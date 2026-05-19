A kevés együttlét tényleg megölheti a kapcsolatot? A szakértő elárulta, mi a teendő, ha eltűnik a vágy

Kihűlt a hitvesi ágy? Azon tanakodsz, lehet-e boldog egy kapcsolat, amely szexhiányban szenved? Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach szerint itt nem egyszerűen arról van szó, hogy eltűnt a vágy. Elárulta, hogyan forrósíthatjátok fel újra a kapcsolatot.

Szexhiány: működhet a kapcsolat intimitás nélkül? A szakértő válaszol. Fotó: StockPhotoDirectors / shutterstock

Működhet egy kapcsolat szex nélkül?

A vágykülönbség szerepe a konfliktusokban.

A kommunikáció szerepe az intimitásban.

Hogyan hozható vissza a vágy?

Szexhiány: működhet egy kapcsolat szex nélkül?

A szakértő szerint igen – De csak bizonyos feltételek mellett.

„Ha mindkét fél számára valóban rendben van, és ez azt jelenti, hogy két azonos vérmérsékletű emberről van szó – például mindkettőjüknek alacsonyabb a szexuális vágya –, akkor működhet” – mondja Heleter Adrienn életút- és párkapcsolati coach. Adrienn hozzátette, hogy abban az esetben, ha az egyik fél már alkalmazkodik, miközben a saját igényei háttérbe szorulnak, az már komoly problémákhoz vezethet a kapcsolatban:

„Ha az egyik fél folyamatosan lemond, alkalmazkodik, nyel, az nem nevezhető egészséges párkapcsolati működésnek. Az inkább egy túlélés. A test pedig előbb-utóbb jelez – frusztrációval, haraggal és/vagy bezárkózással” – figyelmeztet a szakértő.

Miért nincs szex a kapcsolatban? Vágyhiány vagy vágykülönbség?

Adrienn szerint rengeteg pár félreérti a helyzetét:

„Sok párnál nem a vágy hiánya okozza a feszültséget, hanem a vágy különbözősége. Ez egy kiemelten fontos dolog, amiről nagyon ritkán beszélnek az emberek” – Adrienn hangsúlyozza, hogy ez egy természetes jelenség. – „Ez nem egy rossz vagy szégyenletes dolog. Egyszerűen van, aki úgy van bekötve, hogy több vagy kevesebb szexualitásra van szüksége.”

Mi a megoldás a szexhiányra?

A szexhiány megoldásának kulcsa mindig a kommunikációval kezdődik.

„Nagyon fontos, hogy közöljük a másikkal az igényeinket, beszéljünk a felmerülő problémákról. Például:

Tudom, hogy neked több intimitásra lenne szükséged, de én ezt most nem tudom megadni – mit tudunk közösen kitalálni, hogy ezt az időszakot átvészeljük?

A szakértő szerint, ha ez elmarad, annak súlyos következményei lehetnek: