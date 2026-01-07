Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Attila, Ramóna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Aki egyszer megcsalt, újra megteszi? Itt az őszinte válasz a hűtlenség legnagyobb kérdésére

párkapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 20:45
Hűség és hűtlenségújrakezdésmegcsalás
Kevés dolog jár olyan fájdalommal egy párkapcsolatban, mint a félrelépés. De vajon képes megváltozni az, aki egyszer már hűtlen volt a társához? Nézzük, mi vár rád, ha maradsz a megcsalás után is!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Amikor valaki szembesül a hűtlenséggel, rengeteg érzés kavarog benne egyszerre. Csalódás, bánat, düh és a megkerülhetetlen bizalmatlanság, amit a megcsalás fájdalmas helyzete szül. Ilyenkor mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon mit jelenthet ez rá, a párjára, a kapcsolatukra nézve, és hogy vajon megtörténhet-e újra? A válasz nem egyszerű, de ha jól átgondolod a legfontosabb tényezőket, tudhatod, mire számíthatsz a hűtlen partnertől.

Megcsalást átélt férfi fekszik az ágyban.
Megcsalás: létezik változás a hűtlenség után? 
Fotó: Melnikov Dmitriy / Shutterstock 
  • Egy megcsalás nem kell, hogy a kapcsolat végét jelentse, de komoly önismereti és párkapcsolati munkát igényel.
  • Érdemes a hűtlenség okát megkeresni.
  • A változás nem garantált, de közösen sokat tehettek érte.
  • A legfontosabb, hogy az újrakezdés őszinte alapokra épüljön. 

A megcsalás leggyakoribb okai:

A hűtlenség mögött számos tényező is állhat. A legtöbb felmérés szerint, a megcsalás fő okai a következők:

  1. Harag (indulatból elkövetett hűtlenség)
  2. Nemi vágy (testi kielégülés)
  3. Szeretetéhség (az érzelmi kapcsolódás hiánya)
  4. Elhanyagolás (ha a partner nem figyel, nem törődik eléggé)
  5. Elköteleződés hiánya (ha a csalfa fél nem érzi kötelességének a hűséget)
  6. Váratlan helyzet (a felkínálkozó lehetőség és a környezet befolyása)
  7. Alacsony önbecsülés (az önbizalom erősítése érdekében)
  8. Izgalom, változatosság (amikor a hűtlen fél egyszerűen új élményekre vágyik)

Megcsalás után: van esély a változásra?

Rengeteg partner reménykedik abban, hogy a hűtlen partner megcsalás után képes megváltozni. Ehhez azonban elsősorban arra van szükség, hogy a csalfa fél megbánja tettét, érezzen bűntudatot. Ha ez nincs meg, nem valószínű, hogy később is hűségesebb lesz hozzánk. A bűntudat viszont önmagában még nem garancia a tartós változásra.

Mi segíthet?

Megfelelő partner

Néha csak a megfelelő partner megtalálása hoz tartóst változást egy hűtlen férfi vagy nő személyiségén, de a szenvedély, még ekkor is kockázatot jelenthet.

Házasság

Sokak számára a házasság új fejezetet jelenthet. Egy teljesen tiszta lapot, ahol komolyabb súlya van egy afférnak.

Érett személyiség

Ahogy az ember fejlődik, érik fejben, úgy változik az értékrendje is. Kialakulhat egy komolyabb elköteleződés a hűség iránt.

Hogyan dönts, ha megcsaltak?

Megcsalás után veszekedő pár.
Elsősorban mérlegelned kell a hűtlenség után: nehéz időszak elé néztek a pároddal.
Fotó: PeopleImages / Shutterstock 

Ha te is hűtlenség áldozata vagy és azon töröd a fejed, hogy túlélheti-e a kapcsolat ezt a törést, fontos, hogy alaposan mérlegeld a helyzetet és azt, te készen állsz-e a megbocsátásra, továbblépésre.

A hűtlenség után is lehetséges a folytatás, de csak akkor, ha őszinte és nyílt alapokra építkeztek – még akkor is, ha ez sokszor fájdalmas pillanatokba kerül. Őszintén beszélgetnetek kell a történtekről, arról, mi vezetett el idáig. Alakítsatok ki új szabályokat, adjatok új keretet a kapcsolatotoknak, hogy megerősödhessen! A változást semmi sem garantálja, kizárólag a ti elkötelezettségetek egymás iránt.

Az alábbi videó segíthet feldolgozni a hűtlenség élményét:

Olvasd el a további tartalmakat a megcsalás témakörében:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu