A kevés együttlét tényleg megölheti a kapcsolatot? A szakértő elárulta, mi a teendő, ha eltűnik a vágy

Kihűlt a hitvesi ágy? Azon tanakodsz, lehet-e boldog egy kapcsolat, amely szexhiányban szenved? Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach szerint itt nem egyszerűen arról van szó, hogy eltűnt a vágy. Elárulta, hogyan forrósíthatjátok fel újra a kapcsolatot.
A szakértő szerint igen – De csak bizonyos feltételek mellett.
„Ha mindkét fél számára valóban rendben van, és ez azt jelenti, hogy két azonos vérmérsékletű emberről van szó – például mindkettőjüknek alacsonyabb a szexuális vágya –, akkor működhet” – mondja Heleter Adrienn életút- és párkapcsolati coach. Adrienn hozzátette, hogy abban az esetben, ha az egyik fél már alkalmazkodik, miközben a saját igényei háttérbe szorulnak, az már komoly problémákhoz vezethet a kapcsolatban:
„Ha az egyik fél folyamatosan lemond, alkalmazkodik, nyel, az nem nevezhető egészséges párkapcsolati működésnek. Az inkább egy túlélés. A test pedig előbb-utóbb jelez – frusztrációval, haraggal és/vagy bezárkózással” – figyelmeztet a szakértő.
Adrienn szerint rengeteg pár félreérti a helyzetét:
„Sok párnál nem a vágy hiánya okozza a feszültséget, hanem a vágy különbözősége. Ez egy kiemelten fontos dolog, amiről nagyon ritkán beszélnek az emberek” – Adrienn hangsúlyozza, hogy ez egy természetes jelenség. – „Ez nem egy rossz vagy szégyenletes dolog. Egyszerűen van, aki úgy van bekötve, hogy több vagy kevesebb szexualitásra van szüksége.”
A szexhiány megoldásának kulcsa mindig a kommunikációval kezdődik.
„Nagyon fontos, hogy közöljük a másikkal az igényeinket, beszéljünk a felmerülő problémákról. Például:
Tudom, hogy neked több intimitásra lenne szükséged, de én ezt most nem tudom megadni – mit tudunk közösen kitalálni, hogy ezt az időszakot átvészeljük?
A szakértő szerint, ha ez elmarad, annak súlyos következményei lehetnek:
„Ha nincs kommunikáció, nem beszélnek a párok az elégedetlenségükről, vagy vágyaikról, annak sokszor egy félrelépés lesz a végeredménye” – Adrienn szerint még az érzékenyebb témák is kimondhatók. Sőt, ki kell őket mondani – akár szakember segítségével:
„Ha valaki például nem tudja elmondani a párjának, mire vágyik, akkor egy szakember segíthet abban, hogyan tegye ezt meg” – tanácsolja.
A coach szerint igen, de ehhez mindkét fél részéről szükséges a szándék és a vágy, elsősorban a változtatásra:
„Ha valakinek fontos, hogy minőségi kapcsolatban éljen, és hajlandó ezért tenni is, tehát foglalkozni a felmerülő gondokkal, akkor abszolút mértékben működhet a helyreállítás.”
Helter Adrienn szerint van erre egy szuper eszköz, ami megoldást nyújthat a szexhiányra. A neve: vágytérkép.
„Úgy kell elképzelni, mint egy checklistát. Azt szoktam mondani a pároknak, hogy írják le, mik a vágyaik, mi az, ami beindítja őket – akár a legapróbb dolgokat is” – mondja a szakértő.
A szexuális vágy ugyanis nem mindig onnan ered, ahonnan gondoljuk:
„Volt olyan, aki azt mondta, attól indult be, hogy hazament, és látta, hogy a párja elmosogatott. Sokszor nem a klasszikus romantikus gesztusok számítanak, hanem ez esetben például a figyelmesség, az, hogy a pár tehermentesíti a másikat.”
Adrienn szerint ez sokkal többet jelenthet, mint egy sablonos meglepetés:
„Sokan azt gondolják, hogy majd egy csokor virág meghozza a kedvet. Ez egy szép gesztus, de nem feltétlenül vágykeltő.”
A vágytérkép segít jobban megismerni a másik fél igényeit, de másra is képes: elindítja a párbeszédet a két fél között.
„Azt szoktam javasolni, hogy keressenek egy közös pontot a vágytérképükön, ami mindkettejüknek tetszik, és kezdjék azzal. Utána szépen végig lehet menni a listán” – Adrienn kiemeli, hogy bárhogy is alakul, már maga a folyamat is változást hoz a pár nemi életébe:
„Lehet, hogy eleinte bénáznak, nevetgélnek rajta, de biztos, hogy beszélni kezdenek a kialakult helyzetről, a nemi életükről. Elindul egy olyan kommunikáció, ami korábban nem volt jelen a kapcsolatban.”
A szexhiány tehát nem jelent azonnali kudarcot, de a kapcsolat csak akkor lehet működőképes, ha valódi egyensúly és őszinte kommunikáció támasztja alá. Ha a vágykülönbség kimondatlan marad, az idővel eltávolodáshoz vezet. A jó hír viszont az, hogy kellő nyitottsággal és tudatossággal az intimitás nemcsak visszahozható, de akár egy mélyebb szinten újraépíthető, így kielégítőbb is lehet, mint valaha.
Hallgasd meg a következő videóban, hogyan érdemes beszélned a pároddal a nemi életetekről:
