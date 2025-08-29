Megcsalt a párod? Így birkózz meg a kegyetlen fájdalommal

A legtöbben egyáltalán nem számítanak arra, hogy szembesülniük kell partnerük hűtlenségével, amikor azonban jön egy nem várt SMS vagy egy titokzatos hívás, minden értelmet nyer: a munkára való hivatkozás vagy a fizikai és érzelmi távolságtartás. Ilyenkor biztosan egyből akarod tudni, hogy miért vert át az az ember, akire az életedet is rá merted volna bízni, erre azonban ritkán van egyértelmű válasz. A megcsalásnak ugyanis számos oka lehet.

Egy felmérés szerint a legtöbb megcsalást Európában a dán férjek követik el.

Fotó: Witthaya Prasongsin / GettyImages

Így birkózz meg a fájdalommal, ha nem látod a kiutat megcsalás után

Ha szerelmed félrelépett, annak ezer oka lehet, egy azonban biztos, az eset után számtalan különböző érzéssel kell majd megküzdened, és elgondolkoznod azon, merre tovább. Vajon a köztetek lévő kötelék legyőzi az akadályt, és fogsz tudni ezek után is bízni a párodban? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához idő kell, a következő tippek viszont segítenek a feldolgozásban és abban, hogy rálelj a helyes útra.

Fogadd el, és éld meg az érzéseidet, ne fojtsd magadba őket

Ilyenkor számtalan negatív érzelem kavaroghat benned, a félelem, a fájdalom, a zavarodottság, ezért egy ideig egy érzelmi hullámvasúton érezheted magad, amiről időbe telik majd leszállni. Ennek ellenére nyugodtan éld meg a benned kavargó vihart, hiszen minden, amit együtt felépítettek, megváltozott, te pedig természetesen gyászolsz.

Bátran kérj segítséget, legyen lelki támaszod

A megcsalás után úgy érezheted, hogy teljesen magadra maradtál, pedig ez biztosan nem így van. Ne szégyelld, ami veled megtörtént, hiszen nem te vagy az egyedüli a földkerekségen. Bátran fordulj szeretteidhez támogatásért, akik egy szó nélkül a segítségedre sietnek majd, és kisírhatod magad a vállukon.

A megcsalás egyik legalapvetőbb jele lehet, ha valaki rejtegeti a telefonját a partnere elől.

Fotó: SimpleImages / GettyImages

Ne hibáztass senkit, se magadat, se a párodat

Amikor kiderül, hogy a párod megcsalt, természetes reakció, hogy az okokat keresve egyből hibáztatni kezdjük a másikat, vagy saját magunkat. Ez azonban semmin sem változtat, sőt önsajnálathoz vagy önmarcangoláshoz vezet, amivel tovább terheled a lelkedet, és még pocsékabbul fogod érezni magad.

Kerüld a bosszút, mert valójában csak magadnak ártasz

Az árulás dühkitöréseket válthat ki, ilyenkor pedig az lehet az első gondolatod, hogy valamilyen módon visszavágsz a másiknak. Bár a bosszú átmenetileg elégedettség érzésével tölthet el, viszont ebben a felfokozott érzelmi állapotban tarthat ahelyett, hogy a túllépésre koncentrálnál.