Aki egyszer megcsalt, újra megteszi? Itt az őszinte válasz a hűtlenség legnagyobb kérdésére

Amikor valaki szembesül a hűtlenséggel, rengeteg érzés kavarog benne egyszerre. Csalódás, bánat, düh és a megkerülhetetlen bizalmatlanság, amit a megcsalás fájdalmas helyzete szül. Ilyenkor mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon mit jelenthet ez rá, a párjára, a kapcsolatukra nézve, és hogy vajon megtörténhet-e újra? A válasz nem egyszerű, de ha jól átgondolod a legfontosabb tényezőket, tudhatod, mire számíthatsz a hűtlen partnertől.
A hűtlenség mögött számos tényező is állhat. A legtöbb felmérés szerint, a megcsalás fő okai a következők:
Rengeteg partner reménykedik abban, hogy a hűtlen partner megcsalás után képes megváltozni. Ehhez azonban elsősorban arra van szükség, hogy a csalfa fél megbánja tettét, érezzen bűntudatot. Ha ez nincs meg, nem valószínű, hogy később is hűségesebb lesz hozzánk. A bűntudat viszont önmagában még nem garancia a tartós változásra.
Megfelelő partner
Néha csak a megfelelő partner megtalálása hoz tartóst változást egy hűtlen férfi vagy nő személyiségén, de a szenvedély, még ekkor is kockázatot jelenthet.
Házasság
Sokak számára a házasság új fejezetet jelenthet. Egy teljesen tiszta lapot, ahol komolyabb súlya van egy afférnak.
Érett személyiség
Ahogy az ember fejlődik, érik fejben, úgy változik az értékrendje is. Kialakulhat egy komolyabb elköteleződés a hűség iránt.
Ha te is hűtlenség áldozata vagy és azon töröd a fejed, hogy túlélheti-e a kapcsolat ezt a törést, fontos, hogy alaposan mérlegeld a helyzetet és azt, te készen állsz-e a megbocsátásra, továbblépésre.
A hűtlenség után is lehetséges a folytatás, de csak akkor, ha őszinte és nyílt alapokra építkeztek – még akkor is, ha ez sokszor fájdalmas pillanatokba kerül. Őszintén beszélgetnetek kell a történtekről, arról, mi vezetett el idáig. Alakítsatok ki új szabályokat, adjatok új keretet a kapcsolatotoknak, hogy megerősödhessen! A változást semmi sem garantálja, kizárólag a ti elkötelezettségetek egymás iránt.
Az alábbi videó segíthet feldolgozni a hűtlenség élményét:
Olvasd el a további tartalmakat a megcsalás témakörében:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.