Aki egyszer megcsalt, újra megteszi? Itt az őszinte válasz a hűtlenség legnagyobb kérdésére

Amikor valaki szembesül a hűtlenséggel, rengeteg érzés kavarog benne egyszerre. Csalódás, bánat, düh és a megkerülhetetlen bizalmatlanság, amit a megcsalás fájdalmas helyzete szül. Ilyenkor mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon mit jelenthet ez rá, a párjára, a kapcsolatukra nézve, és hogy vajon megtörténhet-e újra? A válasz nem egyszerű, de ha jól átgondolod a legfontosabb tényezőket, tudhatod, mire számíthatsz a hűtlen partnertől.

Megcsalás: létezik változás a hűtlenség után?

Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

Egy megcsalás nem kell, hogy a kapcsolat végét jelentse, de komoly önismereti és párkapcsolati munkát igényel.

Érdemes a hűtlenség okát megkeresni.

A változás nem garantált, de közösen sokat tehettek érte.

A legfontosabb, hogy az újrakezdés őszinte alapokra épüljön.

A megcsalás leggyakoribb okai:

A hűtlenség mögött számos tényező is állhat. A legtöbb felmérés szerint, a megcsalás fő okai a következők:

Harag (indulatból elkövetett hűtlenség) Nemi vágy (testi kielégülés) Szeretetéhség (az érzelmi kapcsolódás hiánya) Elhanyagolás (ha a partner nem figyel, nem törődik eléggé) Elköteleződés hiánya (ha a csalfa fél nem érzi kötelességének a hűséget) Váratlan helyzet (a felkínálkozó lehetőség és a környezet befolyása) Alacsony önbecsülés (az önbizalom erősítése érdekében) Izgalom, változatosság (amikor a hűtlen fél egyszerűen új élményekre vágyik)

Megcsalás után: van esély a változásra?

Rengeteg partner reménykedik abban, hogy a hűtlen partner megcsalás után képes megváltozni. Ehhez azonban elsősorban arra van szükség, hogy a csalfa fél megbánja tettét, érezzen bűntudatot. Ha ez nincs meg, nem valószínű, hogy később is hűségesebb lesz hozzánk. A bűntudat viszont önmagában még nem garancia a tartós változásra.

Mi segíthet?

Megfelelő partner

Néha csak a megfelelő partner megtalálása hoz tartóst változást egy hűtlen férfi vagy nő személyiségén, de a szenvedély, még ekkor is kockázatot jelenthet.

Házasság

Sokak számára a házasság új fejezetet jelenthet. Egy teljesen tiszta lapot, ahol komolyabb súlya van egy afférnak.

Érett személyiség

Ahogy az ember fejlődik, érik fejben, úgy változik az értékrendje is. Kialakulhat egy komolyabb elköteleződés a hűség iránt.