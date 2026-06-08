„Sosem érsz hozzám” – Mondatok, amelyek a szakértő szerint megmérgezhetik az intimitást

Miért olyan nehéz kimondani, mire vágyunk – még egy hosszú távú kapcsolatban is? Hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy ne kritikának vagy támadásnak hangozzon? Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach elárulta, hogyan lehet újra feléleszteni, lángra lobbantani a szexuális vágyat!

Őszintén a szexuális vágyakról: Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach szerint így mondd el, mit szeretnél!

Fotó: 4 PM production

Miért félünk beszélni a testiségről?

Mi a különbség az intimitás és a szexualitás között?

Mi történik, ha nem beszélünk a vágyainkról?

Hogyan kezdjünk bele jól egy nehéz beszélgetésbe?

Miért olyan nehéz beszélni a szexuális vágyainkról?

Adrienn szerint az egyik legnagyobb félreértés, hogy az emberek egy kalap alá veszik a szexualitást és az intimitást:

„Az intimitás minden olyan dolog két ember között, ami a szeretetet és a szükségleteket fejezi ki. Ez lehet érintés, gondoskodás, biztonságérzet – nem feltétlenül a szexuális aktus.”

Sok kapcsolatban nem azért tűnik el a szex, mert nincs vágy, hanem mert az intimitás sérül:

„A legtöbb pár nem azért távolodik el, mert nincs már szexuális vágy, hanem mert nincs nyelvezetük hozzá.”

A coach szerint a kommunikációs nehézségek hátterében általában a félelem áll:

„Az emberek sebezhetőnek érzik magukat. Félnek az elutasítástól, attól, hogy megbántják a másikat, vagy épp attól, hogy kiderül: ők nem elegek.”

A szakértő elmondta, hogy a gyermekkori mintáink erősen hatnak arra, hogyan tudjuk kifejezni igényeinket. Annak, aki egy olyan családban nőtt fel, ahol az intimitás tabutéma volt, vagy épp agresszióhoz vezetett, nem volt lehetősége megtanulni, hogyan lehet erről egészségesen kommunikálni.

De sok olyan pár is van, akik évekig élnek egymás mellett úgy, hogy azt gondolják, pontosan tisztában vannak azzal, mire vágyik a másik, így nem sejtik, mi az intimitáshiány oka.

„Ráadásul az is előfordulhat, hogy bár a kapcsolat kezdetén még ismerték egymás vágyait, az igények az idővel megváltoztak. Hiszen nem ugyanarra vágyunk 40 évesen, mint 25 évesen. Viszont a vágyak mind tanulhatók és kommunikálhatók” – emeli ki Adrienn.

Mi történik, ha nem beszélünk a szexuális vágyainkról és igényeinkről?

Először az intimitás szűnik meg, utána a szex ritkul, majd eltűnik

– aminek Adrienn szerint általában a rosszul működő kommunikáció az oka.