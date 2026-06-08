„Sosem érsz hozzám” – Mondatok, amelyek a szakértő szerint megmérgezhetik az intimitást

Miért olyan nehéz kimondani, mire vágyunk – még egy hosszú távú kapcsolatban is? Hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy ne kritikának vagy támadásnak hangozzon? Helter Adrienn életút- és párkapcsolati coach elárulta, hogyan lehet újra feléleszteni, lángra lobbantani a szexuális vágyat!
Adrienn szerint az egyik legnagyobb félreértés, hogy az emberek egy kalap alá veszik a szexualitást és az intimitást:
„Az intimitás minden olyan dolog két ember között, ami a szeretetet és a szükségleteket fejezi ki. Ez lehet érintés, gondoskodás, biztonságérzet – nem feltétlenül a szexuális aktus.”
Sok kapcsolatban nem azért tűnik el a szex, mert nincs vágy, hanem mert az intimitás sérül:
„A legtöbb pár nem azért távolodik el, mert nincs már szexuális vágy, hanem mert nincs nyelvezetük hozzá.”
A coach szerint a kommunikációs nehézségek hátterében általában a félelem áll:
„Az emberek sebezhetőnek érzik magukat. Félnek az elutasítástól, attól, hogy megbántják a másikat, vagy épp attól, hogy kiderül: ők nem elegek.”
A szakértő elmondta, hogy a gyermekkori mintáink erősen hatnak arra, hogyan tudjuk kifejezni igényeinket. Annak, aki egy olyan családban nőtt fel, ahol az intimitás tabutéma volt, vagy épp agresszióhoz vezetett, nem volt lehetősége megtanulni, hogyan lehet erről egészségesen kommunikálni.
De sok olyan pár is van, akik évekig élnek egymás mellett úgy, hogy azt gondolják, pontosan tisztában vannak azzal, mire vágyik a másik, így nem sejtik, mi az intimitáshiány oka.
„Ráadásul az is előfordulhat, hogy bár a kapcsolat kezdetén még ismerték egymás vágyait, az igények az idővel megváltoztak. Hiszen nem ugyanarra vágyunk 40 évesen, mint 25 évesen. Viszont a vágyak mind tanulhatók és kommunikálhatók” – emeli ki Adrienn.
Először az intimitás szűnik meg, utána a szex ritkul, majd eltűnik
– aminek Adrienn szerint általában a rosszul működő kommunikáció az oka.
A hallgatás mellett a rossz közeledés is tovább rombolhatja az intimitást:
„A támadó jellegű próbálkozások után a másiknak már nem lesz kedve közeledni” – magyarázza a szakértő.
A coach figyelmeztet: a kielégítetlen vágyak és az azokról való hallgatás eltávolodáshoz, frusztrációhoz vagy később akár félrelépéshez is vezethet.
„Nem egy konfliktus közben, nem vádként megfogalmazva, hanem kapcsolódási szándékkal kell kezdeményezni” – hangsúlyozza a coach. Adrienn szerint már az is rengeteget számít, ha a saját érzéseinkből indulunk ki ahelyett, hogy a másikat hibáztatnánk.
„A »sosem érsz hozzám!« helyett mondjuk azt:
Olyan jól esne, ha néha megérintenél.
Az egyik támadás, a másik kapcsolódás, a szükségleteink kifejezése – tanácsolja Adrienn, és felhívja a figyelmet arra is, hogy próbáljuk kerülni az olyan kifejezéseket, amelyek automatikusan feszültséget generálnak – mint a soha, mindig, senki stb.
A szakértő azt javasolja, mindig pozitív megközelítéssel, egy közös cél kitűzésével próbáljunk beszélgetést kezdeményezni:
Szeretlek, fontos vagy nekem, és szeretném, ha még közelebb kerülnénk egymáshoz
– a coach hozzátette, hogy érdemes a múlt jó tapasztalataiból kiindulni:
„Idézzünk fel olyan időszakokat, amikor jól működött az intimitás – ez nyitottságot eredményez ahelyett, hogy a másikat védekező pozícióba kényszerítené.”
Adrienn egy szuper eszközt ajánl a pároknak, akik nehezen fejezik ki, mire vágynak. Az úgynevezett kapcsolati szerződést – vagy újraszerződést.
„Sokan évekig élnek egymás mellett úgy, hogy fogalmuk sincs a másik igényeiről” – ezért azt javasolja, egy képletes szerződéskötés során a párok (újra vagy először) beszéljék át, kinek, mire van szüksége, mi fér bele és mi nem, miben tudnak közeledni egymás vágyai felé.
„Kössenek egyfajta megállapodást arról, hogyan tudnak együttműködni egy egészséges kapcsolatban az intimitás szintjén” – Adrienn szerint ezt egy hosszabb távú kapcsolatban fontos időnként „újratárgyalni”, hiszen ahogy telik az idő, ahogy mi, úgy az igényeink is változnak. Az élethelyzetek – gyerek, változókor, stressz – mind hatással vannak az intimitásra:
„Ezeket a változásokat csak úgy lehet jól kezelni, ha beszélünk róluk” – emeli ki a coach.
Adrienn szerint nincs egyetlen mondat vagy módszer, ami megold minden hiányt, problémát vagy ellentétet, de van egy irány, ami rengeteget segíthet:
„Ha a saját érzéseinkről beszélünk vádaskodás helyett, és odafigyelünk a másikra, már teljesen más lesz a végeredmény.”
Az első őszinte beszélgetés is elindít valamit, ami régóta hiányzott a párkapcsolatból.
A következő videóban tippeket kaphatsz az intimitásról és szexualitásról való kommunikáció kezdeményezéséhez:
Ezek a cikkek is hasznosak lehetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.