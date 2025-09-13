5 biztos jel, amiből tudhatod, hogy megcsal a párod

Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 19:15
Egy like, egy beszélgetés, egy csók, kinek mit jelent a megcsalás, az már szubjektív. Feltárunk 5 jelet, ami arra utalhat, hogy a párod bizony megcsal!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Folytathatunk struccpolitikát, és dughatjuk a fejünket a homokba, ha felmerül bennünk a hűtlenség kérdése a párunkkal kapcsolatban. Most összegyűjtöttünk 5 intő jelet, ami arra utalhat, hogy a hűtlenség árnyéka vetül a párkapcsolatodra. Vajon van okod gyanakodni? 5 jel, hogy a párod megcsal! Lássuk! 

Egy pár telefonozik a nő féltékenyen néz mert attól tart hogy megcsalja a párja.
A megcsalás egyre több kapcsolatban fordul elő. Mutatjuk a biztos jeleit. 
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Mi az az 5 jel, amiből tudhatod, hogy a párod megcsal?

Végignéztük a nagy sztárpárok válását. Ott van például Brad Pitt és Jennifer Aniston, akik köztudottan a férfi Angelina Jolie-val való titkos kapcsolata miatt mentek szét. Talán úgy gondoljuk, nehezebb a megcsalás feldolgozása, ha az publikusan történik, de ugyan olyan mély sebet tud okozni az ilyesfajta árulás egy civil kapcsolatban is. 

Érzelmi és fizikai megcsalás

Minden párkapcsolat más. Minden ember különböző, és a megcsalás fogalma mindenkinek mást jelent. Érdemes már a kapcsolat elején letisztázni, hogy kinek, hol a határ, ha megcsalásról van szó. Elég egy meghitt beszélgetés, vagy már fizikai kontaktust értünk megcsalás alatt? Esetleg, a közösségi médiában egy bizonyos személy követése, vagy akár egy like jel már túl megy a megcsalás határán? A szükségletek közlése, mindkét fél feladata. Nem találhatja ki a másik, hogy mi jár a fejünkben. Ezért akkor tiszta a kép, ha ezeket a határokat már a kapcsolat elején meghúzzuk. 

Lássuk, milyen jelek utalhatnak arra, hogy a párunk tilosban jár a hátunk mögött! 

1. Telefonozási szokások megváltozása 

Korábban nem zavarta, ha az ő telefonjáról raktok be zenét, de most hirtelen nem osztja meg veled a feloldó kódot. 

Mindig magával hordja a telefonját, még a WC-re is elviszi, és azt mondja, csak TikTokozik. Több mint gyanús

2. Ideges, ha kérdéseket teszel fel

A magánszféra hirtelen nagyon fontos lesz számára, „miért kérdezgetsz ennyit”, „nem bízol bennem”, és hasonló reakciók, néhány ártatlan érdeklődő kérdésre. Eddig megosztotta veled a terveit, hogy hova megy, most viszont homályos válaszokat ad. Ha a párod kizár az életéből, az intő jel! 

Egy telefonozó férfira gyanakszik a párja, hogy megcsalja
Jó pár árulkódó jel van, hogy a másik félrelép. 
Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

3. Szokatlanul kedves lesz 

Ha a párod megcsal, nem szokatlan viselkedés, hogy hirtelen – a bűntudat miatt – szokatlanul kedves lesz veled. Többet bújik hozzád, te kerülsz előtérbe a közös együtt töltött idők alkalmával. Lehet, hogy ez az újonnan jött rajongás, de valószínű, hogy csak amiatt történik, mert megpróbál kiengesztelni az árulásért. 

4. Különös eltűnések

Eddig akkor hívhattad, amikor épp szeretted volna, de most valahogy távolságtartóbb és nehezen elérhető. Órákig nem válaszol az üzenetekre, és ha távol vagytok egymástól, úgy érezheted, mintha más világban élnétek. Jönnek a szokásos kifogások, „lemerültem”, „nem volt térerő”, egyre több a kifogás, mint a figyelem. 

5. Megérzés

Az intuíció (legtöbbször) nem hazudik. Ha a kapcsolat energiáiban változást érzékelsz és erre nem találod a magyarázatot, akkor lehetséges, hogy a tudatalatti éned súg neked, hogy bizony valami nincs rendben. Megváltozott a kapcsolatotok dinamikája. 

Mit tehetsz, ha azt gyanítod, hogy a párod megcsal

A kommunikáció a kulcs. Ha úgy érzed, távolodtok, üljetek le, beszéljétek át a problémát. Megpróbálhatsz menekülni, de ezzel csak odázod a problémát és időt, energiát pazarolsz. Amennyiben a párod nem zárkózik el, nyitott és keresi a megoldást, az egy jó jel, neked annyi a dolgod, hogy figyeled a reakciókat. Ha a kapcsolat nem áll helyre, érdemes párterápiás szakember segítségét kérni. 

Mindenki hordoz sebeket és gyakran akaratlanul is rabjai leszünk sötét gondolatoknak. A cikkben felsorolt szempontok nem kőbe vésett jelek, hanem nézőpontok, melyek segíthetnek tisztábban látni. Egy-egy gyanús viselkedés mögött nem feltétlen a megcsalás áll, viszont a saját lelki egészséged érdekében nem érdemes a problémákat a szőnyeg alá söpörni. 

Az alábbi videó bemutatja, hogy milyen red flagekre figyelj:

