át hozzá

Anna megijedt, és természetesen orvoshoz fordult, de nála sem mutattak ki semmilyen betegséget. A rosszullétek bizarr módon az őszi időszakban jelentkeztek, pontosan akkor, amikor korábban Márk tünetei nyilvánultak meg erőteljesen. Ám nem ez volt az egyetlen furcsa változás. Anna egyre erősebben elkezdett rettegni attól, hogy elveszíti a férfit. Ha Márk néhány percet késett, már balesetre vagy valamilyen katasztrófára gondolt. Egyik éjjel egy fekete ruhás nőről álmodott, aki egy folyó partján állt, és többször elismételte ugyanazt:

Akit igazán szeretsz, azt elveszíted.

Anna családjában szerencsére nem történtek emlékezetes tragédiák, és korábban soha nem küzdött elhagyástól való félelemmel. Márknak azonban ismerős volt a mondat, amit a párja az álma után megosztott vele: gyermekkorában többször hallotta ezt az anyai felmenők szájából.