Saját otthonában késelték halálra a négygyermekes édesanyát – egy 70 éves nőt tartóztattak le

Gyilkossággal vádoltak meg egy nőt, aki közeli szomszédja volt annak a négygyermekes brit édesanyának, akit franciaországi otthonában késeltek halálra. A hivatalosan egyelőre meg nem nevezett, 70 éves gyanúsított a feltételezések szerint 2025 áprilisában meggyilkolta a 65 éves Karen Cartert a Dordogne megyében található Trémolat településen.
Jacques-Édouard Andrault ügyész közölte, hogy a gyanúsítottat őrizetbe vették, és előre kitervelt emberölés gyanújával folyik ellene eljárás. A bűncselekményért akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiszabhatnak.
Az ügyben korábban felmerült, hogy az egyedül élő Karen Carter egy, a szerelmi életével összefüggő viszály áldozata lehetett. Karen éppen válófélben volt Dél-Afrikában élő férjétől, a most 66 éves Alan Cartertől, miközben kapcsolatot ápolt a 75 éves Jean-François Guerrier-vel, egy nyugdíjas vezetővel, aki franciaországi otthona közelében lakott.
A kapcsolat több emberben is ellenérzéseket váltott ki, köztük a most 70 éves Marie-Laure Autefort-ban és egy másik közeli szomszédban. Guerrier-t és Autefort-t a gyilkosság után őrizetbe vették, később azonban vádemelés nélkül szabadon engedték őket.
Autefort testvére, Philippe Monribot megerősítette, hogy nővére szerelmes volt Guerrier-be, és mélyen megviselte a férfi és Carter kapcsolata. Ugyanakkor képtelenségnek tartja azt a feltételezést, hogy nővére képes lett volna megölni valakit.
Ez egy katasztrófa. A rendőrség már a nyomozás elején hibázott, és ha az ember rögtön az elején rossz irányba indul el, utána nagyon nehéz helyrehozni a dolgokat
– mondta.
Guerrier azon a napon, amikor Karen Carter meghalt, borkóstolót rendezett, majd később autóval követte a nőt az otthonához. Amikor odaért, vértócsában fekve találta Cartert. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét, és a helyszínen halottnak nyilvánították.
Guerrier először azt mondta, azért kezdett aggódni, mert szerelme nem hívta fel telefonon, miután hazaért. Carter otthona mindössze tízperces útra volt az övétől. A kiszivárgott kihallgatási jegyzőkönyvek szerint Guerrier később azt mondta a rendőröknek, hogy azért ment Karenhez, hogy nála töltse az éjszakát.
Guerrier volt az is, aki arra kérte a nyomozókat, hogy vizsgálják meg Marie-Laure Autefort esetleges érintettségét. Guerrier vallomása nyomán Autefort-t őrizetbe vették, a nő azonban a beszámolók szerint alibivel igazolta magát, és határozottan tagadta, hogy bármi köze lenne a bűncselekményhez. Autefort és Guerrier egyaránt DNS-mintát adott a rendőrségnek, csakúgy, mint Guerrier borkóstolójának mintegy 15 vendége.
Egyikük DNS-e sem egyezett a helyszínen talált igazságügyi szakértői bizonyítékokkal. A gyilkosságnak látszólag egyetlen szemtanúja volt: Carter Haku nevű kiskutyája, amely mindvégig a nő autójában maradt.
Az ügyész megerősítette, hogy a most gyilkossággal megvádolt nőt először április 30-án vették őrizetbe – ugyanazon a napon, amikor Marie-Laure Autefort-t is elfogták. Az ügyész elmondása szerint a gyanúsított Karen Carter közeli szomszédja volt, és jól ismerte az áldozatot.
Jacques-Édouard Andrault közölte, hogy a 70 éves nőt július 2-án hivatalosan is megvádolták előre kitervelt emberöléssel, életkorára tekintettel azonban jelenleg bírói felügyelet alatt áll. Ez azt jelenti, hogy nem kell börtönben tartózkodnia, ugyanakkor a hatóságok folyamatos felügyelete alatt áll – írja a Mirror.
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