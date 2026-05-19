Scherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szexhiány miatt eltávolodott pár az ágyban fekve.

A kevés együttlét tényleg megölheti a kapcsolatot? A szakértő elárulta, mi a teendő, ha eltűnik a vágy

intimitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 21:15
intimitás hiányszexuális együttlétszexnemi élet
Úgy érzed, kihűlt a hitvesi ágy? A párkapcsolati szakértő szerint létezik egy egyszerű, de annál hatékonyabb módszer, amely segíthet a pároknak leküzdeni a szexhiányt. Mutatjuk, hogyan csempészhetitek vissza az intimitást a kapcsolatotokba, mielőtt a problémák elhatalmasodnának rajtatok!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Kihűlt a hitvesi ágy? Azon tanakodsz, lehet-e boldog egy kapcsolat, amely szexhiányban szenved? Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach szerint itt nem egyszerűen arról van szó, hogy eltűnt a vágy. Elárulta, hogyan forrósíthatjátok fel újra a kapcsolatot.

Szexhiány miatt egymásnak háttal fekvő pár az ágyban.
Szexhiány: működhet a kapcsolat intimitás nélkül? A szakértő válaszol. Fotó: StockPhotoDirectors / shutterstock
  • Működhet egy kapcsolat szex nélkül?
  • A vágykülönbség szerepe a konfliktusokban.
  • A kommunikáció szerepe az intimitásban.
  • Hogyan hozható vissza a vágy?

Szexhiány: működhet egy kapcsolat szex nélkül?

A szakértő szerint igen – De csak bizonyos feltételek mellett.

„Ha mindkét fél számára valóban rendben van, és ez azt jelenti, hogy két azonos vérmérsékletű emberről van szó – például mindkettőjüknek alacsonyabb a szexuális vágya –, akkor működhet” – mondja Heleter Adrienn életút- és párkapcsolati coach. Adrienn hozzátette, hogy abban az esetben, ha az egyik fél már alkalmazkodik, miközben a saját igényei háttérbe szorulnak, az már komoly problémákhoz vezethet a kapcsolatban:

„Ha az egyik fél folyamatosan lemond, alkalmazkodik, nyel, az nem nevezhető egészséges párkapcsolati működésnek. Az inkább egy túlélés. A test pedig előbb-utóbb jelez – frusztrációval, haraggal és/vagy bezárkózással” – figyelmeztet a szakértő.

Miért nincs szex a kapcsolatban? Vágyhiány vagy vágykülönbség?

Adrienn szerint rengeteg pár félreérti a helyzetét:

„Sok párnál nem a vágy hiánya okozza a feszültséget, hanem a vágy különbözősége. Ez egy kiemelten fontos dolog, amiről nagyon ritkán beszélnek az emberek” – Adrienn hangsúlyozza, hogy ez egy természetes jelenség. – „Ez nem egy rossz vagy szégyenletes dolog. Egyszerűen van, aki úgy van bekötve, hogy több vagy kevesebb szexualitásra van szüksége.”

Mi a megoldás a szexhiányra?

A szexhiány megoldásának kulcsa mindig a kommunikációval kezdődik.

„Nagyon fontos, hogy közöljük a másikkal az igényeinket, beszéljünk a felmerülő problémákról. Például:

Tudom, hogy neked több intimitásra lenne szükséged, de én ezt most nem tudom megadni – mit tudunk közösen kitalálni, hogy ezt az időszakot átvészeljük?

A szakértő szerint, ha ez elmarad, annak súlyos következményei lehetnek:

„Ha nincs kommunikáció, nem beszélnek a párok az elégedetlenségükről, vagy vágyaikról, annak sokszor egy félrelépés lesz a végeredménye” – Adrienn szerint még az érzékenyebb témák is kimondhatók. Sőt, ki kell őket mondani – akár szakember segítségével:

„Ha valaki például nem tudja elmondani a párjának, mire vágyik, akkor egy szakember segíthet abban, hogyan tegye ezt meg” – tanácsolja.

Lehet újra kielégítő a szexuális élet az intimitáshiány után?

A coach szerint igen, de ehhez mindkét fél részéről szükséges a szándék és a vágy, elsősorban a változtatásra:

„Ha valakinek fontos, hogy minőségi kapcsolatban éljen, és hajlandó ezért tenni is, tehát foglalkozni a felmerülő gondokkal, akkor abszolút mértékben működhet a helyreállítás.”

Mosolygó pár az ágyban, akik leküzdötték a szexhiányt.
Hogy a vágy újra lángra kapjon, konkrét módszereket is bevethetnek a párok. Fotó: PeopleImages / shutterstock

Helter Adrienn szerint van erre egy szuper eszköz, ami megoldást nyújthat a szexhiányra. A neve: vágytérkép.

Mi az a vágytérkép?

„Úgy kell elképzelni, mint egy checklistát. Azt szoktam mondani a pároknak, hogy írják le, mik a vágyaik, mi az, ami beindítja őket – akár a legapróbb dolgokat is” – mondja a szakértő.

A szexuális vágy ugyanis nem mindig onnan ered, ahonnan gondoljuk:

„Volt olyan, aki azt mondta, attól indult be, hogy hazament, és látta, hogy a párja elmosogatott. Sokszor nem a klasszikus romantikus gesztusok számítanak, hanem ez esetben például a figyelmesség, az, hogy a pár tehermentesíti a másikat.”

Adrienn szerint ez sokkal többet jelenthet, mint egy sablonos meglepetés:

„Sokan azt gondolják, hogy majd egy csokor virág meghozza a kedvet. Ez egy szép gesztus, de nem feltétlenül vágykeltő.”

A vágytérkép segít jobban megismerni a másik fél igényeit, de másra is képes: elindítja a párbeszédet a két fél között.

„Azt szoktam javasolni, hogy keressenek egy közös pontot a vágytérképükön, ami mindkettejüknek tetszik, és kezdjék azzal. Utána szépen végig lehet menni a listán” – Adrienn kiemeli, hogy bárhogy is alakul, már maga a folyamat is változást hoz a pár nemi életébe:

„Lehet, hogy eleinte bénáznak, nevetgélnek rajta, de biztos, hogy beszélni kezdenek a kialakult helyzetről, a nemi életükről. Elindul egy olyan kommunikáció, ami korábban nem volt jelen a kapcsolatban.”

A szexhiány tehát nem jelent azonnali kudarcot, de a kapcsolat csak akkor lehet működőképes, ha valódi egyensúly és őszinte kommunikáció támasztja alá. Ha a vágykülönbség kimondatlan marad, az idővel eltávolodáshoz vezet. A jó hír viszont az, hogy kellő nyitottsággal és tudatossággal az intimitás nemcsak visszahozható, de akár egy mélyebb szinten újraépíthető, így kielégítőbb is lehet, mint valaha.

Hallgasd meg a következő videóban, hogyan érdemes beszélned a pároddal a nemi életetekről:

Ezeket a cikkeket is olvasd el:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu